Украинский премьер-министр Алексей Гончарук попал в серьезный скандал. В YouTube выложили аудиозаписи прослушки общения премьера с экономическим блоком правительства и Национального банка Украины, состоявшегося 16 декабря

На записи, опубликованной на YouTube-канале «Как обмануть президента», слышно, как Алексей Гончарук, замглавы Нацбанка Екатерина Рожкова, министр финансов Оксана Маркарова, замглавы НБУ Дмитрий Сологуб и министр экономики Тимофей Милованов обсуждают курс доллара на Украине и экономические вопросы перед встречей с президентом Владимиром Зеленским.

Во время совещания Гончарук нелицеприятно отзывается о президенте Владимире Зеленском, называет его понимание экономики «примитивным» и считает, что у него «туман в голове». При этом премьер признаётся, что и сам «профан в экономике», поэтому он и пригласил Минфин и НБУ, чтобы узнать, как лучше уверить президента в пользе укрепления курса гривны.

По словам премьера, гипотетически нужно объяснить Зеленскому, что гривна укрепляется благодаря тому, что ее сильно раскачивали перед выборами. А теперь люди увидели, что бояться нечего, потому что «сильный президент».

Премьер замечает, что в последнем квартале ожидается спад роста экономики до 2% и на этом фоне в парламенте ходят разговоры, что «реформаторы, так сказать соросята ухандохали экономику».

Хождение по граблям. О чем свидетельствует прослушка Гончарука © kmu.gov.ua | kmu.gov.ua | Перейти в фотобанк — констатировал Гончарук.

Также на совещании обсуждается проблема пирамиды облигаций внутреннего государственного займа, пересказывая версии, что на ней зарабатывают то ли Ротшильды, то ли Порошенко, то ли Маркарова с коррупционерами (причем это сказано в присутствии самой Маркаровой).

Премьер-министр продолжает: «И вот это все создаёт ощущение у президента, что ситуация неконтролируемая. Мы не понимаем. У нас нет планов. А у нас его реально нет».

«По бюджету я не понимаю, как правильно. Решения нет», — отмечает премьер.

Далее говорит Екатерина Рожкова, первый замглавы Нацбанка: «Давайте искать решения на вопросы, которые есть. В глобальном измерении все хорошо».

Министр финансов Оксана Маркарова дополняет ее: «Непонятно никому, кроме нас».

Рожкова отвечает: «Наша задача — обеспечить марокоэкономическую стабильность. Она уже есть. Вот эти вещи показать. Тогда, наверное, можно будет сказать: "Мы идем приблизительно по такому пути"».

К беседе подключает Тимофей Милованов: «Как мы ответим на вопрос: курс усилился, а… Я не понимаю».

Екатерина Рожковая говорит: «Давай откровенно тоже говорить, что такие вещи, как курс и инфляция, влияют на экономику… Может быть, хорошая идея, знаешь, в чем? Взять страну, похожую на нас. Ну, к примеру, есть сильный потенциал в армии…».

Замглавы НБУ Дмитрий Сологуб: «Аргентина?»

Рожкова: «Нет. Аргентина — как раз Данилишину по сценарию идти… Взять и посмотреть, как менялись экономики и как сейчас. Я не знаю… Австралия».

Премьер предлагает придумать какое-то понятное для Зеленского объяснение, почему гривна укрепляется, и учит, как общаться с Зеленским на экономические темы: «ему надо сказать: смотри, Вова. То, что сейчас курс меньше, значит, что оливье в следующем году на новогоднем столе не будет дороже, чем в этом».

«Не факт», — парирует Маркарова.

Бортник оценил вероятность отставки Гончарука © Facebook, Ruslan Bortnik предлагает показать Зеленскому, что для страны падение долга к ВВП, что неизбежно при крепкой гривне, это большой инвестиционный потенциал.

Маркарова и Рожкова при этом жалуются на экспортёров, которые придерживают валюту в ожидании ее подорожания.

