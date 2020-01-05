Среди тех, кого 29 декабря украинская сторона передала непризнанным республикам, есть и достаточно экзотичный персонаж - лидер Социал-патриотической ассамблеи славян (СПАС) Эдуард Коваленко. Деятель, мягко говоря, неоднозначный

YouTube-канал «Luganskinfo» уже успел выдать 2 января два материала, посвященных этому мученику застенков хунты — первый просто о его пребывании на свободе, а второй в качестве полноценного интервью.

Как-то забывается, что Коваленко ранее был не кем-нибудь, а лидером УНА-УНСО*, водил за собой по Киеву колонны боевиков в военной форме под флагами с надписью SSS (стилизованными под характерные руны нацистских SS) и стилизованной свастикой, и призывал голосовать на выборах за Виктора Ющенко, драматически вскидывая вверх правую руку в «римском салюте». Вот такого «политзека» ждали в Луганске?

Политический путь этого персонажа был удивителен и неожидан.

«…Одна из самых загадочных личностей в организации за всю ее историю, — так характеризовал его журналист Егор Соболев в статье, опубликованной 28 марта 2003 года в газете «Зеркало недели». — Одни члены УНСО считают его засланным агентом СБУ, другие — суперудачливым авантюристом, третьи — прагматичным и способным лидером с альтернативной политикой. Он пришел в организацию в декабре 2000-го — во время первых выступлений оппозиции, имея за плечами только занятия ресторанным бизнесом на юге Украины (Коваленко родом из Геническа, где никаких украинских националистов вообще отродясь не водилось. — Авт.) и навыки психолога, полученные в Херсонском пединституте. Тем не менее уже в первый год он стал вторым человеком в партии, во второй — фактически возглавил ее. Это при том, что верхушка УНА-УНСО традиционно состояла из членов-основателей, многие из которых упрочили авторитет на войне».

Взлету карьеры Коваленко в УНА-УНСО способствовало то, что 21 марта 2001 года лидер партии Андрей Шкиль был арестован. Это произошло вскоре после беспорядков 9 марта 2001 года под Администрацией президента Украины в ходе акции «Украина без Кучмы», в авангарде которых оказались присланные Шкилем бойцы УНСО.

«Сотрудничество с организацией для Коваленко началось со знакомства со Шкилем, которому он предложил в пользование свою машину. Именно Коваленко был за рулем автомобиля, в котором 21 марта 2001 года ехавшего на пресс-конференцию в Верховную Раду Шкиля задержали сотрудники СБУ, — пишет Соболев. — После ареста Шкиля Коваленко помогает доставать деньги от оппозиции для сидящих в СИЗО членов партии. Затем у него устанавливаются хорошие отношения с не менее чем Шкиль влиятельным человеком в организации — Николаем Карпюком, который был выпущен из СИЗО под подписку о невыезде. В ноябре 2001 года последний при поддержке Коваленко становится лидером партии… Сам Коваленко становится главой инициированного им нового органа управления — политического совета — и заместителем Карпюка».

Вообще, все это напоминает азы внедрения агента в организацию, описанные в каком-нибудь «Щите и мече» Вадима Кожевникова — причем, с такой же стремительной и неправдоподобной на взгляд любого нормального человека карьерой.

В чем был смысл внедрения Коваленко в УНА-УНСО, вполне очевидно — с его приходом к власти организация дистанцировалась сначала от протестов против Кучмы, а затем от совместного участия в выборах вместе с оппозицией в лице «Батькивщины», от которой в Верховную Раду был выдвинут находившийся в заключении Андрей Шкиль.

После того, как 31 марта 2002 года Шкиль получил мандат нардепа и вышел на свободу, он начал борьбу за возвращение контроля над организацией. 30 июня 2002 года собрался внеочередной съезд УНА-УНСО, который восстановил Шкиля на посту вождя и принял решение: «Исключить Карпюка, Коваленко и Тыму (Юрий Тыма — еще один появившийся к тому моменту претендент на пост вождя. — Авт.) с занимаемых должностей и из рядов партии». Карпюк с Коваленко это решение признать отказались, в итоге возникло сразу три конкурирующих УНА-УНСО — первая во главе со Шкилем, вторая с Карпюком и Коваленко, третья с Тымой и однофамильцем нашего героя Александром Коваленко, правда, в отличие от него имевшим солидную политическую биографию (член УНА-УНСО с 1992 года, с 1994 года — глава киевской организации, правда, уже в 1998 году ушел в Социал-национальную партию Украины).

