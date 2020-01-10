Украинское экспертное сообщество продолжает обсуждать авиакатастрофу, произошедшую 8 января в Иране, когда воздушный лайнер Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины» (МАУ), вылетев в Киев из аэропорта имени Имама Хомейни в Тегеране в 6:10 и набрав 2400 м высоты, через шесть минут рухнул

Бензобаки судна были полностью заполнены, и на месте удара образовался сильный огонь. Все 167 пассажиров и 9 членов экипажа погибли. Кроме украинского экипажа на борту рейса PS752 было еще два украинца, а также 82 гражданина Ирана, 63 гражданина Канады, 10 граждан Швеции, четверо граждан Афганистана, трое граждан Германии и трое граждан Великобритании.

Семь версий одного крушения

Особый конспирологический трагизм ситуации придает тот факт, что крушение произошло в разгар горячего противостояния между США с Ираном. Ведь в ночь на 8 января иранский Корпус стражей исламской революции выпустил ракеты класса «земля-земля» по американским военным базам в Ираке. Это было возмездием за убийство генерала Касема Сулеймани в результате спецоперации Вашингтона в Ираке.

Тегеран категорически отметает версию о ракетном ударе по самолету, хотя по Интернету гуляет видео с моментом якобы попадания боеголовки в лайнер. Киев имеет семь версий, три из которых засекречены (возможное поражение российской ракетой ЗРК «Тор», столкновение с беспилотным летательным аппаратом или другим летательным объектом, разрушение и взрыв двигателя по техническим причинам, а также взрыв внутри самолета в результате теракта).

Президент Украины Владимир Зеленский осторожно высказывается об аварии и заверяет, что власть делает все, чтобы докопаться до истины. Страны же Запада, в том числе и Соединенные Штаты, больше склоняются к «ракетному» варианту. А вот компетентные источники международного агентства Reuters утверждают о технической неисправности.

Источник из Канады предположил, что одна из турбин самолета перегрелась.

Производитель же движков для «Боинга» этого типа, франко-американская фирма CFM, ответил, что такие заявления делать преждевременно.

Все работало, ошибок не было

Самолет был сдан в эксплуатацию в 2016 году, а последнее техобслуживание проходил 6 января 2020 года. При этом МАУ утверждает, что экипаж не жаловался на технические неисправности, ошибка пилотов невозможна или как версия — минимальна, а судно было одним из лучших в парке. Компания проведет тщательное расследование вместе с иранскими властями, производителем самолета и Нацбюро по расследованию авиасобытий и инцидентов с гражданскими воздушными судами в Украине.

Твердо отрицает техпроблемы и ошибку пилотов экс-президент авиалиний Юрий Мирошников. Он заверил, что такие ситуации отрабатываются на тренажерах, и благодаря этому командиры кораблей выходят из сложнейших ситуаций.

Примечательно, что бортовые самописцы, которые должны пролить свет на причины аварии, повреждены, и некоторые части их памяти утрачены. Иран входит в Международную организацию гражданской авиации (ICAO), куда уже направил предварительный отчет о катастрофе. В связи с чем к расследованию обязательно подключатся все страны, чьи граждане погибли в украинском «Боинге-737-300». Киев своих делегатов уже отправил. Будет в составе межнациональной комиссии и Америка, чьей корпорацией «Боинг» и является.

Будем соглашаться

В этом контексте, как сказал председатель Управления гражданской авиации Ирана Али Абедзаде, «единственным источником расследования является (иранский) следственный комитет».

Украинский эксперт по вопросам безопасности, бывший кадровый офицер МВД Сергей Шабовта полагает, что если версия о ракетном ударе по судну окажется правдой, привлечь к ответственности Иран будет очень сложно.

«Это территория другого государства, где мы будем соглашаться только на те условия, которые нам будут предложены иранской стороной. Учитывая, что это фундаментальная страна, имеющая высокоэффективные спецслужбы. Даже если будет выявлена вина, пусть даже косвенная, со стороны республики Иран, я думаю, очень сложно будет эту правду узнать. Так как Иран будет делать все, чтобы ее сокрыть», — предположил аналитик во время пресс-конференции в Киеве.

Нужен был сигнал

Вместе с тем, Шабовта напоминает, что любая, даже высокоточная техника выходит из строя. Ведь в день тегеранской катастрофы в Тель-Авиве у «Боинга-737-300» другой авиакомпании еще во время разгона на взлет загорелся двигатель.

Иранские следователи объявили, что самолет МАУ загорелся в полете. По мнению эксперта, украинский опытный капитан корабля, имеющий более 11 тыс часов налета, вероятнее всего воспринял аварийную ситуацию, как штатную. Ведь, подметил офицер, все специалисты по летной технике в один голос говорят, что нынешнее поколение «Боингов-737» имеет локальную систему пожаротушения на каждом двигателе.

«По идее, она должна сработать автоматически и подать смесь, способную этот пожар погасить. Более того, аэродинамические свойства самолета такие, что он способен совершить аварийную посадку и с одним двигателем», — добавил он.

Тем не менее, считает Шабовта, командиру кроме первичных действий нужно было подать сигнал о помощи. Чего не было сделано, хотя представители Ирана говорят, что борт пытался развернуться назад. А ведь сбой техники мог иметь место, если самолет ракета не сбивала. Например, заклинила противопожарная система. А падение значительно повысило интенсивность самого возгорания.

Радиус разброса

Эксперт в области транспорта общественной организации «Евро-патруль» Вячеслав Коновалов во время пресс-конференции сказал, что замешанные в трагедии стороны сразу начали перекладывать друг на друга ответственность. Но власти Ирана быстро заявили: никаких терактов не было. Тем самым показав, что «на воре и шапка горит», как считает специалист.

«Как по мне, все свидетельствует о том, что что-то там было не так. Даже с горящим двигателем судно может продолжать полет. Просто отрубается подача топлива на двигатель. Следующий подозрительный фактор — разлет осколков. Самолет разорвало, а с такой высоты самолет обычно может спланировать и расколоться», — прокомментировал аналитик.

Дополняя слова Сергея Шабовты о невыходе пилотов в эфир, Коновалов подчеркнул, что это происходит обычно в случае мгновенной разгерметизации.

«В этом случае, это, наверное, взрыв. Извне или изнутри — это уже другая история. Надо расследовать», — сказал он.

Не могли поломаться

Также Вячеслав Коновалов считает подозрительными сообщения о поврежденных «черных ящиках» (запись параметров полета и переговоров в кабине), которые как раз и рассчитаны на сверхмощную нагрузку. По его мнению, это может означать попытку иранской стороны «скрыть кое-какие факты». Ведь, считает он, не в пример Украине, опыта расследования таких авиакрушений у иранцев нет.

Еще Коновалов рассказал, что в аэропорту «Борисполь» близ Киева у МАУ имеется мощная авиационно-техническая база и перевозчик постоянно получает европейские сертификаты летной годности, даже предоставляя услуги техобслуживания другим авиакомпаниям. Мало того, заметил он, проверки состояния авиапарка украинской гражданской авиации проводятся постоянно.

По подсчетам члена ОО «Евро-патруль», украинские отечественные авиаперевозчики владеют порядка 80-ю среднемагистральными «Боингами-737» на 150-200 пассажиров. Где-то половина из них летает 20 с лишним лет и больше. Но все зависит от того, как компании заботится о своем парке. А этот вопрос более-менее закрыт.

Вместе с тем, все эксперты отмечают, что рассказанное и показанное в СМИ об этой трагедии — это далеко не все, и пока остается только гадать, что на самом деле произошло.