После подписания оборонного бюджета США на 2020 год, в котором вводится механизм санкций против компаний, которые строят подводную часть «Северного потока-2», швейцарская компания-подрядчик Allseas официально объявила об остановке работ. Парадоксально, но это может пойти на пользу России

В субботу, 21 декабря, швейцарская компания Allseas, суда которой осуществляли прокладку труб по дну Балтийского моря для газопровода «Северный поток-2», официально заявила об остановке работ.

«Во исполнение оборонного бюджета США (National Defense Authorization Act, NDAA) компания Allseas приостановила работы по прокладке газопровода Nord Stream 2. Компания будет действовать в соответствии с положениями о сворачивании работ, предусмотренных этим проектом», — говорилось в сообщении компании. Allseas может получить иск из-за прекращения укладки трубопровода «Северного потока - 2» — юрист © Nord Stream 2/Axel Schmidt | Nord Stream 2/Axel Schmidt | Перейти в фотобанк

Таким образом, швейцарцы признали, что остановка работы осуществлена в связи с началом санкций США относительно российского газопровода. За несколько часов до появления заявления Allseas президент США Дональд Трамп подписал американский оборонный бюджет, который и вводил механизм против компаний, задействованных в строительстве подводной части «Северного потока-2». При этом проект оборонного бюджета предусматривал, что те компании, которые добровольно выйдут из российского инфраструктурного проекта, не подвергнутся санкциям.

Издание Украина.ру разбиралось, какие последствия решение швейцарцев будет иметь для «Северного потока-2», для американо-российских отношений и для России в целом.

Мотивы швейцарцев и будущее «Северного потока-2»

Решение швейцарских судовладельцев оправданно с экономической точки зрения, уверяют все опрошенные изданием Украина.ру российские эксперты.

«Политического подтекста нет. Чисто опасения, что санкции просто разорят компанию», — комментирует политолог Ростислав Ищенко шаг Allseas.

Аналогичной точки зрения придерживается и политолог Армен Гаспарян. Гаспарян объяснил, почему строительство «Северного потока – 2» доведут до конца © РИА Новости, Владимир Трефилов | Перейти в фотобанк

«Это сугубо экономическая причина, во-первых. Компания, насколько я знаю, взяла в данный момент тайм-аут, они хотят узнать точно, что же написано в этом решении США по санкциям. Потому что там больно расплывчатые формулировки, и даже некоторые американские издания не очень понимают, как этот момент будет реализовываться на практике», — отметил эксперт в комментарии изданию Украина.ру.

Сейчас достройка «Северного потока-2» застопорилась. У России есть выход из сложившейся ситуации. Так, для завершения строительства могло бы использоваться находящееся поблизости российское судно «Фортуна». Оно менее скоростное, чем швейцарские суда, и может укладывать около 1 км в день. Однако в водах Дании разрешено использовать суда с динамическим позиционированием. Оно было у суден Allseas, но его нет у «Фортуны».

Впрочем, у России такое судно есть — это «Академик Черский». Однако сейчас он находится на Дальнем Востоке, и его путь к берегам Дании может занять около двух месяцев.

В общем, работа по прокладке «Северного потока-2» затормозится. Но не прекратится. В последнем уверены все опрошенные изданием Украина.ру эксперты.

«Повлияет, затянет немного. На конечный результат не повлияет. На процесс строительства, естественно, повлияет», — краток Ищенко.

В свою очередь Гаспарян более оптимистичен.

«Совершенно очевидно, что «Северный поток-2» все равно будет построен, просто получилась в данном случае еще одна оттяжка, такая же, на мой взгляд, которая была в случае с Данией. По той причине, что реальной альтернативы «Северному потоку-2» на данный момент не существует. Если, конечно, не брать за альтернативу желание Соединенных Штатов, чтобы у них покупали СПГ, который в три раза дороже того газа, который готовы покупать европейцы», — отмечает он.

Он считает, что в целом то, что сделали США, — это «очередной этап политических игрищ». По мнению Гаспаряна, ничего нового, экстраординарного не произошло. Тем не менее Гаспарян не сомневается в том, что ответная реакция от России последует. Ищенко рассказал, как уход трубопрокладчиков «Северного потока – 2» из Балтики повлияет на строительство © РИА Новости, Нина Зотина

«Что-то такое готовится, и «Газпром» какое-то заявление собирается сделать. Подождем, все увидим и услышим», — отметил он.

А Ищенко напомнил о реакции главы Министерства иностранных дел РФ Сергея Лаврова.

«Лавров еще до введения санкций сообщил, что они не остановят ни Северный ни Турецкий потоки», — отметил он.

Но какой бы ни была реакция России, у страны появился очередной вызов и очередной шанс для развития.

Вспоминая ледоколы

Северный морской путь сегодня все чаще приковывает внимание всего мира. Это кратчайший морской путь из стран восточной Азии в Европу. Практически весь он пролегает в российских территориальных водах. В начале ХХ века по нему тоже водили суда. Однако тогда это было связано с небывалом риском. Подчас во льдах оказывались запертыми даже ледоколы. В 1937 году это произошло с ледоколом «Ленин», вызволять который летом 1938 года отправились ледоколы «Красин» и первый ледокол арктического класса «Ермак». Все эти три судна объединяло место их происхождения: несмотря на то что заказывались они в свое время Российской империи, строились они в империи Британской — в Ньюкасл-апон-Тайне. Но уже в 1960 году одному из этих ледоколов — «Ленину» — пришлось сменить свое имя. Причиной этого стал ввод в строй первого в мире надводного судна с ядерной силовой установкой — атомного ледокола «Ленин». Построен он был уже не Великобритании в Ньюкасле, но в СССР в Ленинграде. Суда компании Allseas, строившие «Северный поток – 2», ушли из Балтийского моря – Bloomberg © Nord Stream 2 / Aксель Шмидт

При Советском Союзе на воду спустили девять атомных ледоколов. И лишь двое из них — «Таймыр» и «Вайгач» — были построены не в СССР, но в Финляндии. Но атомными установками их дооснастили все же на советских предприятиях.

«Лихие девяностые» ударили и по этой отрасли. После спуска на воду в 1993-м заложенного при СССР «50 лет победы» был большой перерыв. Но вот в 2013 году началось строительство новых атомных ледоколов. Первым из них стал «Арктика», спущенный на воду 16 июня 2016 года. В следующем, 2017-м, году на воду спустили «Сибирь», а еще через два года, 25 мая 2019-го, на воду спустили атомный ледокол «Урал».

Все эти новые атомные ледоколы строились на Балтийском заводе.

История с судами для прокладки труб газопроводов ставит перед Россией новый вызов: теперь стране необходимо уйти от зависимости от стран Запада в этой сфере и пополнить свой трубоукладочный флот. Это не только вызов, но и денежные вливания в такую наукоемкую сферу, как судостроение и смежные с ней отрасли промышленности. А соответственно и в российское образование.

В общем, не было бы счастья, да несчастье помогло. России брошен вызов. И ей есть чем на него ответить. В конце концов, в стране, создающей атомные ледоколы, есть и светлые головы, и силы, и средства для создания трубоукладчиков. А вот европейским компаниям в будущем придется смириться с появлением конкурентов. Благодарить им за это стоит США.