Далее внимательно следим за руками.

6 октября 2002 года состоялось внеочередное заседание политсовета УНА-УНСО под руководством Коваленко, на котором было решено изменить идеологию партии «в направлении национально-демократического развития», чтобы отныне «ассоциировать ее с экстремизмом было нецелесообразно». Запомним этот момент.

Разумеется, не обошлось без выпадов в сторону любой оппозиции власти — про партии, которые «нагнетают психоз» и раскачивают стабильность в стране. Тоже запомним это.

Затем почти на два года Коваленко как бы исчезает с политического поля, как фигура на шахматной доске, в которой пока никто не нуждается.

Между тем, началась избирательная кампания на выборах президента Украины, на которой спешно десантированная в Киев на помощь Виктору Януковичу команда российских политтехнологов под руководством Марата Гельмана, не мудрствуя лукаво, решила продвигать в обществе образ Виктора Ющенко как оголтелого нациста.

И это при том хорошо известном на Украине факте, что Виктор Ющенко — прозападный либерал, а его отец сидел в нацистских концлагерях! Но если такое прошло против кандидата от компартии (!) на президентских выборах в России 1996 года (я еще помню выходившие огромными тиражами подметные газетки с лозунгами «Зюг хайль!»), то почему бы не использовать и в Незалежной?

Зримой демонстрацией такой стратегии стало вывешивание 31 октября 2003 года в Донецке, где планировался (но был сорван регионалами через свои подставные прокси-структуры, что интересно в контексте будущего названия СПАС, фигурировавшими тогда под названием «Славянская сила») съезд молодежного крыла «Нашей Украины», энного количества больших бигбордов с надписью «ЧиSSтота нации» (буква S стилизована под руны SS), на которых Ющенко в нацистской форме вскидывал с трибуны руку в «римском салюте».

Лишь победив на выборах, Ющенко добился официальных извинений от устанавливавшего эти бигборды рекламного агентства. А до этого полтора года подобная «визуалка», как например листовки «Нужен ли нации новый фюрер?» с нацистской свастикой, где рядом изображались Гитлер и Ющенко с пририсованными усиками, считалась при власти президента Леонида Кучмы и премьер-министра Виктора Януковича нормальной. Подумаешь, безнаказанные инсинуации путем обвинения в нацизме в адрес главы партии, только что победившей на парламентских выборах (в голосовании 31 марта 2002 года «Наша Украина» получила первое место с 23,57% голосов, тогда как кучмовская «За единую Украину!» лишь третье с 11,77%).

Тему про ющенковский нацизм решено было развивать, тем более, что обывателю Юго-Востока она заходила неплохо. Но нужно было чем-то подтвердить это кроме бигбордов!

И аккурат за четыре месяца до первого тура, назначенного на 31 октября 2004 года, произошел «перформанс». 26 июня 2004 года по центру Киева маршем прошла большая (журналист «Украинской правды» насчитал 350 человек, по фотографиям в это можно поверить) колонна разномастно одетых молодых людей с откровенно косплеившими Третий рейх красными знаменами с белым центром, на которых было еще и крупно написано SSS (разумеется, готическим шрифтом со стилизацией под нацистские SS). Еще на одном варианте флагов была крупно изображена слегка стилизованная свастика.

Коваленко на Софийской площади произнес речь, опять же очень натужно косплеившую фюрера Третьего рейха (как его представляют слабо образованные политтехнологи): «Довольно, чтобы Украиной руководили чужеземцы, которые находятся сейчас в Верховной Раде и других структурах власти. Мы, правая националистическая партия, поддерживаем единого кандидата от правых сил Виктора Ющенко. Одна Украина, одна нация, один народ, один президент!» Разумеется, пообещал погромы и прочее: «Сейчас не время для уличных боев, хотя мы не исключаем это как метод прихода к власти».

