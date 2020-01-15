На Украине при президенте Порошенко, публично декларировавшем приверженность нормам международного права и европейским стандартам, под видом борьбы с сепаратизмом и необходимости защиты информационного пространства от "российской агрессии" осуществлялось беспрецедентное давление на СМИ. При Зеленском давление продолжается, но в другом направлении

Со сменой власти давление несколько ослабло, зато уже новая команда пытается переподчинить медийный рынок и превратить средства массовой информации в средства массовой пропаганды.

Нападения, преследования, аресты

За последние шесть лет Украина успела "упасть" и "подняться" в различных рейтингах свободы прессы, но в то же время была признана одной из самых опасных стран для журналистской деятельности.

В 2014 г. неправительственная организация Freedom House отнесла Украину к странам с несвободными СМИ, хотя с 2010 года страна держалась в списке "частично свободных", а до этого 4 года входила в список "свободных". В начале 2016 года международные неправительственные организации пересмотрели свой взгляд на Украину и, в частности, СМИ.

Freedom House отмечала, что по сравнению с 2014 ситуация улучшилась, однако журналисты продолжают сталкиваться с препятствиями при выполнении своей работы, подвергаются угрозам и нападениям, им часто отказывают в доступе к необходимой информации.

За время президентства Порошенко практически стали нормой погромы и поджоги редакций неугодных СМИ, необоснованные обыски, клонирование уголовных дел против журналистов, использование Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания как кнута с целью повлиять на редакционную политику телеканалов.

Власть не только не слышала жалоб украинских журналистов, но и оставалась равнодушной к сигналам Запада. Преступления против журналистов не расследовали должным образом, не было и прецедентов наказания — согласно статистике, 96% преступлений против журналистов на Украине остаются безнаказанными.

В преддверии президентских выборов борьба за информационное пространство еще более ужесточилась.

Украинские власти в 2018 году заблокировали ряд российских новостных агентств и запретили их журналистам въезд в страну. Украинские журналисты продолжали сталкиваться с угрозой насилия и запугивания. Независимый институт массовой информации зарегистрировал 201 нарушение свободы СМИ за период с января по ноябрь 2018 года. Из этих инцидентов 28 были связаны с избиениями или нападениями, а 27 — с угрозами и запугиванием.

В парламенте прошлого созыва депутаты от правительственной коалиции выносили на рассмотрение ряд законопроектов, направленных на возможность внесудебного блокирования онлайн-ресурсов и создания дополнительных поводов для штрафов и лишения лицензий телеканалов. Беспрецедентным стало голосование парламента за введение адресных санкций против двух телеканалов, транслировавших альтернативные власти мнения и позиции.

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания за счет своих функций по лицензированию и наложению штрафов был инструментом для давления на независимые медиа с целью получения лояльной редакционной политики по отношению к президенту Порошенко.

Кроме того, украинскими и международными правозащитниками зафиксированы многочисленные факты вмешательства органов безопасности в работу журналистов и деятельность общественных организаций с целью цензурирования материалов и озвучиваемых мнений.

Уже начиная с 2014 года представители СБУ чрезмерно широко трактовали положения Уголовного кодекса, касающиеся терроризма, а также положения о государственной измене и посягательстве на территориальную целостность государства в делах против украинских работников средств массовой информации, журналистов, блогеров и обычных пользователей социальных сетей. В 2018 году правоохранительные органы инициировали преследование против информационного агентства РИА Новости Украина и арестовали его главного редактора Кирилла Вышинского.

Новый закон о медиа

Со сменой власти общество ожидало, что политика в отношении средств массовой информации на Украине кардинально изменится. Однако эти ожидания не оправдались.

Директор Украинского института анализа и менеджмента политики, политолог Руслан Бортник считает, что сейчас на Украине давление на СМИ по сравнению с 2018 годом несколько снизилось.

