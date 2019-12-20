Нардеп Максим Бужанский предложил расследовать обстоятельства заключения в 2015 году соглашения между Украиной и внешними кредиторами о реструктуризации госдолга. “Слуга народа” считает, что этот договор закабалил украинскую экономику, противоречит национальным интересам и мешает грядущему экономическому чуду

Расследовать и наказать

Проект постановления ВР №2163 "Об образовании Временной следственной комиссии Верховной Рады Украины для проведения расследования сведений о заключении Соглашения между Министерством финансов Украины и Специальным комитетом кредиторов по реструктуризации внешнего долга в 2015 году" Максим Бужанский подал еще в сентябре. Если депутаты поддержат создание комиссии, она в течение полугода должна сделать следующие восемь шагов:

— установить — соответствовала ли процедура заключения Соглашения положениям законодательства Украины и нормам международного права;

— установить круг должностных лиц, принимавших участие в подготовке и заключении упомянутого соглашения с определением объема их полномочий;

— определить условия реструктуризации госдолга в 2015 году и провести оценку экономических последствий этого (с установлением ответственных лиц);

— узнать — была ли альтернатива упомянутому соглашению четырехлетней давности;

— выяснить — как реагировали компетентные в сфере финансового контроля органы на процедуру и последствия заключения соглашения о реструктуризации госдолга;

— в случае необходимости вступить в переговоры с комитетом кредиторов, чтобы попробовать улучшить условия реструктуризации госдолга;

— разработать предложения Раде, Кабмину, Минфину, Нацбанку на основании результатов расследования;

— инициировать привлечение виновных лиц к ответственности, предусмотренной законодательством Украины. Прозрение Гройсмана. Украина за долги отдаст в этом году четверть госбюджета © AP, Efrem Lukatsky | AP, Efrem Lukatsky | Перейти в фотобанк

Первоначальным проектом постановления было предусмотрено, что в состав ВСК под председательством Максима Бужанского войдут 10 нардепов из разных фракций. При этом в тексте были поименованы восемь нардепов от "Слуги народа" и по одному депутату от "Оппозиционной платформы — За жизнь" и ВО "Батькивщина". Представителей фракций "Европейская солидарность", "Голос", а также группы "За будущее" и внефракционных нардепов в изначальном проекте состава ВСК не было.

Однако 5 ноября Бужанский подал новый проект постановления на замену предыдущему. В нем состав временной следственной комиссии уже был расширен за счет возможности участия представителей тех фракций, которые не были упомянуты в первоначальном варианте.

Хотя вряд ли стоит ожидать появления в составе комиссии представителей «Европейской солидарности» и голосующего в унисон с ней «Голоса». Как известно, министр финансов в 2015 году Наталья Яресько пользовалась благосклонностью пятого президента Петра Порошенко и его окружения. В 2016 году Порошенко наградил Яресько орденом княгини Ольги, а на тот момент глава Нацбанка Валерия Гонтарева уговаривала Яресько возглавить Кабинет министров "технократов" после отставки премьера Арсения Яценюка.

Меморандум Яресько

В начале 2015 года Украина находилась в преддефолтном состоянии, и кредит МВФ был единственным спасением от признания ее полной неплатежеспособности. Реструктуризация внешнего долга на сумму порядка $15 млрд была одним из условий МВФ в обмен на кредит. Собственно, тогда же правительство ради денег МВФ согласилось на постепенное доведение стоимость газа для населения до цены импорта, а также на повышение пенсионного возраста и фискальную реформу, которая сводилась к усилению налогового пресса.

Летом 2015 года министр финансов Украины Наталия Яресько лично направила всю энергию на переговоры с частными держателями украинских облигаций внешнего займа. Официальная процедура реструктуризации части внешнего долга Украины на $15 миллиардов завершилась в ноябре 2015 года. Реструктуризация предусматривала немедленное списание 20% основной суммы долга (около $3 млрд) при условии повышения средневзвешенной купонной ставки с 7,22% до 7,75% годовых, а погашение гособлигаций было отсрочено на четыре года — с 2015-2023 гг. на 2019-2027 гг.

Экономист Даниил Монин, проанализировав условия реструктуризации, пришел к выводу, что никакого списания 20% долгов, о котором активно рассказывали политики, не было и в помине. Кредиторам просто предложили заменить 1000 $/евро долгов на 800 $/евро по ставке 7,75% и 200 $/евро по ставке 0%, но с выплатами, зависящими от роста экономики.

Действительно, кроме новых облигаций, выпущенных взамен реструктурированных, Украина в качестве компенсации кредиторам выпустила дополнительные ценные бумаги, так называемые "ВВП-варранты", суммы выплат по которым зависят от динамики роста украинского внутреннего валового продукта. Согласно условиям выпуска этих бумаг, Украина до 2021 года не осуществляет никаких платежей. Однако с 2021 года, если годовой рост экономики будет выше 3%, но не больше 4%, кредиторы получат 15% от номинальной суммы роста ВВП, превышающего 3%. Если экономика будет расти быстрее, чем на 4% в год, то размер выплаты увеличится: к 15% от выплаты добавятся 40% от суммы, превышающей рост в 4%. Однако в течение первых пяти лет (с 2021 по 2025 год) платеж кредиторам не может превышать 1% ВВП.

По условиям «меморандума Яресько», выплачивать варранты кредиторам правительство обязывалось с 2021 по 2040 г., но начисляют их по показателям ВВП 2019-2038 гг.

