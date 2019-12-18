Всю прошлую неделю западные СМИ старательно пытались переложить неудачу нормандского саммита с больной головы на здоровую. Они пытались доказать своим читателям, что Украина хочет закончить войну, а Россия ей не дает. Так как ситуация объективно складывается прямо противоположным образом, журналисты оказались в сложном положении

«Предыдущие жесты доброй воли со стороны Зеленского, в первую очередь отвод украинских войск от линии фронта, не нашли отклика в России и у повстанцев Донецка и Луганска, которые не пошли на ответные шаги», — так пишет в материале о саммите «нормандского формата» The New York Times.

Да, мы хорошо знаем, что разведение войск в Станице Луганской и возобновление разведения в Петровском и Золотом были обоюдным процессом. И даже тот, кто не пристально следит за событиями в Донбассе, мог бы легко узнать о том же по итоговой пресс-конференции лидеров «четверки». Но в версии ведущей газеты западного мира Украина в одностороннем порядке отводит войска, причем «от линии фронта» вообще, а не на ограниченных участках. «Пусть шаг к миру маленький, но он сделан». Европейские СМИ об итогах парижского саммита 9 декабря © REUTERS, Thibault Camus/Pool via REUTERS | REUTERS, Thibault Camus/Pool via REUTERS | Перейти в фотобанк

Конечно, никто на Западе не рассматривает такие утверждения как «фейк ньюс», не ставит вопрос о необходимости «фактчекинга» в The New York Times. Это вообще никого не удивляет. На Западе так повсеместно обращаются с элементарными фактами, когда речь идет о Донбассе.

«Путин требует особый статус в Конституции Украины. И амнистию. То есть не судить комбатантов. То, чего украинский президент не может дать», — так, комментируя саммит, испанская El Mundo, превращая условия Минских соглашений в односторонние требования президента России. Но ведь именно этим условиям, то есть особому статусу Донбасса и амнистии, привержены не только Берлин с Парижем, но и весь Запад. Именно под ними почти 5 лет назад подписался Киев.

«Москва требует, чтобы Киев внес изменения в конституцию, дав больше полномочий региональным властям, включая те регионы, где наверняка будут править пророссийские силы, — пишет The New York Times. «Путин не был готов позволить Киеву взять на себя весь контроль над границей с Россией до выборов в сепаратистских районах Донецка и Луганска. Путин настаивал на том, чтобы в Донецкой и Луганской «народных республиках» сначала прошли выборы, а это закрепило бы там доминирование Москвы», — это немецкая Süddeutsche Zeitung. «Зеленский требует, чтобы Украина восстановила контроль над восточными территориями, в то время как Путин настаивает на предварительном проведении выборов», — утверждает американское агентство Bloomberg. Заметьте, речь идет уже не о контроле над границей, а над всей ДНР и ЛНР.

Может, журналисты просто ошибаются от небрежности? Конечно, есть примеры и таких ошибок, например, немецкая Handelsblatt пишет, что в Париже договорились о «возвращении наблюдателей ОБСЕ», чего не было. Однако, если считать все неточности случайными ошибками, всё равно приходится признать, что западная пресса способна ошибаться либо нейтрально, либо в украинскую пользу, но никак не в пользу Донбасса или России.

Представляю, какое было бы возмущение на Западе, если бы, освещая недавние антиправительственные акции во Франции, ведущие российские СМИ говорили бы не «желтые жилеты протестуют», а «французы протестуют», да и в советские времена в статьях в «Правде» и программе «Время» протестовали не французы вообще, а «французские трудящиеся». Но согласно многим западным СМИ протестуют против мира в Донбассе не националисты или радикалы, а украинский народ или «общественность».

«Украинцы призывают Зеленского не «капитулировать» перед Путиным», — с таким заголовком выходит перед саммитом французская Le Figaro. «Тысячи украинцев собрались в Киеве с призывом не идти на компромиссы» с Москвой», — заявляет британская The Times. А американский журнал Foreign Policy пишет «Октябрьское соглашение о частичной автономии для захваченных повстанцами регионов на востоке Украины (опять создается впечатление, что стороны договорились о чем-то чего нет в Минских соглашениях. — Авт.) вызвало резкую критику со стороны общественности… Протесты стали крупнейшими со времен революции 2014 года, которая смела режим пророссийского президента Виктора Януковича».