«В 2018 году за этим давлением стоял непосредственно президент Петр Порошенко, шла избирательная кампания — цена работы медиа и эффект работы медиа был намного ощутимей для общества, поэтому и давление было намного выше. Но от этого давления не отказались.

Те люди, которые работали в команде Порошенко и быстренько перекрасились в зеленый и начали работать в команде Зеленского, мне кажется, и нового президента подталкивают к идее переформатирования медиарынка, к идее переподчинения ключевых украинских медиа властным интересам», — рассказал Бортник в эксклюзивном комментарии Украина.ру.

8 ноября 2019 года президент Владимир Зеленский поручил Кабинету министров до конца года внести на рассмотрение Верховной Рады законопроект по урегулированию деятельности средств массовой информации. В указе было сказано, что законопроект должен прописать стандарты новостей, но в Минкультуры это назвали недоразумением.

В конце декабря 2019 года народные депутаты из фракции «Слуга народа» зарегистрировали в парламенте законопроект № 2693 "О деятельности медиа". Инициатором законопроекта выступил экс-генеральный директор телеканала Игоря Коломойского «1+1» Александр Ткаченко.

По мнению авторов документа, принятие законопроекта должно создать необходимые современные европейские условия для удовлетворения информационных потребностей украинцев, эффективного развития сферы предоставления аудиовизуальных медиасервисов с использованием новых технологий. Украинские власти хотят ввести регулирование виртуального пространства в связи с чем онлайн-медиа, а также соцсетям и видеохостингам может понадобиться регистрация, а блогеров могут приравнять к СМИ.

Главным органом, который будет осуществлять надзор за медиарынком, будет Национальный совет по вопросам ТВ и радиовещания. Этот орган будет заниматься регистрацией медиа, в том числе и онлайн-СМИ. Он будет как регистрировать СМИ, так и отменять регистрацию медиа, деятельность которого нарушает закон.

Согласно законопроекту, лицензированию будут подлежать исключительно те вещатели, которые используют радиочастотный ресурс для наземного вещания — FM-радио и вещание, известное как Т2.

Обязательной регистрации подлежат субъекты, которые осуществляют вещание без использования радиочастотного ресурса, субъекты в сфере печатных медиа, провайдеры аудиовизуальных сервисов, а также субъекты в сфере медиа, в том числе и нерезиденты Украины, которые предоставляют пользователям на территории Украины доступ к своим медиасервисам на условиях, предусматривающих оплату пользователями доступа или пользования такими медиасервисами.

Онлайн-медиа и платформы общего доступа к информации самостоятельно принимают решение о регистрации.

Иностранные линейные медиа могут распространяться на территории Украины провайдерами аудиовизуальных сервисов исключительно после регистрации таких медиа в порядке, который определяется законом. Также существуют отдельные ограничения, связанные с вооруженной агрессией.

В Министерстве культуры, молодежи и спорта предлагают также создать пост омбудсмена по вопросам информации, который сможет мониторить информационное пространство, находить дезинформацию и подавать за неё в суд.

За нарушение закона предполагается административная и уголовная ответственность. В частности, административная ответственность — за одноразовое распространение дезинформации и непубликацию исходных данных о медиа; уголовная — за «систематическое распространение дезинформации», её распространение по заказу третьих лиц и вмешательство в работу медиа и подкуп.

Ожидается, что журналистское сообщество объединится, создаст самоуправленческую организацию, которая разработает стандарты журналистской работы, и выдвинет представителей для обсуждения законопроекта про медиа. Эта организация будет отвечать за присвоение «индекса достоверности новостей» и предоставлять статус журналиста.

Жесткая критика законопроекта

По мнению главы Национального союза журналистов Украины Сергея Томиленко, свобода слова на Украине и права журналистов не должны стать жертвами политического противостояния в Верховной Раде. Народные депутаты должны менять медийное законодательство осторожно — без спешки, «турборежима» и политизации.

