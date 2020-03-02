Евромайдан закончился в феврале 2014 года бойней, во время которой были убиты более 100 человек. Протестующие победили, власть сменилась, но Украина до сих пор осталась расколотой надвое страной, пишут мировые СМИ

Причиной уличных протестов 2013 года в Киеве стало нежелание президента Януковича заключать договор о сотрудничестве с ЕС. Оплотом протестующих стал Майдан Незалежности, движение окрестили Евромайданом. Конфликт закончился в феврале 2014 года бойней, во время которой были убиты более 100 человек. Протестующие победили. Через шесть с половиной лет восстание можно считать удавшимся, во всяком случае, на бумаге, пишет самая крупная в Скандинавии шведская газета Aftonbladet. Президент Янукович бежал, договор с ЕС, подписанный в 2014 году, вступил в силу в 2017, а в находящейся под большим давлением украинской экономике наметился ряд позитивных тенденций.

Но ценой всему этому стала буквально расколотая надвое страна. На востоке Украины идет война, ныне — единственная на территории Европы, что имеет очень большое значение. По подсчетам, более 13,5 тысяч человек погибли, а более миллиона были вынуждены покинуть свои дома.

«Потеря территорий и человеческих жизней, поляризация страны — вот некоторые из негативных последствий того, что произошло в конце зимы и начале весны того года», — говорит Якоб Хеденскуг, аналитик в области политики безопасности из Института Тотальной обороны.

Гаспарян объяснил, почему Зеленскому нужно провести нормандский саммит именно в апреле © Владимир Трефилов Владимире Зеленском.

«Быстро приняли множество новых законов, и Зеленский явно искренне хочет модернизировать страну», — считает Хеденскуг.

Главным обещанием нового президента было урегулировать конфликт с Россией. При сотрудничестве с крупнейшими странами ЕС Францией и Германией в "Нормандском формате" Зеленский и российский президент Владимир Путин в декабре встретились в Париже, чтобы решить, как закончить войну. Второй этап переговоров планируется провести в Берлине весной.

Но, по словам Хеденскуга, узел в виде вопроса о выборах, которые нужно провести на территориях на востоке Украины, практически невозможно распутать. Правительство в Киеве придерживается точки зрения, что демократические выборы невозможны, "пока на этих территориях находятся российские военные".

"Москва же, напротив, считает, что процесс не может проходить справедливо и надежно без российского контроля", — пишет аналитик.

При этом автор считает, что недоказанное присутствие российских военных не требует подтверждения и не пишет, что официальный Киев стремится сначала установить контроль за российско-украинской границей, а лишь потом проводить некие выборы. Однако в Минских соглашениях, которые подписаны представителем Украины, четко зафиксировано, что всё наоборот: сначала выборы, затем — граница. Об этом журналист предпочитает не упоминать.

Скубченко: Единственный враг Украины — это Майдан и ряженные в вышиванки «патриоты» © Facebook, Александр Скубченко бельгийское издание Modern Diplomacy, российские энергоресурсы пока остаются самым актуальным предложением на европейском энергетическом рынке. Всем известна и понятна взаимозависимость: стоимость энергоносителей — это конкурентоспособность экономики, любой, в том числе и европейской.

Встаёт вопрос о том, насколько в условиях быстро меняющегося мира, когда человечество переходит на новый технологический уровень, актуальны войны за ресурсы?

Постоянные газовые войны с Украиной служили явным подтверждением простого факта, что инфраструктура не обеспечивала достойный уровень диверсификации. Таким образом, Россия пошла по пути создания разветвленной сети новых газотранспортных маршрутов — «Голубой поток», «Северный поток», «Сила Сибири» и другие проекты. Все их объединяла одна идея: отсутствие каких-либо транзитных стран, которые могли бы помешать российским поставкам.

Кроме политики, здесь заложена идея экономической диверсификации — пока ЕС устами Брюсселя декларирует желание избавиться от «российской зависимости в газовой сфере», Москва без лишнего шума делает то же самое, последовательно расширяя число партнеров. Кроме того, старый «Южный поток» очень ждали в Сербии, Италии, Венгрии, некоторых других странах.

