https://ukraina.ru/20260828/polskiy-politik-vozmuschena-geroizatsiey-natsistov-na-ukraine-1082866598.html
Польский политик возмущена героизацией нацистов на Украине
Польский политик возмущена героизацией нацистов на Украине - 28.08.2026 Украина.ру
Польский политик возмущена героизацией нацистов на Украине
Депутат Европарламента от Польши Ева Зайончковская-Герник призвала пересмотреть политику Варшавы в отношении Украины после того, как Владимир Зеленский подписал закон о создании так называемого "национального пантеона". Об этом 28 августа написало агентство РИА Новости
2026-08-28T12:10
2026-08-28T12:10
2026-08-28T12:10
новости
варшава
украина
польша
владимир зеленский
оун-упа
европарламент
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/08/19/1082772170_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b9cb22ebe830d175ba871ddcbc909346.jpg
По словам польского политика, Киев продолжает демонстрировать пренебрежение к исторической памяти поляков, прославляя убийц мирных жителей.Политик добавила, что с самого начала в отношениях с Украиной следовало проводить политику, основанную на взаимных выгодах, а не на односторонних уступках. Ее возмущение разделяют многие поляки, которые уже неоднократно выражали недовольство героизацией украинскими властями пособников нацистов, виновных в массовых убийствах польского населения на Волыни и в Восточной Галиции. Отношения Варшавы и Киева уже много лет осложняет вопрос трактовки массового убийства украинскими националистами польского населения Волыни, Восточной Галиции и соседних регионов в 1939-1945 годах. В 2026 году конфликт вышел на новый уровень: Владимир Зеленский принял участие в перезахоронении останков одного из главарей ОУН-УПА, а также присвоил наименование "Имени героев УПА*" подразделению ВСУ. За это его лишили высшей награды Польши — ордена Белого орла.Ранее Зеленский также подписал закон "Об украинском национальном пантеоне", в который войдут военные преступники и пособники фашизма, включая членов ОУН-УПА*.О других новостях к началу этого дня — в ежедневном обзоре "Триумф" Трампа, тайные переговоры в Москве и контакты с Европой. Хроника событий на утро 28 августа.* Организация украинских националистов (ОУН), Украинская повстанческая армия (УПА) — экстремистские организации, запрещенные на территории Российской Федерации.
варшава
украина
польша
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/08/19/1082772170_102:0:2833:2048_1920x0_80_0_0_090c450c2009ea2b93bd7a9ddbf94eae.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, варшава, украина, польша, владимир зеленский, оун-упа, европарламент, вооруженные силы украины
Новости, Варшава, Украина, Польша, Владимир Зеленский, ОУН-УПА, Европарламент, Вооруженные силы Украины
Польский политик возмущена героизацией нацистов на Украине
Депутат Европарламента от Польши Ева Зайончковская-Герник призвала пересмотреть политику Варшавы в отношении Украины после того, как Владимир Зеленский подписал закон о создании так называемого "национального пантеона". Об этом 28 августа написало агентство РИА Новости
По словам польского политика, Киев продолжает демонстрировать пренебрежение к исторической памяти поляков, прославляя убийц мирных жителей.
"Мы передаем им ценное оборудование и погашаем за них кредиты, а они плюют нам в лицо своим бандеровским пантеоном героев — что это, черт возьми, такое?!" — написала Зайончковская-Герник в соцсети X.
Политик добавила, что с самого начала в отношениях с Украиной следовало проводить политику, основанную на взаимных выгодах, а не на односторонних уступках.
Ее возмущение разделяют многие поляки, которые уже неоднократно выражали недовольство героизацией украинскими властями пособников нацистов, виновных в массовых убийствах польского населения на Волыни и в Восточной Галиции.
Отношения Варшавы и Киева уже много лет осложняет вопрос трактовки массового убийства украинскими националистами польского населения Волыни, Восточной Галиции и соседних регионов в 1939-1945 годах.
В 2026 году конфликт вышел на новый уровень: Владимир Зеленский принял участие в перезахоронении останков одного из главарей ОУН-УПА, а также присвоил наименование "Имени героев УПА*" подразделению ВСУ. За это его лишили высшей награды Польши — ордена Белого орла.
Ранее Зеленский также подписал закон "Об украинском национальном пантеоне", в который войдут военные преступники и пособники фашизма, включая членов ОУН-УПА*.
* Организация украинских националистов (ОУН), Украинская повстанческая армия (УПА) — экстремистские организации, запрещенные на территории Российской Федерации.