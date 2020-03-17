Европейские государства принимают экстренные меры, американские банкиры предсказывают серьезные проблемы, на польской границе драки. Несмотря на провозглашаемые принципы демократии, взаимной дружбы и политкорректности, западные страны принимают решения без оглядки на Брюссель, вводя карантины и перекрывая национальные границы

Испанская газета El Mundo сообщила, что на утро вторника, согласно глобальному балансу Университета Джона Хопкинса, Испания теперь занимает четвертое место в мире, обогнав Южную Корею, имея в общей сложности 9942 случая инфицирования, 342 погибших и 530 излеченных.

Пандемия коронавируса привела к заражению более 180 000 человек, стала причиной смерти более 7100 человек во всем мире.

В этот же день подразделения гражданской гвардий Испании были развернуты на границе с Францией. На дорогах, ведущих из испанской провинции Наварры на север, установлен контроль, предписанный центральным правительством с целью замедлить продвижение коронавируса.

Въезд на испанскую территорию по суше разрешается только гражданам Испании, иностранцам, имеющим вид на жительство, и лицам, документально подтверждающим форс-мажорные обстоятельства или необходимость. Эти меры не применяются при перевозке и сопровождении грузов.

Газета отмечает, что в этот же день впервые в истории страны заседание кабинета министров Испании из-за вспышки эпидемии будет проводиться в режиме видеоконференции. Оно будет проходить в помещениях департамента внутренней безопасности, расположенного в правительственном комплексе Монклоа в Мадриде. Коронавирус в Армении нашли у еще 12 человек, консульство РФ закрывается © REUTERS, Antara Foto/Oky Lukmansyah | REUTERS, Antara Foto/Oky Lukmansyah | Перейти в фотобанк

Американский деловой журнал Forbes сообщает о закрытом совещании в банке «Голдман Сакс» по коронавирусу, которое взбудоражило интернет. Специалисты этого серьезного инвестиционного банка провели селекторное совещание с участием главного экономиста Яна Хациуса и главного медика Майкла Рендела.

Вот некоторые выводы, сделанные на том совещании. Рынки ценных бумаг могут полностью восстановиться во второй половине 2020 года, и в отличие от 2008 года структурного риска для мировой финансовой системы нет. Несмотря на такой оптимизм, банк все-таки обращает внимание на исключительную заразность этого заболевания.

Безусловно, записи совещания — это всегда толкование фактов, пишет журнал. Но есть и полный текст, который разошёлся по интернету. Только для США: Трамп попытался перекупить немецких ученых, чтобы получить вакцину от коронавируса © РИА Новости, Владимир Астапкович | Перейти в фотобанк

50% американцев заразятся коронавирусом (150 миллионов человек), и он очень заразен. Он похож на обычную простуду (риновирус), у которого около 200 штаммов и которым большинство американцев заражается 2-4 раза в год.

Заразятся 70% немцев (58 миллионов человек). Это вторая мощнейшая индустриальная экономика, которая пострадает от болезни.

Пик вируса ожидается через восемь недель, после чего болезнь пойдет на спад. Этот вирус сосредоточен географически между 30 и 50 градусами северной широты, а это говорит о том, что, подобно обычной простуде и гриппу, он предпочитает холодную погоду.

Предстоящее лето в Северном полушарии поможет справиться с эпидемией. То есть вирус, скорее всего, носит сезонный характер.

Из инфицированных 80% переболеют в легкой форме, 15% в средней форме, а 5% будут в критическом состоянии. Симптомы легкой формы как у обычной простуды, а симптомы средней формы как у гриппа. Такие люди будут сидеть дома и отдыхать. 5% будут в критическом состоянии, и в основном это будут люди пожилые. Закрывать уже поздно: ВОЗ похвалила Белоруссию за открытые границы © РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк

Смертность в среднем составит до 2%. Прежде всего это будут пожилые и люди со слабой иммунной системой. В итоге получается до трех миллионов человек. В США около трех миллионов умирает ежегодно от старости и болезней, что тесно взаимосвязано между собой (от несчастных случаев погибает намного меньше). А поскольку существует такая тесная взаимосвязь, это не будет означать, что три миллиона умерли от вируса. Просто люди пожилые умирают быстрее из-за проблем дыхательной системы. Но нагрузка на систему здравоохранения увеличится…

Мировые темпы роста ВВП будут самые низкие за 30 лет, составив около 2%. Фондовый индекс S&P 500 покажет за 2020 год негативный рост с темпами от минус 15 до минус 20 процентов…

Структурного риска НЕТ. Никто даже не говорит об этом. Правительства вмешиваются в дела рынков, чтобы стабилизировать их, а частный банковский сектор имеет очень хорошую степень капитализации. Это больше похоже на 11 сентября, чем на 2008 год… ВОЗ предупредил Украину о грядущем росте числа заразившихся коронавирусом © AP, Sergei Grits | AP, Sergei Grits | Перейти в фотобанк

В письменном заявлении для Forbes «Голдман Сакс» настаивает, что это не более чем краткое резюме совещания. «Текст этого резюме не был подготовлен или утвержден «Голдман Сакс», там содержится ошибочная информация и высказывания, которых на совещании не было. Во время совещания приводились различные статистические данные о пандемии со ссылкой на правомочные источники, такие как правительство. И они далеко не во всех случаях были представлены как точка зрения «Голдман Сакс». Изложенные во время совещания рыночные и экономические взгляды и оценки совпадают с публикуемыми в настоящее время выводами исследований».

Пока американские банкиры обсуждают глобальные проблемы, у граждан стран ЕС трудности возникли буквально под боком: многие не могут попасть домой. Эстонская газета Postimees сообщает о конфликтах и драках на польской границе. Она рассказывает историю одного эстонского гражданина, который ехал на легковой машине из Германии в Польшу и простоял более 20 часов на мосту через реку Одер. Граница на замке: Киргизия пожаловалась на казахстанских таможенников в ВТО © РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк

Через пограничный пункт в Польшу власти страны пускали только польских граждан и имеющих вид на жительство. После долгих часов ожидания жители Эстонии, Латвии, Литвы объединились и заблокировали дорогу на мосту своими автомобилями. После этого движение прекратилось, и никто, в том числе граждане Польши, не могли попасть в страну.

«Начались беспорядки на мосту через Одер. Начались стычки, переходящие в драки. Жители Эстонии, Латвии, Литвы и других стран требуют проезда через Польшу и заблокировали дорогу. Это, в свою очередь, привело в бешенство поляков, возвращающихся домой. Дорога для них тоже заблокирована. Начались драки, потасовки», — рассказал один из очевидцев. По его словам, больше конфликтовали польские граждане.

По словам свидетеля, к ним приезжал какой-то высокопоставленный польский офицер и по-русски стал объяснять, что люди не должны ждать на границе, что проблему пытаются решить. Однако развернуть автомобили или дать задний ход они не могут. По этой причине люди не могут купить продукты и воду, поскольку до ближайшей заправки около 20 км. Польша ввела санитарный контроль на границе с Россией и Украиной из-за коронавируса © AGENCJA SE/EAST NEWS/РИА Новости | AGENCJA SE/EAST NEWS/РИА Новости | Перейти в фотобанк

Дозвониться до эстонского консульства практически невозможно: очередь на звонки ничуть не меньше тех, что скопились на границах, пишет издание. В МИД Эстонии утром сообщили, что они пробуют решить проблему, организовать конвой через Польшу. Но позднее там честно сказали, что никаких продвижений нет. Сказали, что они стараются, но поляки не отвечают.

Пресс-секретарь эстонского МИД Фред Пюссь заявил, что дипломаты предпринимают все меры, чтобы граждане Эстонии могли вернуться на родину через Польшу, Литву и Латвию. Альтернативная возможность — воспользоваться паромной линией Киль — Клайпеда, завершает издание.

При подготовке материала использованы переводы сайта inosmi.ru