Украина по новому контракту между ЕС, Киевом и Москвой от 30 декабря 2019 года потеряла 15 млрд кубометров газопрокачки по своей газотранспортной системе. По договоренностям, минимальные гарантированные объемы прокачки газа в Европу в первый год составят 65 млрд куб.м. газа, а затем - по 40 млрд куб.м. в течение следующих четырех лет

Таким образом, украинское государство перестало быть важным транзитером российского газа в Европу, из важного игрока превратившись в некоего миноритарного акционера. В то же время, профильные эксперты заявляют: что вина в этом лежит на самой же Украине. Ее власть, включая «Нафтогаз», ничего не сделала, чтобы сохранить утерянную выгоду.

Для этого нужно было вступить в переговоры с Россией (даже с привлечением Евросоюза) давным-давно, а не в самый критический момент, когда позиция на встречах была очень слабая. Но для руководителей государства это означало бы политическую смерть. Зато она выступала резко против строительства российских газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2». Тогда как транзитные возможности у украинцев отнял как раз «Турецкий поток», на который Киев внимания не обращал.

Расписались в неспособности

Сооснователь Фонда энергетических стратегий Юрий Корольчук напомнил, что 15 млрд куб.м. транзита газа, которых Украина лишилась 30 декабря 2019 года — это приблизительно $450 млн ежегодного дохода по трансбалканскому транзиту российского газа через южную ветку ГТС, который шел в Болгарию, немножко в Румынию и Турцию. Это южная ветка ГТС. Так, страна могла бы заработать за 5 лет примерно $2 млрд, за 10 — около $4,5 млрд. Российский газ без посредников. "Турецкий поток" меняет энергетическую карту Европы

«Транзит мог бы остаться, если бы Украина вернулась к договору 10-летней давности. Но этот вопрос можно было поднимать, обсуждать, достигать по нему неких компромиссов, выдвигать предложения «Газпрому» о некоем сотрудничестве», — уверен эксперт.

Но «Нафтогаз», понимая последствия потери южного транзита, не предпринимал никаких действий. Ведь это же была бы как раз та самая государственная «проукраинская позиция», то есть — есть защита украинских интересов. «Турецкий поток» запущен, но даже на стадии прокладки труб Украину не интересовал этот южный коридор. А запуск — это действие контрактов, покупка газа, планы на 2021-2022 годы и дальше.

«Нафтогаз» и те структуры, которые сегодня с ним связаны (например, оператор ГТС Украины, который не является самостоятельным и входит в «Нафтогаз» и подчиняется де-факто ему, а не правительству и даже государству Украина) расписались в неспособности отстаивать интересы страны на важных участках. А одним из них был трансбалканский газопровод», — разъяснил энергоэксперт.

Последствия пустой трубы

С уходом газовых объемов из южной ветки ГТС пострадал внутренний рынок газа и вообще юг Украины и частично ее центральная часть. Об этом «Нафтогаз» — ни слова, так как именно он и привел местных потребителей к перебоям с газоснабжением. Ведь трансбалканский газопровод уже не работает, снова-таки, в силу функционирования «Турецкого потока». Объемы транзита российского газа будут то уменьшаться, то увеличиваться, значит — нестабильными. А «Нафтогаз» стал использовать одну из веток транзитного газовода под названием «Союз» (проходит через территорию России, Казахстана и Украины) в реверсном режиме.

«Нам говорили: когда подпишут договор о транзите российского газа, то никакого реверса газа мы не увидим, а будем спокойно использовать фактически газ из магистральных труб и поднимать необходимые объемы газа из подземных хранилищ, замещать их и поставлять дальше российский газ в Европу. А из балканского газопровода мы тоже брали газ, собирали его для своих потребителей, а теперь мы этого сделать не можем, труба пустая», — разъяснил суть проблемы Корольчук. Путин, Эрдоган, Борисов и Вучич запустили «Турецкий поток» © turkstream.info | turkstream.info | Перейти в фотобанк

Вследствие этого, газ для потребителей южно-украинских земель пришлось поставлять по этой нефункционирующей ветке. И эта проблема будет увеличиваться, так как в 2021 году прокачка российского газа по всей ГТС снизится до 40 млрд кубометров. Специалист надеется на большие объемы, но даже уровень в 50-55 млрд кубов — это уже низкий показатель для всей системы. А с учетом нерабочей трансбалканской ветки, реконструкция светит газоснабжающим системам в тех регионах, где местные потребители уже не смогут забирать газ из транзитных газопроводов.