Такие определения не повсеместны. Часто можно прочитать о том, что против «капитуляции» протестует «высоко мобилизованное и энергичное меньшинство» (оборот The Washington Post) или просто националисты. Нередко видно и знание журналистами текста Минских соглашений. Однако это знание никогда не становится поводом для критики Киева за их невыполнение, зато очень часто — для утверждений об их несправедливости.

«С выполнением Минского соглашения Россия может закрепить отступнические части восточной Украины как своего рода занозу в украинском теле», — пишет немецкий еженедельник Die Zeit. «Особый статус на условиях Москвы (т.е. с передачей границы после выборов. — Авт.) позволит пророссийскому волку проникнуть в овчарню украинского парламента», — пишет после саммита французская газета Libération. По сути, автор статьи Вероника Дорман резюмирует те мысли, которые развернуто высказала в ее материале в канун встречи эксперт Французского института международных отношений Татьяна Жан: «Они выгнали русских в дверь в 2014 году не для того, чтобы те влезли в окно Минских соглашений. Если Минские соглашения на самом деле будут выполнены, у России останется право вмешательства в украинские дела. Не уверена, что европейцы, которые говорят, что помогают Украине вернуть суверенитет, понимают, что могут тем самым ослабить ее. Депутаты от этих регионов — если они будут избраны в условиях, которые не соответствуют признанному ОБСЕ международному праву и украинскому законодательству — придут в Раду с целью заблокировать украинские проекты».

Кстати, об экспертах и других лицах, чьи мнения приводят западные СМИ для подтверждения собственной позиции или в порядке плюрализма. Слово с западной стороны обычно дается тем, кто критикует Россию, а критика Киева в европейских и американских экспертных мнениях отсутствует вообще. Российские политологи цитируются нечасто и скупо. Так, в той же публикации Libération дано слово и Алексею Чеснакову, но изложение его позиции занимает втрое меньше места, чем цитаты упомянутой Татьяны Жан. Что же касается украинских точек зрения, то цитируются либо приверженцы Зеленского с такой же расплывчатой позицией (например, Владимир Фесенко), либо противники какого-либо урегулирования. В посвященных саммиту 60 с лишним публикациях из полутора десятков стран (все переведенные на ИноСМИ и те, на которые приводит ссылки этот ресурс) лишь в одной дается слово представителю украинской «партии мира». Немецкая Die Tageszeitung цитирует Нину Потарскую, координатора Международного женского союза за мир и свободу, которая «несколько дней назад с небольшой группой людей участвовала в демонстрации перед президентским дворцом за интенсификацию мирного процесса». Впрочем, она не критикует Зеленского за недостаточность усилий, как например, политики из «Оппозиционной платформы», а лишь говорит, что «теперь можно выйти на демонстрацию во имя диалога, и это свидетельствует о том, что в украинском обществе кое-что изменилось». Со сдержанным оптимизмом. Итоги встречи в "нормандском формате" от экспертов © РИА Новости, Алексей Никольский | Перейти в фотобанк

Об угрозах для жителей Донбасса написала лишь испанская газета ABC: «А в Донецке и Луганске опасаются, что когда они окажутся под контролем Киева, начнется охота на верхушку сепаратистов и на более чем 125 000 граждан, которые подали заявки и получили российское гражданство». Интересно, что это — правое, исторически франкистское издание, совсем недавно отметившееся восхвалением «Голубой дивизии».

А прозвучавшие из уст помощника Зеленского Андрея Ермака слова о стене по израильскому образцу вызвали неприятие только хорватского издания Advance, которое беспокоится по поводу того, что после берлинской стены «у нас появится Донбасская стена между двумя мирами», но надеется, что «будут новые встречи в таком формате и некие компромиссные решения, поскольку никто не хочет исполнения угроз, звучащих из Киева».