«Турецкий поток» запущен, Эрдоган решил все вопросы с Украиной. Зеленский в проигрыше - Молчанов © пресс-служба президента Украины | пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

В ситуации общего передела на энергетическом рынке Европе необходимо отдать должное Владимиру Путину. И здесь все просто: несмотря на политику санкций против России, а также неконкурентную игру американцев на рынке, Путин продолжает вести политику, направленную на создание дополнительных газотранспортных маршрутов из России в Европу. И на этом примере очевидна удивительная способность российского лидера: извлекать выгоду и в геополитике, и в экономике, предлагая своим партнерам наиболее компромиссные решения.

Россия зарабатывает на европейском рынке десятки миллиардов евро, но при этом Москва работает и на долгосрочную перспективу, осуществляя новые проекты в энергетической сфере.

«Северный поток – 2» достроят, несмотря на санкции США — Марунич © РИА Новости, Нина Зотина американская газета The Washington Post. Ее журналисты задали этот важный вопрос самим украинцам в рамках опроса, проведенного в декабре 2019 года.

В опросе участвовали 2212 респондента, он проводился Киевским международным институтом социологии. Была создана трехбалльная шкалу для оценки интенсивности и диапазона отношения респондентов к России и НАТО как к потенциальным военным партнерам.

Хотя украинская политическая элита активно поддерживает идею вступления в НАТО, исследование показало, что народ Украины (без учета жителей Крыма и Донбасса) испытывает смешанные чувства по отношению к НАТО и России. Мнения украинцев зависят от того, где они живут. Однако важнее всего то, что большинство украинцев хотят, чтобы их страна сохранила нейтралитет и не связывала себя в военном смысле ни с Россией, ни с НАТО.

Первая пара вопросов представляла собой простые вопросы о том, считают ли респонденты, что их страна должна налаживать хорошие, позитивные отношения с Россией (или НАТО). Вторая пара — согласны ли респонденты с тем, что их страна должна сотрудничать в военной сфере с Россией (или НАТО). Третья и последняя пара вопросов — согласны ли они с тем, что их страна должна разрешить базирование российских (или натовских) «военных баз и создание их на вашей территории».

Результаты опроса показали, что украинцы хотят иметь хорошие отношения с НАТО и с Россией. Что касается вступления в военный альянс с Россией или НАТО, то в поддержку этого шага высказалось меньшинство опрошенных, хотя в случае с НАТО разрыв не слишком значителен. Большинство украинцев не согласны с тем, чтобы позволить другим странам размещать их военных и базы на украинской территории. По последнему пункту можно сказать, что украинцы испытывают более выраженное неприятие идеи о размещении российских военных и баз, нежели натовских.

Загороднюк рассказал, как на самом деле Украина шла в НАТО при Порошенко © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Результаты опроса показали, что региональные различия в отношении к военному сотрудничеству с Россией и НАТО, а также сомнения по поводу возможных последствий такого взаимодействия особенно ярко выражены в западных и восточных регионах.

Респонденты, живущие на востоке и юге страны, испытывают больше сомнений по поводу целесообразности членства Украины в НАТО, тогда как на западе и в центре страны (включая Киев) примерно в три раза больше опрошенных (60% против 20% в других регионах) высказались в пользу военных связей с НАТО. Этот же региональный разрыв нашел отражение в ответах на вопрос о военном сотрудничестве с Россией — и даже в вопросе о том, чтобы допустить развертывание натовских сил и баз на территории Украины.

The Washington Post делает вывод: Украина продолжает оставаться фоном для американской внутриполитической драмы, ареной для разжигания скандалов и своеобразной «передовой свободы». Однако во всех этих шумных ссорах теряются внутренние сложности этой крупной европейской страны. Большинство украинцев отказываются занять ту или иную сторону в противостоянии Россия-Запад. Несмотря на то, что Украина потеряла много людей и свои территории, разногласия между жителями разных частей страны сохраняются. И большинство граждан Украины демонстрируют стремление наладить нормальные отношения и с Россией, и с Западом.

Материал подготовлен на основе переводов сайта inosmi.ru