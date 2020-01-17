Прошедшая неделя на Украине была горячей, с множеством актуальных политических и социально-экономических тем. Страну штормит и шатает, политики демонстрируют полную готовность к великим свершениям, даже несмотря на то что до выборов остаётся больше девяти месяцев. Стабильным в этом бурном море остаётся только президент

Каким-то удивительным образом Владимир Зеленский оказался над схваткой. Хотя некоторые события имеют к нему прямое отношение, он остаётся почти неуязвимым от прямых атак. На фоне конфликтов в парламенте и оказавшегося в подвешенном состоянии правительства именно он олицетворяет стабильность государственной власти.

«Кассетный скандал» № надцать

Темой недели стала утечка записи совещания социально-экономического блока правительства Алексея Гончарука в декабре прошлого года. На совещании обсуждалось, как именно объяснить президенту экономический кризис конца года. Причём предсказуемо оказалось, что министры ничего не понимают в экономике, но почему-то считают, что президент понимает ещё меньше.

Утечка произошла сразу же после отставки правительства Дмитрия Медведева в России, и стало очевидным, что президента Зеленского подталкивают к таким же действиям. Очевидно, что речь шла об атаке на группу Пинчука-Сороса со стороны Коломойского (именно подконтрольные ему депутаты подняли вопрос об отставке премьера). Атака предсказуемо закончилась провалом — за отставку премьера во фракции проголосовали всего 10 человек.

Во-первых, премьер Гончарук, равно как и вся шайка «соросят» в правительстве, не представляют опасности для президента. В отличие от Коломойского. Зеленский поддерживает баланс в своей команде, и пока что ему выгоднее блокироваться с Пинчуком, чем с Коломойским.

Во-вторых, сам премьер и социально-экономический блок имеют пока иммунитет от отставки. И не тот, который гарантирован Конституцией (по традиции, заложенной старой властью, Гончарук заранее написал заявление об отставке с открытой датой), а тот, который гарантирован посольством США. Это правительство должно провести ряд непопулярных реформ (прежде всего земельную) и уйти, собрав на себя негатив. Пока эта задача не решена, компромат против правительства не будет действенным.

17 января Гончарук заявил, что подал заявление об отставке президенту. Вполне вероятно, что само действие имеет ритуальную природу — в «цивилизованных» странах сандал вокруг политика должен повлечь заявление об отставке (но необязательно саму отставку). Рациональных причин для удовлетворения просьбы Гончарука у Зеленского нет. Но могут быть причины эмоциональные — он же не лох, в конце-то концов…

Децентрализация

На прошедшей неделе Верховная Рада должна была отправить в Конституционный суд президентский проект изменений Конституции в части децентрализации.

Проект Зеленского довольно существенно отличался от проекта Порошенко, принятого в первом чтении ещё в 2015 году.

Во-первых, тенденция к централизации, заложенная ещё в том проекте, в этом достигла своего завершения.

С одной стороны, префекты, имевшие в проекте Порошенко контрольные функции с правом приостановки действия решений местных советов, в этом получили статус руководителей исполнительной власти в регионах. Т.е. это просто расширение прав глав администраций.

С другой стороны, исключены гарантии центрального финансирования расходов по защищённым статьям (образование, здравоохранение, соцзащита и т.п.). Т.е. государство будет выделять средства в «ручном режиме» — в зависимости от «поведения» тех или иных местных советов.

Во-вторых, проект Зеленского не включает нормы, касающиеся самоуправления в ОРДЛО, что противоречит Минским соглашениям, которые увязывают конституционную реформу со статусом ОРДЛО.

Впрочем, есть в проекте и потенциально интересные моменты. Например, переименование районов в округа лишает понятие ОРДЛО административно-территориального смысла и потенциально создаёт возможности для признания «районами» территорий республик. Отсутствие в проекте списка областей создаёт возможность разделение Донецкой и Луганской областей и создание автономных республик в Донбассе (с чем они, впрочем, не согласятся).

На заседании фракции СН 15 января было принято решение проект на голосование не выносить и переработать его. Решение де-факто навязано Ангелой Меркель, которая в телефонном разговоре с Зеленским отметила, что проект не соответствующий Минским соглашениям, вызовет негативную реакцию России и приведёт к блокированию переговорного процесса.

Гибель украинского самолёта в Иране

В минувшую субботу, 11 января, Иран признал, что украинский самолёт действительно был сбит зенитчиками Корпуса стражей исламской революции и пообещал понести финансовую ответственность.

