https://ukraina.ru/20260828/polskiy-politik-vozmuschena-geroizatsiey-natsistov-na-ukraine-1082866598.html

Польский политик возмущена героизацией нацистов на Украине

Польский политик возмущена героизацией нацистов на Украине - 28.08.2026 Украина.ру

Польский политик возмущена героизацией нацистов на Украине

Депутат Европарламента от Польши Ева Зайончковская-Герник призвала пересмотреть политику Варшавы в отношении Украины после того, как Владимир Зеленский подписал закон о создании так называемого "национального пантеона". Об этом 28 августа написало агентство РИА Новости

2026-08-28T12:10

2026-08-28T12:10

2026-08-28T12:10

новости

варшава

украина

польша

владимир зеленский

оун-упа

европарламент

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/08/19/1082772170_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b9cb22ebe830d175ba871ddcbc909346.jpg

По словам польского политика, Киев продолжает демонстрировать пренебрежение к исторической памяти поляков, прославляя убийц мирных жителей.Политик добавила, что с самого начала в отношениях с Украиной следовало проводить политику, основанную на взаимных выгодах, а не на односторонних уступках. Ее возмущение разделяют многие поляки, которые уже неоднократно выражали недовольство героизацией украинскими властями пособников нацистов, виновных в массовых убийствах польского населения на Волыни и в Восточной Галиции. Отношения Варшавы и Киева уже много лет осложняет вопрос трактовки массового убийства украинскими националистами польского населения Волыни, Восточной Галиции и соседних регионов в 1939-1945 годах. В 2026 году конфликт вышел на новый уровень: Владимир Зеленский принял участие в перезахоронении останков одного из главарей ОУН-УПА, а также присвоил наименование "Имени героев УПА*" подразделению ВСУ. За это его лишили высшей награды Польши — ордена Белого орла.Ранее Зеленский также подписал закон "Об украинском национальном пантеоне", в который войдут военные преступники и пособники фашизма, включая членов ОУН-УПА*.О других новостях к началу этого дня — в ежедневном обзоре "Триумф" Трампа, тайные переговоры в Москве и контакты с Европой. Хроника событий на утро 28 августа.* Организация украинских националистов (ОУН), Украинская повстанческая армия (УПА) — экстремистские организации, запрещенные на территории Российской Федерации.​

варшава

украина

польша

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, варшава, украина, польша, владимир зеленский, оун-упа, европарламент, вооруженные силы украины