Но подобные акценты оказываются единичными в более чем 60 публикациях, тогда как мнение о том, что лучше конфликт решать не по Минску или не урегулировать вообще, встречается нередко. Словацкая Aktuality приводит слова чешского эксперта Марека Пршигоды: «Киев рассматривает так называемый механизм малых шагов, предложенный министром внутренних дел Арсеном Аваковым. Тот утверждает, что Украина должна брать эти регионы под свой контроль постепенно. И как раз те районы, где произошел отвод войск, могут послужить лакмусовой бумагой. С них и началось бы постепенное восстановление власти Украины».

Но более никто такую идею не обсуждает. Видимо, понятно, что подобным способом Украина все равно не доберется до Донецка с Луганском. Тогда не лучше ли оставить все как есть? Французская Le Figaro подводит читателя к такой мысли цитатами украинских экспертов. Ее статья заканчивается фразой о том, что, «по мнению главы Центра стратегических исследований Павла Жовниренко, лучше согласиться на замороженный конфликт, чем на решение, навязанное Россией и делающее из Донбасса «чемодан без ручки», который помешает Украине двигаться в сторону Евросоюза и НАТО».

Польская Rzeczpospolita утверждает: «Возможно, выход из тупика позволила бы найти замена "формулы Штайнмайера" "формулой де Голля" времен войны в Алжире, однако использовать ее не позволяют не только эмоции, но и то, что своего де Голля у украинцев нет». Де Голль, как известно, согласился с независимостью Алжира и установил с ним дипломатические отношения. Но контекст польской статьи не позволяет предположить, что в ней готовы посоветовать Киеву признать независимость ДНР и ЛНР. Скорей автор не слишком осведомлен в алжирских реалиях и имеет в виду нечто схожее с тем, что предлагает чешская газета Deník N: «Единственный «прогресс», который сейчас реален, может выражаться в замораживании конфликта и остановке огня, как произошло в молдавском Приднестровье (с 1992 года) и грузинской Абхазии (с 1994 года), а также Южной Осетии (2008 год). Пока же не остается ничего иного, как не уступать России, стараться помочь Украине справиться с ущербом от войны и создавать условия для того, чтобы она могла стать успешным государством. Вполне возможно, только это позволит в будущем рассчитывать на уступки со стороны России».

И хотя рассуждения о том, что замороженный конфликт лучше Минских соглашений, появляются преимущественно в восточноевропейских публикациях, логика абсолютного большинства западноевропейских текстов подталкивает читателя либо к тем же выводам, либо, но заметно реже, к тому, что санкции должны додавить Россию и Киеву придется делать лишь символические уступки. Последнее мнение едва завуалировано высказывает деятель, от которого теоретически следовало бы ожидать наиболее нейтральных суждений. Генеральный секретарь ОБСЕ швейцарец Томас Гремингер в интервью общественному радио своей страны SRF говорит: «Этот конфликт очень дорогостоящий, особенно для России, если подумать о санкциях, о нанесении ущерба ее репутации или о потере доверия к ней на международной арене. Вся эта идущая из Москвы поддержка «властей», де-факто созданных в сепаратистских регионах, обходится России очень дорого. Поэтому я считаю, что Россия определенно заинтересована в своем уходе из Донбасса, который позволил бы ей «сохранить лицо».

Доминирующий в массмедиа настрой — никоим образом не допустить усиления России — показывает, что если бы Макрон и Меркель и пожелали подталкивать Киев к мирному урегулированию (чего, впрочем, пока не видно), их свобода маневра будет очень ограниченной. Ведь позицию СМИ на Западе принято считать выражением общественного мнения.

Разумеется, если трезво смотреть, это мнение прежде всего крупного капитала, которому СМИ принадлежат и который таковое мнение формирует посредством своих медиаресурсов. Против такого капитала не посмеют пойти ни канцлер Германии, ни президент Франции. Кстати, такая единодушная тональность западных СМИ показывает и слабость того бизнеса, который потерял от антироссийских санкций и хотел бы их отмены. Ведь хотя надежды на санкции против Москвы высказываются уже не слишком часто, об их ущербе для европейской экономики СМИ вообще не пишут.