Переориентировать и оптимизировать

В этой связи директор энергетических проектов научно-технического центра «Психея» Геннадий Рябцев объяснил, что страна будет осуществлять не транзит, а собирать плату за гарантированную, зарезервированную мощность.

«Например, в Украине хотят разделить плату за газ на оплату за энергоресурс (товар) и оплату за мощность — то есть за возможность в любой момент получать некий объем газа. К этому будет сведена функция украинской ГТС», — пояснил аналитик.

А именно: если в какой-то момент в Европе резко похолодает, Россия могла бы продать европейским компаниям какой-нибудь объем газа, поставленный через Украину. А на протяжении всех теплых месяцев вряд ли Киев может рассчитывать на большие объемы транспортировки газа по украинской территории.

«Мощности украинской газотранспортной системы уже сегодня необходимо оптимизировать, переориентировать на внутренних промышленных потребителей, возможность реверсных — физических, а не виртуальных — поставок, диверсифицировать маршруты поставщиков», — констатировал эксперт.

Просто воплощают стратегию

По его мнению, на Российскую Федерацию пенять нечего, так как она на протяжении 15 лет последовательно реализует собственную энергетическую стратегию. Которая, как сказал Рябцев, ставит основной задачей отказ от трех стран-тразитеров газа — Белоруссии, Польши и Украины — и формирование излишков трубопроводных мощностей для возможности переброски дефицитных объемов газа в политически целесообразных направлениях.

«За это время Россия приватизировала газотранспортную систему Белоруссии, построила «Северный Поток-2», почти завершила стройку «Северного Потока-2», как альтернативы польскому маршруту Ямал-Европа, закончила «Турецкий поток» и попыталась соорудить «Южный поток», как альтернативу украинскому маршруту. Вся стратегия будет реализована», — убежден Геннадий Рябцев, заметив, что действия РФ являются не только экономически обоснованными, но и политически целесообразными. Взамен Украины. Болгария начала принимать российский газ через «Турецкий поток» © turkstream.info | turkstream.info | Перейти в фотобанк

Отнять под шумок

Юрий Корольчук видит, что государство самоустраняется от возникшей проблемы, зато осложнения и нагрузка лягут на региональные газоснабжающие предприятия — облгазы, которым монополист «Нафтогаз» объявил войну, как это ни смешно, под предлогом борьбы с монополией. Ведь 80% облгазов принадлежат Group DF олигарха Дмитрия Фирташа.

Возможно, предполагает Корольчук, «Нафтогаз» продолжит трехгодичную активную фазу конфликта с облгазами за газовые сети и за контроль над продажей голубого топлива конечным потребителям, на чем можно заработать. И будет обвинять облгазы в том, что они ничего не сделали, чтобы решить проблему снабжения. Хотя они — всего лишь операторы распределительных сетей, которые получают тариф на обслуживание. На основании этого они проводят свою техническо-регламентную работу.

Все это не случайно, уверен аналитик.

«В конце прошлого года НКРЭКУ (Нацкомиссия по тарифам — ред.) утвердил одним решением про сертификацию оператора ГТС и про увеличение тарифа на распределение газа для облгазов. Это значит, что они будут вынуждены повышать расходы на техническое обслуживание. Правда, повышение несущественное — со среднего тарифа на техработы в 57 копеек/1 кубометр до 87 копеек. А должно быть вообще 1,5 грн/1 куб.м. Значит, дальше и им, и потребителям будет сложнее. Так, государство и «Нафтогаз» осуществляют давление на облгазы, чтобы уйти от ответственности», — резюмировал Юрий Корольчук.

Увеличение путей обхода

Что же до «Турецкого потока», то к оси пока не достроены сухопутные участки, которые продолжат турецкое направление и не только его. Речь идет о «Голубом потоке» и его сухих ветвей и «TAP» и «TANAP» — Трансадриатический и Трансанатолийский газопровод соответственно. Они пронесут углеводороды из Каспия, понятно, на территорию Европейского Союза. Это только дело времени, ведь уже подписаны соглашения о потреблении объемов газа, которые пойдут в Европу этими, обходящими Украину, путями.

«Турция получит газ без посредников, диверсифицирует маршруты импорта газа и получит достаточно большую газовую скидку, которая появилась, как результат переговоров турецкого и российского президента», — сказал Геннадий Рябцев.

Резюме

Вот и получилось, что там, где Украина теряет в результате своей непродуманной антироссийской политики, Турция находит. И кто от этого выиграл? Тольуор Россия и Турция, а Украина в очередной раз — в ауте.