Сологуб предлагает, как объяснить президенту отрицательное торговое сальдо: «Страна, как и любая компания, которая находится на этапе роста, всегда инвестирует больше».

Без серьёзного анализа

Экономист Виктор Скаршевский считает, что на совещании не было серьезного анализа причин укрепления гривны, определения всех факторов, которые к этому привели.

«Должны были хотя бы для себя определить ту картинку, с которой они сами согласны. Укрепление гривны произошло, потому что зашло много спекулятивного капитала в ОВГЗ, — первая причина.

Вторая причина — большие пока еще объемы валютных поступлений от «заробитчан» и так далее. А теперь давайте подумаем, как это простым, человеческим языком донести общественности, в том числе и президенту. И это было бы логично.

На деле же они пытаются придумать, как бы показать это президенту, чтобы у него сложилась хорошая картинка», — рассказал Скаршевский в эксклюзивном комментарии Украина.ру.

Экономист обратил внимание на фразу представителя Нацбанка о том, что дефицит торгового баланса расширяется, потому что украинская экономика растет.

«Как пример он приводит то, что быстрыми темпами увеличивается инвестиционный импорт. А раз так, у нас должна увеличиться переработка, должны вырасти зарплаты.

Но здесь идет либо манипуляция, либо недопонимание. В 2019 году инвестиционный импорт — это ветряки и солнечные батареи. А это ничего не создает — не создаются рабочие места, не увеличивается экспорт, и мы еще больше через «зеленый тариф» выкладываем за этот так называемый «инвестиционный импорт».

И он, кстати, идет еще и по статье «строительство», поэтому у нас еще и строительство в прошлом году увеличилось. А также это проходит по статье «инвестиции», поэтому у нас увеличился показатель инвестиций. Никаких инвестиционных позитивов в дефиците торгового баланса нет — просто растет дефицит торгового баланса и еще больше накапливаются дисбалансы из-за стремительного и необоснованного укрепления гривны.

Как и резкая девальвация, так и резкая ревальвация, всегда негативны, поскольку те же промышленники, производственники, экспортеры, построили свои планы на одном курсе, а получили другой. Соответственно, они получили меньше выручки, меньше могут инвестировать, а если такая ситуация продолжится и дальше, будут сокращать рабочие места, зарплаты и так далее.

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То есть, и курс укрепился, и цены упали, поэтому и промышленность так резко провалилась, и это касается не только металлургии, это касается практически всех секторов», — пояснил Виктор Скаршевский.

Некомпетентность или злой умысел

Опубликованные записи беседы представителей Кабмина с руководителями НБУ шокировали директора департамента экономической политики Федерации работодателей Украины Сергея Саливона. Причём не столько тем, что участники считают президента некомпетентным и пытаются «надуть» его, а вместе с ним и сограждан, сколько глубиной некомпетентности участников.

«Конечно, ожидать от них академических знаний не приходилось, но и такое глубочайшее «дно» — сюрприз. Прекрасно в этой беседе было буквально всё.

От попытки Сологуба привести «успешный» пример Аргентины (хотя ужас ситуации в том, что по сравнению с нынешней ситуацией у нас Аргентина все больше выглядит более успешным примером) до предложения Рожковой «продавать итальянскую вермишель», произведенную у нас в стране, как следует из контекста…

Совершенно феерическим по глубине некомпетентности заявлением отличился Сологуб, заявивший, что отрицательный торговый баланс — признак роста экономики. Похоже, этот человек вообще никогда не интересовался вопросом торгового баланса в стране.

Но самое страшное, что ни один из участников встречи реально не отдаёт себе отчёта в том, что спровоцированное ими укрепление гривны реально убивает промышленность, а через нее и всю экономику. На этом фоне тот факт, что Гончарук, профан в экономике — по собственному признанию, весьма превратно понимает различия между монетаризмом и кейнсианством — уже мелочь», — заявил в эксклюзивном комментарии Украина.ру Сергей Саливон.

