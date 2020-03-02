Причиной уличных протестов 2013 года в Киеве стало нежелание президента Януковича заключать договор о сотрудничестве с ЕС. Оплотом протестующих стал Майдан Незалежности, движение окрестили Евромайданом. Конфликт закончился в феврале 2014 года бойней, во время которой были убиты более 100 человек. Протестующие победили. Через шесть с половиной лет восстание можно считать удавшимся, во всяком случае, на бумаге, пишет самая крупная в Скандинавии шведская газета Aftonbladet. Президент Янукович бежал, договор с ЕС, подписанный в 2014 году, вступил в силу в 2017, а в находящейся под большим давлением украинской экономике наметился ряд позитивных тенденций.
Но ценой всему этому стала буквально расколотая надвое страна. На востоке Украины идет война, ныне — единственная на территории Европы, что имеет очень большое значение. По подсчетам, более 13,5 тысяч человек погибли, а более миллиона были вынуждены покинуть свои дома.
«Потеря территорий и человеческих жизней, поляризация страны — вот некоторые из негативных последствий того, что произошло в конце зимы и начале весны того года», — говорит Якоб Хеденскуг, аналитик в области политики безопасности из Института Тотальной обороны.
Но работа над реформами стала набирать обороты при молодом президенте Владимире Зеленском.
«Быстро приняли множество новых законов, и Зеленский явно искренне хочет модернизировать страну», — считает Хеденскуг.
Главным обещанием нового президента было урегулировать конфликт с Россией. При сотрудничестве с крупнейшими странами ЕС Францией и Германией в "Нормандском формате" Зеленский и российский президент Владимир Путин в декабре встретились в Париже, чтобы решить, как закончить войну. Второй этап переговоров планируется провести в Берлине весной.
Но, по словам Хеденскуга, узел в виде вопроса о выборах, которые нужно провести на территориях на востоке Украины, практически невозможно распутать. Правительство в Киеве придерживается точки зрения, что демократические выборы невозможны, "пока на этих территориях находятся российские военные".
"Москва же, напротив, считает, что процесс не может проходить справедливо и надежно без российского контроля", — пишет аналитик.
При этом автор считает, что недоказанное присутствие российских военных не требует подтверждения и не пишет, что официальный Киев стремится сначала установить контроль за российско-украинской границей, а лишь потом проводить некие выборы. Однако в Минских соглашениях, которые подписаны представителем Украины, четко зафиксировано, что всё наоборот: сначала выборы, затем — граница. Об этом журналист предпочитает не упоминать.
Сегодня российская экономика и ее энергетический сектор продолжают развиваться, хотя и не без проблем. Если говорить объективно, пишет по этому поводу бельгийское издание Modern Diplomacy, российские энергоресурсы пока остаются самым актуальным предложением на европейском энергетическом рынке. Всем известна и понятна взаимозависимость: стоимость энергоносителей — это конкурентоспособность экономики, любой, в том числе и европейской.
Встаёт вопрос о том, насколько в условиях быстро меняющегося мира, когда человечество переходит на новый технологический уровень, актуальны войны за ресурсы?
Постоянные газовые войны с Украиной служили явным подтверждением простого факта, что инфраструктура не обеспечивала достойный уровень диверсификации. Таким образом, Россия пошла по пути создания разветвленной сети новых газотранспортных маршрутов — «Голубой поток», «Северный поток», «Сила Сибири» и другие проекты. Все их объединяла одна идея: отсутствие каких-либо транзитных стран, которые могли бы помешать российским поставкам.
Кроме политики, здесь заложена идея экономической диверсификации — пока ЕС устами Брюсселя декларирует желание избавиться от «российской зависимости в газовой сфере», Москва без лишнего шума делает то же самое, последовательно расширяя число партнеров. Кроме того, старый «Южный поток» очень ждали в Сербии, Италии, Венгрии, некоторых других странах.
При этом Белград еще в 2013 году приступил к строительству своего собственного участка газопровода. Опасения сербов с геополитической точки зрения не напрасны: страна не имеет собственного выхода к морю, поэтому она оказалась в большой зависимости от не всегда доброй воли соседей, в данном случае болгар.
