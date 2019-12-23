У противников «Северного потока – 2» в субботу, 21 декабря, случился долгожданный праздник: швейцарская компания Allseas, суда которой осуществляли прокладку труб, официально заявила об остановке работ. Это стало поводом для пользователей соцсетей поспорить о том, какие еще риски могут возникнуть у "Газпрома" из-за санкций США

То, что борьба по завершению амбициозного проекта российского "Газпрома" и ряда европейских компаний по прокладке второй ветки трансбалтийского газопровода «Северный поток» переходит в эндшпиль, очевидно было давно. Основной противник — США предприняли, пожалуй, самую мощную санкционную атаку на газопровод.

На первый взгляд, американцы добились своего: швейцарская компания Allseas немедленно взяла «под козырек» и вывела свои корабли-трубоукладчики из Балтийского моря. Если бы это случилось до официального оглашения принципиальной договоренности России и Украины при участии ЕС по параметрам будущего транзитного договора, можно было бы говорить о серьезных проблемах России на европейском газовом рынке.

Но, как любят выражаться герои тех же американских фильмов, «все не то, чем кажется». И действительно, после того как страсти немного улеглись, пользователи соцсетей начали более вдумчиво анализировать, чем чреваты последние события для «Северного потока — 2». Более того, многие из них пришли к парадоксальному выводу, что это может в конечном итоге пойти на пользу России.

При этом практически все признают, что в любом случае трансбалтийский газопровод "Газпром" достоит уже в следующем году. Так, журналист Иван Лизан убежден, что, несмотря на приостановку работ швейцарской компании Allseas, которая является владельцем судна-трубоукладчика Pioneering Spirit, «Северный поток — 2» все равно будет достроен в совершенно приемлемые для России сроки. И для этого ей не придется прибегать к экстраординарным шагам. Лизан: «Санкции США оказались убийственным аргументом для компании Allseas» © Facebook, Иван Лизан

«Американские санкции против «Северного потока — 2» примечательны тем, как быстро швейцарская компания Allseas, которая является владельцем судна-трубоукладчика, прекратила работы, и то, что Россия в кратчайшие сроки не сможет заменить судно Pioneering Spirit.

Казалось бы, судно и судно — неужели Россия не может купить/построить такое же? Купить может, а построить уже нет — Pioneering Spirit строили в Южной Корее. Но дело в том, что нет никакого смысла в постройке новых кораблей подобных Pioneering Spirit.

В мире есть машины, которым суждено быть штучными экземплярами. Так и с Pioneering Spirit, судном стоимостью чуть больше 3 млрд долларов, максимальным водоизмещением в 900 тыс. тонн и экипажем из 571 человека. Для сравнения: стоимость новейшего американского авианосца «Джордж Буш» — 6,2 млрд долларов, в водоизмещение — 97 тыс. тонн, а экипаж — 3200 человек. То есть Pioneering Spirit — это эквивалент 9 авианосцев по водоизмещению, половины стоимости «Джорджа Буша» или примерно 1/5 экипажа авианосца», — поясняет он.

То есть, как подчеркивает Лизан, такие суда, как Pioneering Spirit, в мире нужны в количестве 1-2 экземпляров. Только в таком случае они могут окупиться. И мотивация швейцарцев очень простая и понятная: это их корабли, за которые они заплатили своими деньгами и компании, которая работает с 1985 года никакие санкционные приключения, способные оставить судно вне закона, не нужны.

«Впрочем, СП-2 всё равно достроят: пусть это будет медленнее и с использованием более старого трубоукладчика китайского производства «Академик Черский», но не менее эффективно», — заключает журналист.

С ним солидарен российский журналист, обозреватель газеты «Коммерсант» Максим Юсин. Он отметил, что американские санкции против «Северного потока-2» лишь отложат его ввод в эксплуатацию до второй половины следующего года. Юсин: «Киев дополнительных дивидендов от санкций США не получит» © РИА Новости, Владимир Трефилов

«Даже если предположить худшее — что американские санкции отложат его ввод в эксплуатацию до второй половины следующего года, — никаких фатальных последствий для Москвы это иметь не будет. И всё благодаря… Украине.

Подписание с ней контракта на транзит газа гарантировало «Газпрому» выполнение всех обязательств перед европейскими партнерами. 65 миллиардов кубометров, которые будут прокачаны в следующем году через украинскую ГТС, хватит для реализации всех контрактов на европейском рынке.

