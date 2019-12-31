Предновогодняя Одесса: в Новый год без чувства праздника

В преддверии Нового года Одессу окутал легкий туман и по-настоящему весенняя погода. Но, несмотря на зеленую траву и новогоднее убранство центральных улиц, атмосферы праздника и всеобщего веселья у одесситов нет и в помине

Серость одесских улиц по мере приближения к центру города постепенно переходила в устойчивое ощущение тяжести. Медленно ползущая 175-я маршрутка, тянущаяся от Таирова до центра Одессы, визгом дешевых китайских тормозов разгоняет утреннюю суету готовящегося к праздникам города.

Выторги как на первое апреля

Свой вояж я начал с культового для коренных одесситов места — Привоза. Непривычную для воскресенья суету можно было заметить уже возле вокзала, который предваряет собой район Привоза. Множество машин намертво заблокировало движение на кругу Привокзальной площади. Лица водителей, оказавшихся в пробке, выражали тревогу, озабоченность и легкую грусть.

Привоз: Легендарный рынок уплыл из рук одесситов © Public Domain/Kuldinboxru

Как самый демократичный рынок города, Привоз пользуется наибольшей популярностью у одесситов всех классов. И не зря, ведь новогодняя прибыль тамошних торговцев может рассказать о финансовом здоровье Одессы гораздо больше, чем управление статистики. Поэтому мне интересно было подслушать, о чем общаются между собой реализаторы. Девушка – продавец рыбного отдела нервно жалуется своей коллеге напротив: «Знаешь, Таня, сегодня у меня выторг как на первое апреля, словно все уснули».

Конечно, красная рыба, которой заставлен прилавок недовольного реализатора, товар довольно дорогой, видимо, поэтому большинство одесситов предпочитают ему демократичную малосольную селедку. Похожая картина и в мясных рядах, одесситы очередями наседают на недорогую курятину, сметая все с прилавков, а дорогие баранина, говядина и свинина томятся в ожидании покупателей.

От Преображенской до Руссова

Покинув Привоз, я отправился по Преображенской, в сторону Соборной площади. Преображенская, обычно спокойная в выходные дни, бурлила. Люди шли в сторону Привоза и от него, сталкиваясь друг с другом сумками и пакетами в случайно возникающей давке вокруг перекрестков. Только ближе к Успенской напряжение предпраздничной суеты начало спадать. Но и ощущения праздника на одной из центральных улиц Одессы не было и в помине, про наступающий Новый год напоминали только витрины некоторых магазинов, опутанные блестящими гирляндами. Только на самой Соборной площади, возле памятника Воронцову, можно было увидеть новогоднюю атрибутику в виде стилизованной елки из конфет одного итальянского бренда.

Одесское наследство: поляки набросились, нацисты добавили, шведы покуражились, бразильцы добили © РИА Новости, Свердлов | Перейти в фотобанк Руссова. Он гордо высится над Соборной площадью, сверкают подновленная крыша и свежеокрашенный фасад, из-за чего дом этот – самое яркое пятно на всей площади. После пятнадцати лет ремонта город наконец-то получил обратно этот памятник архитектуры.

На Дерибасовской хорошая погода

По мере моего приближения к Дерибасовской небо постепенно прояснялось, свинцовые тучи уступили место облачной дымке. Перейдя через Преображенскую, я оказался на углу Дерибасовской, как раз на том самом месте, где 2 мая 2014 года неизвестными был застрелен боевик «Правого сектора»* Игорь Иванов. Посвященная ему новая мемориальная табличка, вместо разбитой старой, сверкала полированным базальтом. Впрочем, судя по тому, как расположившиеся рядом уличные музыканты задорно исполняли песню группы "Сплин" — «Мое сердце остановилось», это место скорби достопримечательностью для одесситов так и не стало.

Под аккорды Александра Васильева я наконец ступил на мою любимую Дерибасовскую, оказавшуюся неожиданно пустой для воскресного дня.

