Польский политик возмущена героизацией нацистов на Украине - 28.08.2026 Украина.ру
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Польский политик возмущена героизацией нацистов на Украине
Польский политик возмущена героизацией нацистов на Украине - 28.08.2026 Украина.ру
Польский политик возмущена героизацией нацистов на Украине
Депутат Европарламента от Польши Ева Зайончковская-Герник призвала пересмотреть политику Варшавы в отношении Украины после того, как Владимир Зеленский подписал закон о создании так называемого "национального пантеона". Об этом 28 августа написало агентство РИА Новости
2026-08-28T12:10
2026-08-28T12:10
новости
варшава
украина
польша
владимир зеленский
оун-упа
европарламент
вооруженные силы украины
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По словам польского политика, Киев продолжает демонстрировать пренебрежение к исторической памяти поляков, прославляя убийц мирных жителей.Политик добавила, что с самого начала в отношениях с Украиной следовало проводить политику, основанную на взаимных выгодах, а не на односторонних уступках. Ее возмущение разделяют многие поляки, которые уже неоднократно выражали недовольство героизацией украинскими властями пособников нацистов, виновных в массовых убийствах польского населения на Волыни и в Восточной Галиции. Отношения Варшавы и Киева уже много лет осложняет вопрос трактовки массового убийства украинскими националистами польского населения Волыни, Восточной Галиции и соседних регионов в 1939-1945 годах. В 2026 году конфликт вышел на новый уровень: Владимир Зеленский принял участие в перезахоронении останков одного из главарей ОУН-УПА, а также присвоил наименование "Имени героев УПА*" подразделению ВСУ. За это его лишили высшей награды Польши — ордена Белого орла.Ранее Зеленский также подписал закон "Об украинском национальном пантеоне", в который войдут военные преступники и пособники фашизма, включая членов ОУН-УПА*.О других новостях к началу этого дня — в ежедневном обзоре "Триумф" Трампа, тайные переговоры в Москве и контакты с Европой. Хроника событий на утро 28 августа.* Организация украинских националистов (ОУН), Украинская повстанческая армия (УПА) — экстремистские организации, запрещенные на территории Российской Федерации.​
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, варшава, украина, польша, владимир зеленский, оун-упа, европарламент, вооруженные силы украины
Новости, Варшава, Украина, Польша, Владимир Зеленский, ОУН-УПА, Европарламент, Вооруженные силы Украины

Польский политик возмущена героизацией нацистов на Украине

12:10 28.08.2026
 
© REUTERS / Mateusz Kaczmarek
- РИА Новости, 1920, 28.08.2026
© REUTERS / Mateusz Kaczmarek
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Депутат Европарламента от Польши Ева Зайончковская-Герник призвала пересмотреть политику Варшавы в отношении Украины после того, как Владимир Зеленский подписал закон о создании так называемого "национального пантеона". Об этом 28 августа написало агентство РИА Новости
По словам польского политика, Киев продолжает демонстрировать пренебрежение к исторической памяти поляков, прославляя убийц мирных жителей.
"Мы передаем им ценное оборудование и погашаем за них кредиты, а они плюют нам в лицо своим бандеровским пантеоном героев — что это, черт возьми, такое?!" — написала Зайончковская-Герник в соцсети X.
Политик добавила, что с самого начала в отношениях с Украиной следовало проводить политику, основанную на взаимных выгодах, а не на односторонних уступках.
Ее возмущение разделяют многие поляки, которые уже неоднократно выражали недовольство героизацией украинскими властями пособников нацистов, виновных в массовых убийствах польского населения на Волыни и в Восточной Галиции.
Отношения Варшавы и Киева уже много лет осложняет вопрос трактовки массового убийства украинскими националистами польского населения Волыни, Восточной Галиции и соседних регионов в 1939-1945 годах.
В 2026 году конфликт вышел на новый уровень: Владимир Зеленский принял участие в перезахоронении останков одного из главарей ОУН-УПА, а также присвоил наименование "Имени героев УПА*" подразделению ВСУ. За это его лишили высшей награды Польши — ордена Белого орла.
Ранее Зеленский также подписал закон "Об украинском национальном пантеоне", в который войдут военные преступники и пособники фашизма, включая членов ОУН-УПА*.
О других новостях к началу этого дня — в ежедневном обзоре "Триумф" Трампа, тайные переговоры в Москве и контакты с Европой. Хроника событий на утро 28 августа.
* Организация украинских националистов (ОУН), Украинская повстанческая армия (УПА) — экстремистские организации, запрещенные на территории Российской Федерации.​
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НовостиВаршаваУкраинаПольшаВладимир ЗеленскийОУН-УПАЕвропарламентВооруженные силы Украины
 
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