А к 2021 году, когда объём украинского транзита снизится до 40 миллиардов кубометров, СП-2 уже в любом случае заработает. Так что Киев, об экономической выгоде которого якобы заботятся США, дополнительных дивидендов от санкций, как видим, не получит». — написал Юсин на своей странице в Facebook.

А политэмигрант и лидер партии «Союз левых сил» Василий Волга отмечает, что газовые переговоры по транзиту впервые за шесть последних лет продемонстрировали возможность конструктивного взаимовыгодного сотрудничества между Украиной и Россией. Волга: «Договор о транзите даст возможность РФ закончить наземную часть «Северного потока-2» © РИА Новости, Владимир Трефилов | Перейти в фотобанк

«Без этого транзита наша экономика и её социальная сфера умерли бы уже через полгода. Благодаря этому Договору мы избежим экономического и финансового хаоса. Это, конечно же, не является спасением Украины, еще многое надо сделать в области налаживания отношений с Россией, но повторюсь — это первый по-настоящему масштабный и конструктивный шаг в наших отношениях с Россией…

И, конечно, важным достижением является то, что наличие Договора даст возможность России закончить монтаж наземной части газопровода «Северный поток-2». Германия, поддерживая требования Соединенных Штатов, выставила такое непременное условие. Теперь и немцы довольны, и мы имеем шанс встать на путь спасения своей экономики, и русские получают полную автономность в поставках газа в Европу», — убежден Волга.

О хороших перспективах украинского транзита, даже при полной загрузке «Северного потока-2» написал политолог, заместитель директора Украинского центра социальной аналитики Валерий Песецкий пояснил, почему украинский транзит уже через несколько лет будет востребован в полном объеме. Песецкий: «Дальновидная позиция «Газпрома» по транзиту с лихвой окупится через десять лет» © Facebook, Валерий Песецкий

«Пять лет передышки, на столько удалось продлить транзитный контракт, шанс на его дальнейшее продление. И возможный рост транзитных объемов. Сейчас они зафиксированы на уровне 65 млрд кубов в следующем и 40 млрд кубов в последующие годы. Объясню, почему я столь оптимистичен. Вся возня вокруг нашей трубы — попытка США зайти на европейский рынок со своим сжиженным газом.

В ближайшие десять лет из-за закрытия Германией всех своих атомных станций только ее потребность в газе может вырасти в два и более раз. По ЕС в целом — такая же тенденция. По прогнозам, в течении ближайших двадцати лет, потребность в голубом топливе в Европе удвоится. Никакие нынешние Северные и Южные потоки удовлетворить этот спрос не способны. Прокачать его можно только через украинскую трубу. В интересах США было нашу трубу ликвидировать и поставить ЕС перед фактом неудовлетворенного Газпромом спроса. А значит — необходимостью покупать сжиженный газ в Америке.

Уверен, что все игроки эту ситуацию прекрасно осознают. При сохранении трубы Киев может поначалу получить падение транзита, пока растущие потребности ЕС будут удовлетворять мощности Потоков, а потом рост. Причем до полной загрузки. А не на жалкие 40-60 миллиардов кубов», — пояснил политолог.

Именно этим обстоятельством, по его мнению, объясняется решение Газпрома пойти на уступки Киеву.

«Это очень дальновидная позиция, которая с лихвой окупится через десять лет. А то и ранее… Более того, и европейцы сумели отстоять свой интерес. Не легли под дядю Сэма. Дело в том, что со дня создания ЕС и введения евро головной болью США был контроль над экономическим ростом Евросоюза. В частности, он должен был регулироваться контролем американцев над ценой энергоносителей, поставляемых в ЕС. Сохранение украинской трубы и транзита по ней росгаза не позволяет Вашингтону этот план реализовать в полной мере», — убежден Песецкий.

То есть, если принять во внимание долгосрочные факторы и прагматический подход всех сторон газового треугольника Россия — ЕС — Украины, есть все шансы построить такую форму взаимодействия, при которой все будут не только получать выгоду от сотрудничества, но и иметь возможность его расширять.

Получив возможность после достижения газовых договоренностей с Украиной в спокойном режиме достроить и ввести в эксплуатацию всю инфраструктуру «Северного потока-2», Россия и Европа выбили из рук американцев самый сильный козырь. Однако не стоит думать, что это конец игры, скорее всего, это завершение текущей партии в газовом противостоянии. Но до следующей «раздачи» у России будет время завершить проект и подготовиться к новым газовым перипетиям.