Основное новогоднее убранство Дерибасовской представляет собой композицию из циклопической шапки Деда Мороза, за которой идет новогодняя ель, собранная из нескольких сосен высотой с трехэтажный дом и огромного белого куба. Пространство между основными атрибутами новогоднего праздника заполнено исполинских размеров елочными игрушками. Новогодний ансамбль очень удачно расположен напротив Одесской ярмарки с ее многочисленными кафе и закусочными. Между всем этим новогодним великолепием гуляют туристы и одесситы, выбравшиеся пофотографироваться на Дерибасовскую.

Кстати, Дерибасовская, как место дорогих парфюмерных бутиков, переживает, пожалуй, одно из лучших времен в году. Мужчины осаждают парфюмерные магазинчики, чтобы купить новогодние подарки своим дамам.

Повернув на Екатерининскую, я обратил внимание, что кафе и рестораны основательно подготовились к Новому году, каждый напоминал если не дом Деда Мороза, то по количеству елочных игрушек на фасаде превзошел бы любой тематический лоток с Привоза. Особняком стоял ресторан «Гранат», хорошо известный по криминальной хронике регулярными драками, вся его витрина была покрыта гирляндами, превращающими здание в гигантский сверкающий куб. Одесса, вставай: снос памятника Екатерине II может переполнить чашу терпения горожан © РИА Новости, Сергей Поляков | Перейти в фотобанк

Тем временем природа, не желая терять времени и пользуясь необычно теплой для Одессы погодой, щедро покрыла клумбы вокруг памятника императрице Екатерине на Екатерининской площади сочной зеленой травой. Вопреки календарю и здравому смыслу, газонная трава пустила свежие изумрудные листья, показывая сюрреализм погодной аномалии городу, где ранее под конец декабря могли стоять и десятиградусные морозы.

Новогодняя Ханука

А вот Приморский бульвар удивляет сюрреализмом уже иного характера. По обе стороны от Дюка соседствуют еврейская Менора, олицетворяющая празднование Хануки, и новогодняя ель, символ из мира христианского. Напротив Потемкинской лестницы разместилась стела, олицетворяющая рождественскую звезду. Такому религиозному разнообразию не хватало еще статуи Будды и символа полумесяца, однако не исключено, что предусмотрительный мэр Одессы Геннадий Труханов распорядился поместить эту религиозную символику где-то неподалеку.

Но основное место новогодних гуляний, украшенное самой главной елкой Одессы, – на Думской площади, прямо перед зданием Одесского городского совета. Между памятником Пушкину и зданием мэрии сотрудники коммунальных служб монтировали сцену будущего центра новогодних гуляний. К Новому году для одесситов готовится целая программа праздничных мероприятий. С 21.00 31 декабря на Думской стартует празднование Нового года – 2020. Мэрия пообещала порадовать одесситов грандиозным шоу световых проекций и праздничным концертом с участием групп «НеАнгелы» и «Леприконсы», а также одесских исполнителей. Личное дело Геннадия Труханова. НАБУ взялось за нижнее белье одесского мэра © Facebook, Доверяй делам | Перейти в фотобанк

На 1 января, если у одесситов останутся силы, там же, на Думской, организована специальная детская праздничная программа, в которой споют участники проекта «Голос», с розыгрышем призов по ее окончании.

Но, несмотря на праздничные мероприятия от Одесской мэрии, предновогоднюю суету и небольшой ажиотаж в парфюмерных магазинах, на улицах Одессы и в лицах одесситов не ощущается новогоднего настроения. Измученные ложными ожиданиями, падением доходов, нестабильностью курса гривны и общей неопределенностью, жители бывшей Южной Пальмиры уже не надеются ни на кого, кроме самих себя, и, судя по всему, в той стране, в которой сегодня находится Одесса, чуда для этого города уже не случится.