«Закон о медиа стоит оставить законом, регулирующим аудиовизуальные СМИ (как и планировалось еще несколько лет назад, когда в ВР начинали наработку большинства законодательных инициатив). А Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания должен оставаться Нацсоветом по вопросам ТВ и радио. А не становиться мегарегулятором, которому мгновенно будут подчиняться все газеты, агентства и интернет-медиа», — написал Сергей Томиленко на своей странице Facebook.

В Интернет-ассоциации Украины сочли, что законопроект «О медиа» внедряет цензуру среди субъектов в сфере телекоммуникаций и попросили профильный комитет отправить законопроект на доработку.

«Фактически предлагается всеобщий учет и цензура деятельности субъектов в сфере телекоммуникаций, поскольку инициаторы законопроекта в тексте законопроекта не предоставили определения термина "сервис"», — говорится в открытом письме ИнАУ, опубликованном на сайте ассоциации

Также ассоциация подчеркивает, что ряд положений законопроекта из-за неточности термина «онлайн-медиа» возлагают на провайдеров обязанности ограничивать доступ к веб-сайтам, что не может быть сделано как технически, так и противоречит закону «О телекоммуникации».

С подобной позицией выступил также и Украинский союз промышленников и предпринимателей. В его письме, адресованном председателю Верховной Рады и профильным комитетам, подчеркивается, что отдельные нормы законопроекта не соответствуют конституционным принципам, требованиям законодательства страны и ЕС, Конвенции о защите прав человека и основополагающих свобод. В УСПП требуют отозвать законопроект и отправить его на доработку.

Практически по Оруэллу

Руслан Бортник поясняет: раньше, при Петре Порошенко, были разгромы холдинга «Вести», РИА Новости Украина, телеканала «Гамма», давление на «Интер», обстрелы, «было много физического воздействия со стороны государства и уголовных кругов, которое комбинировалось с юридическим давлением». Сегодня же акцент делается больше на юридическое и политическое давление.

«В парламент внесен новый законопроект авторства Ткаченко, суть которого сводится к тому, что за неправду журналистов будут наказывать, в том числе лишением профессии и лишением лицензии для медиа.

Но дело в том, что решать, что правда, а что — нет, на Украине будет чиновник. Реализуются худшие новеллы и идеи Оруэлла в его романе «1984», то есть власть пытается взять под контроль правду и неправду в обществе.

Хотя единственная задача журналистов — доносить информацию, и наказывать их за то, что они неумышленно не говорят правды, абсолютно неадекватно, поскольку никто не знает до конца, что такое правда в том или ином моменте.

Поэтому я думаю, что команда Порошенко, команда тех медиа, которые работали на Порошенко — холдингов «1+1», холдингов Пинчука — носится с идеей переподчинения и моноэтнизации идейного медийного рынка. Носятся с идеей взять под контроль телеграм-каналы, интернет-медиа, переформатировать сегодняшний лицензионный комплекс на Украине. Давайте откровенно скажем, у них многое получается: посмотрите, как резко поменялась риторика некоторых медиа за прошлые годы. И, к сожалению, этот тренд на удушение, на юридическое ограничение, на регламентизацию работы медиа продолжится», — считает политолог.

По мнению Бортника, тем, что власть все больше и больше выталкивает медиа в политику, она заставляет СМИ защищаться, и они становятся все более и более политизированными.

«Часть из них уходит из информационного сегмента и работает только в развлекательном, а часть становится политическими рупорами, просто оппонентами власти, которые несут свою пропаганду. То есть, само общество теряет доступ к важной социально значимой информации, исходя из которой оно может принимать рациональные решения, объективные решения в отношении политики и действия властей.

Все это элемент деструкции общества, элемент попытки установить информационный авторитаризм на Украине. Это приведет к новым конфликтам и скандалам, к радикализации медиа, к уничтожению средств массовой информации и трансформации их в средства массовой пропаганды», — заключил Бортник.