Сразу же после объявления финального решения о реструктуризации евробонды, которые за два месяца до этого торговались на рынке по цене чуть больше 40 центов за каждый доллар, подскочили до 78 центов за доллар. При этом участники финансового рынка не исключали и коррупционную составляющую или скрытые интересы: если у кого-то с украинской стороны переговоров были средства, он мог купить украинские обязательства по 42 цента за доллар, а через месяц продать по 78 центов за доллар. Но можно было не торопиться с продажей, снимая сливки с роста украинского ВВП.

Экономисты сходятся во мнении, что единственная задача, которую пыталась решить Яресько в тот момент, — это сохранить всеми возможными способами сотрудничество с МВФ, и долгосрочными интересами Украины просто пожертвовали.

Таким образом, Яресько заложила под фундамент украинской экономики «мину замедленного действия». Уже в мае 2021-го Украине предстоит начать выплаты по ВВП-зависимым облигациям. Если случится обещанное премьером Алексеем Гончаруком чудо, и экономика будет расти на 7% в год, то с учетом реструктуризации внешнего госдолга украинские налогоплательщики, в течение 5 лет должны дополнительно выплатить внешним кредиторам $10-12 млрд. И такая привязка действует до 2040 года

На Украине давно задаются вопросом, чьи интересы обслуживала Наталия Яресько, соглашаясь на такие условия? Ведь, подписав эти соглашения, министр поставила страну перед выбором: либо поддерживать рост экономики ниже среднемирового, что означает продолжать оставаться самой бедной страной; либо (в случае реализации стратегии роста) платить кредиторам огромные выплаты. Получается, что рост украинской экономики более чем на 4% в год становится для страны чрезвычайно трудным с точки зрения долговой нагрузки, и заработанное экономикой придется отдавать кредиторам, а не вкладывать в дальнейшее развитие страны.

Вот и нардеп Макс Бужанский, инициировав создание временной следственной комиссии, руководствовался тем, что в результате проведенных Натальей Яресько переговоров Украине были навязаны абсурдные условия, при которых стране просто не выгоден экономический рост.

Депутаты не поддержат

Директор департамента экономической политики Федерации работодателей Украины Сергей Саливон уверен, что шансы на утверждение временной следственной комиссии практически равны нулю сразу по нескольким причинам.

«Во-первых, потому что внес проект Бужанский, а Бужанский — это далеко не типичный «слуга народа». Во-вторых, Верховная Рада битком набита «соросососами», включая и СН, которые никак не могут голосовать за подобное расследование. В-третьих, явно не настроен на аудит ранее заключенных кабальных соглашений (а реструктуризация — это далеко не единственное подобное соглашение для Украины) и Зеленский», — сказал в комментарии Украина.ру Саливон.

Если паче чаяния комиссия все же будет утверждена, то и это ни к чему не приведет, считает эксперт. Мина под нового президента. Украина погрязла в миллиардных долгах © flickr.com, пресс-служба НБУ

«Во-первых, у нас ни одно расследование подобных комиссий ни к чему не приводило в практической плоскости. Причина — прежде всего, отсутствие у них легитимных полномочий, как в тех же Штатах. Во-вторых, при внешнем управлении даже при условии того, что комиссия что-то вдруг нароет (вдруг ей кто-то что-то сольёт) всё равно ни к чему привести не может», — пояснил Сергей Саливон.

Аргумент для новой реструктуризации

В свою очередь экономический аналитик Александр Рябоконь, скептически оценивая ряд пунктов проекта постановления о создании временной следственной комиссии ВРУ, признает необходимость создания и обеспечения деятельности таковой.

«Эта необходимость диктуется двумя главными пунктами, которые в обозримом будущем могут существенно повлиять на финансово-экономическую ситуацию на Украине. Во-первых, тем давлением на экономику страны, которое будут осуществлять выплаты с 2021 года по ВВП-варрантам, выпущенным взамен якобы «списанной» кредиторами части долга, что, по сути, становится «налогом на экономический рост».

У украинского правительства есть небольшой временной лаг до наступления общего 20-летнего периода выплат по VRI в 2021 году и, до окончания его льготного периода в 2025 году, когда общие выплаты не могут превышать 1% ВВП страны. В таком случае, власти Украины, имея уже результаты объективного расследования ВСК Верховной Рады, могут вступить в новые переговоры с кредиторами по вопросу досрочного выкупа VRI на приемлемых условиях», — сказал в комментарии Украина.ру Александр Рябоконь.

Однако, отметил аналитик, все это становится важным только в том случае, когда планируется и делается все необходимое для выхода украинской экономики из кризиса и для долгосрочного стабильного роста.

«Во-вторых, нерешенность ситуации с выкупленными РФ в ценными бумагами Украины в $3 млрд, которая до сих пор решается в судебном порядке. Хотя, как помним, Россия отказалась входить в Комитет кредиторов по реструктуризации госдолга, а украинская власть односторонне определила эту часть долга как «коммерческую» и подлежащую мораторию к выплате, однако сама РФ, как и также и Совет директоров МВФ определили ее в качестве официального суверенного долга Украины. Понадобилось специальное решение МВФ, которое позволило продолжить финансовое сотрудничество с Украиной в условиях непогашения российских бондов в 2015 году.

Таким образом, по моему мнению, ВСК следует расследовать и обстоятельства действий облеченных в 2015 году властью лиц и относительно этой части госдолга, поскольку на международном уровне он признан в качестве «суверенного». А ведь выплаты по российским бондам + проценты в краткосрочной перспективе могут куда серьезнее усугубить негативные экономические тенденции на Украине, даже чем выплаты бонусов по VRI», — пояснил Александр Рябоконь.