Следует отметить, что у Ирана выбора, собственно, не было — даже если бы он свою вину не признал, мнение коллективного Запада по этому вопросу уже было сформулировано и озвучено в заявлениях премьеров Канады Джастина Трюдо и Великобритании Бориса Джонсона.

Это решение ослабило внешнее давление на Иран (хотя новые санкции были всё равно введены), но усилило внутриполитическое противостояние в стране — либеральные круги получили преимущество над клерикалами, были ослаблены позиции КСИР, являющегося основным инструментом политики режима аятолл в регионе. В стране усилились акции протеста, хотя об иранском «майдане» говорить пока рано.

Влияние этого события на внутриполитическую ситуацию на Украине было умеренным. Сторонники Порошенко начали медиакампанию против Зеленского, который до последнего отказывался признать западную версию инцидента. Однако эффекта это не имело (скорее всего, в силу недоверия к источникам критики).

Впрочем, не получила развития и тема проявленной Зеленским внешнеполитической субъектности — в офисе президента то ли не поняли, что произошло, то ли сочли, что раскрутка этой темы будет оскорбительной для западных покровителей нынешней украинской власти.

Премии и коррупция

На прошедшей неделе активно обсуждались сверхвысокие зарплаты и премии правительственных чиновников.

По официальным данным, 43 начальника в Кабмине получили в декабре от 100 тыс. до 315 тыс. грн зарплаты. Еще 27 начальников — от 50 тыс. до 100 тыс. грн.

В частности, в финансовый план «Укрпочты» на 2020 год заложен оклад руководителя Игоря Смелянского в размере 1 млн 887 тыс. грн ($78,8 тыс. в год — почти миллион). В то же время годовой оклад генерального почтмейстера США Меган Дж. Бреннан составил в прошедшем году $362 тыс. Зарплата президента США Дональда Трампа составляет около $400 тыс. (он её, правда, всю жертвует на благотворительность).

Украинская общественность, понятно, возмущается. Особенно на фоне того, что семьям погибших в катастрофе в Иране выделено всего по 200 тыс. грн.

Появились и шутки вроде того, что Медведев подал в отставку, узнав о зарплатах в украинском правительстве, но просчитался — пост ему не дадут, потому что он незаконно посещал «украинский Крым».

Между тем, логика действий власти при назначении сверхвысоких окладов следующая — это тот самый «предохранитель от коррупции», о котором столько говорилось на протяжении нескольких десятилетий. То, что высокооплачиваемые чиновники не будут брать взятки, — одна из важнейших позиций либеральной мифологии.

С другой стороны, логично предположить, что новые министры просто не знают, где и сколько можно украсть, а также чем это можно прикрыть. Общая некомпетентность «грантоедов», возможно, проявляется в том числе и в коррупции.

Декоммунизация и дерусификация

Две важные темы прошедшей недели.

1. Институт национальной памяти потребовал демонтажа памятника «Легендарная тачанка» под Каховкой. Формально этот объект действительно подпадает под требования закона о декоммунизации, фактически же речь идёт о памятнике советского монументализма, представляющего художественную и историческую ценность.

Борьба за сохранение памятника между местной общиной и ИНП, поддержанном националистами, скорее всего, закончится победой последних. Во всяком случае прецедентов обратного до сих пор не было.

2. Верховная Рада 16 января приняла закон о среднем образовании. За проголосовали 327 депутатов, включая Максима Бужанского, который обещает подготовить альтернативный законопроект. Не голосовали «Оппозиционная платформа» и «Голос» (эта фракция подготовила ряд поправок, которые не были учтены в окончательной редакции закона — об автономии школ, выборе предметов в старших классах и т.п.).

Закон выдержан в духе закона об образовании и о языках и предполагает полную ликвидацию образования на русском языке уже в нынешнем году.

Между тем, в 2019-20 учебном году на украинском языке обучалось более 3,7 млн украинских школьников из чуть более 4 млн школьников (92%). Очевидно, образование на языках национальных меньшинств не создаёт угрозы украинскому языку, речь идёт об идеологическом решении.

Украинский прорыв

На протяжении последней недели в Киеве произошло минимум пять прорывов тепловых магистралей. В результате одного из них был затоплен нулевой уровень ТРЦ «Оушен плаза», несколько человек получили ожоги.

Причина совершенно очевидна — износ (в столице — 80%) и перегрузка в результате точечной застройки инженерных коммуникаций. Их восстановление не может быть осуществлено только за счёт муниципальных бюджетов и требует длительного времени (в Москве, например, аналогичный проект занял около полутора десятков лет).