В свою очередь экономист Алексей Кущ назвал участников совещания у премьера «антимозговым трестом».

«Подбор людей с таким уровнем компетенции явно не случаен. В правительстве бывает обычно одно-два слабых звена, но когда подбираются все слабые звенья, возникает вопрос: что же это за селекция?

Наше эмоциональное восприятие этих пленок основывается на том, что мы неправильно оцениваем процедуру селекции наших элит. На Украине происходит негативная селекция, в результате которой на вершине властной пирамиды оказываются токсичные элиты, и эти пленки — лишнее тому подтверждение.

Их подбирают не для того, чтобы они проводили новый экономический курс, не для того, чтобы они реализовывали структурные экономические реформы, а под определенный набор целей и задач. И их основная функция — прикрывать реализацию этих целей и задач, при этом сами они не являются интеллектуальными драйверами разработки данных задач — их им нарезают со стороны. Сами же токсичные элиты — лишь витрина продвижения этих целей и задач на практике», — сообщил Кущ в эксклюзивном комментарии Украина.ру.

По его мнению, мозговой штурм собравшихся исключительно решал вопрос, как объяснить президенту, почему в экономике все плохо, а на самом деле всё хорошо.

Скачко о Мишустине и Гончаруке: «Вот вам и вся разница между Украиной и Россией» © РИА Новости, Владимир Трефилов

То, как они это объясняют, выдаёт то, что они сами прекрасно понимают истинное значение своей работы. Потому что обычно, если человек заблуждается наивно, это видно по его высказываниям, его аргументам, видно, что человек искренне уверен в том, что он действительно делает всё правильно.

Здесь же люди прекрасно осознают негативный эффект своих действий для страны, но пытаются найти примитивный набор аргументов, чтобы объяснить, что всё это на самом деле хорошо. Причем в подборе этих аргументов они фактически резко понижают уровень того объекта, на которого должны воздействовать их аргументы.

По интеллектуальной насыщенности этих аргументов получается, что они считают президента и людей, которым они всё это будут объяснять, неандертальцами, которым можно показать бусинки, зеркальца и рассказать, что всё прекрасно», — пояснил Алексей Кущ.

Бесполезные хороводы

Однако, как рассказал Украина.ру на условиях анонимности источник, близкий к окружению президента, наивно полагать, что Зеленского можно легко ввести в заблуждение по поводу экономической ситуации в стране.

«Уровень президента не такой примитивный, как показывается на этих пленках. Я вижу реально колоссальный скачок и рост в понимании любых экономических процессов, который есть у Зеленского.

Ему не нужно объяснять теорию кейнсианства или монетарные теории, президент знает общие моменты, которые должен знать. Ни один политик не может, да и не должен разбираться в ней так, как экономический эксперт, — это просто не нужно, для этого у него есть эксперты», — сказал собеседник.

Источник подтвердил, что часть того, о чем говорилось на пленке, действительно потом озвучивалось во время общих разговоров на встречах с Зеленским.

«Те месседжы, которые они обсуждали на встрече, они потом выдавали «на гора». И звучали они очень странно.

Милованов назвал Гончарука лучшим премьером за всю историю Украины © Facebook, Тимофей Милованов | Перейти в фотобанк — отметил источник.

Он добавил, что по поводу услышанного «осталось мерзкое чувство, но, с другой стороны, я не могу винить этих людей, которые всё это говорят».

«Каждый в меру своих моральных принципов является тем, кем является. Кто-то из них просто непорядочен, кто-то не очень далекий, кто-то очень хитрый. Омерзительно, что премьер так высказывается, омерзительно, что начинается хороводовождение.

Но это не значит, что этот хоровод закрыл глаза нашему президенту. У Зеленского есть альтернативные источники поступления информации. И эти альтернативные источники информации тоже всегда работают и каждую неделю встречаются с президентом», — обнадёжил собеседник Украина.ру.