В ситуации общего передела на энергетическом рынке Европе необходимо отдать должное Владимиру Путину. И здесь все просто: несмотря на политику санкций против России, а также неконкурентную игру американцев на рынке, Путин продолжает вести политику, направленную на создание дополнительных газотранспортных маршрутов из России в Европу. И на этом примере очевидна удивительная способность российского лидера: извлекать выгоду и в геополитике, и в экономике, предлагая своим партнерам наиболее компромиссные решения.
Россия зарабатывает на европейском рынке десятки миллиардов евро, но при этом Москва работает и на долгосрочную перспективу, осуществляя новые проекты в энергетической сфере.
Что же касается дальнейшей судьбы Украины, то и в Соединенных Штатах начинают задавать вопросы. Где же находится Украина на геополитической карте? Является ли она промежуточной страной, застрявшей между Европой и Россией, или Украина — это часть Запада, пишет влиятельная американская газета The Washington Post. Ее журналисты задали этот важный вопрос самим украинцам в рамках опроса, проведенного в декабре 2019 года.
В опросе участвовали 2212 респондента, он проводился Киевским международным институтом социологии. Была создана трехбалльная шкалу для оценки интенсивности и диапазона отношения респондентов к России и НАТО как к потенциальным военным партнерам.
Хотя украинская политическая элита активно поддерживает идею вступления в НАТО, исследование показало, что народ Украины (без учета жителей Крыма и Донбасса) испытывает смешанные чувства по отношению к НАТО и России. Мнения украинцев зависят от того, где они живут. Однако важнее всего то, что большинство украинцев хотят, чтобы их страна сохранила нейтралитет и не связывала себя в военном смысле ни с Россией, ни с НАТО.
Первая пара вопросов представляла собой простые вопросы о том, считают ли респонденты, что их страна должна налаживать хорошие, позитивные отношения с Россией (или НАТО). Вторая пара — согласны ли респонденты с тем, что их страна должна сотрудничать в военной сфере с Россией (или НАТО). Третья и последняя пара вопросов — согласны ли они с тем, что их страна должна разрешить базирование российских (или натовских) «военных баз и создание их на вашей территории».
Результаты опроса показали, что украинцы хотят иметь хорошие отношения с НАТО и с Россией. Что касается вступления в военный альянс с Россией или НАТО, то в поддержку этого шага высказалось меньшинство опрошенных, хотя в случае с НАТО разрыв не слишком значителен. Большинство украинцев не согласны с тем, чтобы позволить другим странам размещать их военных и базы на украинской территории. По последнему пункту можно сказать, что украинцы испытывают более выраженное неприятие идеи о размещении российских военных и баз, нежели натовских.
Результаты исследования указывают на ярко выраженные разногласия на Украине. 44% взрослых украинцев поддерживают идею членства в НАТО, и только четверть опрошенных согласны с развертыванием натовских баз и военных на украинской территории. Между тем военного сотрудничества с Россией хотят 26% опрошенных, и только 4% позволили бы разместить российских военных на украинской территории.
Результаты опроса показали, что региональные различия в отношении к военному сотрудничеству с Россией и НАТО, а также сомнения по поводу возможных последствий такого взаимодействия особенно ярко выражены в западных и восточных регионах.
Респонденты, живущие на востоке и юге страны, испытывают больше сомнений по поводу целесообразности членства Украины в НАТО, тогда как на западе и в центре страны (включая Киев) примерно в три раза больше опрошенных (60% против 20% в других регионах) высказались в пользу военных связей с НАТО. Этот же региональный разрыв нашел отражение в ответах на вопрос о военном сотрудничестве с Россией — и даже в вопросе о том, чтобы допустить развертывание натовских сил и баз на территории Украины.
The Washington Post делает вывод: Украина продолжает оставаться фоном для американской внутриполитической драмы, ареной для разжигания скандалов и своеобразной «передовой свободы». Однако во всех этих шумных ссорах теряются внутренние сложности этой крупной европейской страны. Большинство украинцев отказываются занять ту или иную сторону в противостоянии Россия-Запад. Несмотря на то, что Украина потеряла много людей и свои территории, разногласия между жителями разных частей страны сохраняются. И большинство граждан Украины демонстрируют стремление наладить нормальные отношения и с Россией, и с Западом.
Материал подготовлен на основе переводов сайта inosmi.ru