Ну, вы же помните, как за полтора года до этого Коваленко заявлял, что его партия будет действовать, что «ассоциировать ее с экстремизмом было нецелесообразно»? Вот именно так это и делается, если вы не поняли. Когда куратор прикажет.

Для завершения картинки под упомянутый выше баннер (руны SS уже есть, не хватает еще кое-чего) Коваленко вскинул с трибуны руку в «римском салюте». Разумеется, эта фотография обошла все СМИ в контексте «фашисты поддерживают Ющенко».

УНА-УНСО под руководством Шкиля опубликовала 28 июня 2004 года официальное заявление о том, что «никакого отношения к УНА-УНСО не имеет… Коваленко с его эсдепэушной УНА», и что данный персонаж действует по сценарию «Медведчукучмы».

Что, разумеется, Коваленко от новых пиар-акций не остановило, и 5 июля 2004 года на пресс-конференции в информагентстве УНИАН он заявил, что и дальше планирует действовать в том же направлении: «Мы будем продолжать акции еще большего масштаба, еще большего давления по поддержке Виктора Ющенко как личности, как кандидата в президенты… Мы поддерживаем Ющенко, нам никто не может запретить его поддерживать. Сейчас нет другого кандидата — национал-патриота — в президенты, кроме Виктора Ющенко». И даже анонсировал съезд УНА-УНСО в поддержку соперника Виктора Януковича.

Забавно, но уже с 2006 года Коваленко «забыл», что буквально вчера поддерживал «русофоба и нациста» Ющенко, сменил бренд УНА-УНСО на обтекаемый СПАС и начал дружить с самыми пророссийскими структурами Украины — например, с «Верным казачеством» или Национальным движением подкарпатских русинов. В 2008 году в Москве даже прошла презентация СПАСа, в которой со стороны соратников-россиян присутствовали представители ультраправых Движения против нелегальной иммиграции (ДПНИ)* и Национально-державной партии России (НДПР). Примечательно, что на той пресс-конференции представлявший коваленковскую организацию Николай Клых (тот самый, позже осужденный в России член УНСО) рассказывал о подготовке СПАСа к участию в «Русском марше» не где-нибудь, а в Севастополе.

Потом про Коваленко совсем уж основательно забыли, перестали давать деньги на массовку на митингах… Но в конце 2014 года о нем вдруг вспомнили.

Сначала 1 ноября 2014 года один из вождей Этнополитического объединения «Русские»* (создано в 2011 году после запрета ДПНИ за экстремизм) Дмитрий Демушкин объявил журналистам: «4 ноября в 12:00 на Майдане Незалежности в Киеве в солидарность с «Русским маршем» в России пройдет «Славянский марш». Организатор акции — политическая партия СПАС. Заявлена тысяча участников». Марш (не состоялся, конечно) был объявлен под антивоенными лозунгами.

27 января 2015 года Коваленко собрал перед военкоматом в родном Геническе митинг (судя по видеозаписи, пришло на акцию с полсотни бомжей и пенсионеров, хотя организаторы отчитались о тысяче участников) против мобилизации в ВСУ, на котором пригрозил перекрывать дороги и захватывать здания органов власти. После этого на главу СПАСа завели уголовное дело по статье 114-1 Уголовного кодекса Украины «Препятствование законной деятельности Вооруженных сил Украины и других военных формирований», и спустя два с половиной года, 15 мая 2017 года, Коваленко был приговорен Геническим районным судом к пяти годам заключения.

Вызывает ли эта личность сочувствие? Нет. Он годами изображал из себя того, кого в нем хотели видеть на тот момент его заказчики — «умеренного националиста, выступающего против раскачки ситуации в стране», «опасного зигующего нациста», «пророссийского активиста» и т.д. Прейскурант обширный! Как говорится в известном анекдоте — любые капризы за ваши деньги.

* Организации запрещены Верховным судом РФ.