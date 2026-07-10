ВСУ не уберегли критическую инфраструктуру и похвастались пиратством. Новости СВО - 10.07.2026 Украина.ру
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ВСУ не уберегли критическую инфраструктуру и похвастались пиратством. Новости СВО
ВСУ не уберегли критическую инфраструктуру и похвастались пиратством. Новости СВО - 10.07.2026 Украина.ру
ВСУ не уберегли критическую инфраструктуру и похвастались пиратством. Новости СВО
Армия России нанесла эффективные удары по инфраструктуре ВСУ. Об этом сообщает 10 июля телеграм-канал Украина.ру
2026-07-10T19:59
2026-07-10T19:59
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В Таганроге объявлена ракетная опасность, сооьщает РСЧС.Другие новости к этому часу: 🟥 Временные ограничения введены в аэропорту Сочи, сообщила Росавиация;🟥 ВС РФ поразили критическую инфраструктуру в Никопольском, Каменском, Синельниковском и Криворожском районах Днепропетровской области, сообщают украинские информресурсы. Помимо объектов критической инфраструктуры поражены также административные здания;🟥 Запаса дизтоплива на Запорожской АЭС хватит на 11 суток автономной работы. Об этом сообщил глава "Росатома" Алексей Лихачев по итогам консультаций с делегацией МАГАТЭ в Калининграде;🟥 Армия России создаёт "зоны смерти" в районе "пояса донбасских крепостей", в который входят Славянск и Краматорск. В этих зонах украинские подразделения оказываются зажаты с трех сторон, укомплектованы на 20–40% от штата и не могут восполнить потери. Об этом сообщило польское издание Polityka;🟥 Украинское командование направило в район Дружковки "батальон ВСУ имени шейха Мансура" и спецназ "Омега", сообщила "Российская газета";🟥 Российские "Герани" поражают цели в Николаеве;🟥 Дым от пожара после прилёта виден в Ильичевске (Черноморске) Одесской области;🟥О возможном проседании давления в газовых коммуникациях пишут власти Кривого Рога после ударов российской армии;🟥 Российская авиация сбросила 7 авиабомб на Краматорск и Беленькое, заявил начальник "Донецкой ОВА" Вадим Филашкин;🟥 Из Сум поступают данные, что электроснабжение и водоснабжение в городе крайне ограничено в течение уже более двух недель, — пишет тг-канал "Синяя Z борода".Электричество подается всего несколько часов в день;🟥Россия поражает украинские подстанции в Сумской области, обходя защиту дронами на оптоволокне, пишет Reuters.Первый дрон разрушает защитную сетку, а второй летит в саму подстанцию. Маленькие БПЛА обходят огромные конструкции защитных саркофагов и проникают через вентиляционные отверстия к центральному элементу оборудования — автотрансформатору. Дрон за $2000 уничтожает трансформатор за $3,5 млн.🟥 О серии атак ФПВ-дронов пишут тг-каналы оккупированного Запорожья;🟥 Генштаб ВСУ заявил об атаках на Ильский НПЗ в Краснодарском крае и объекты в Ростовской области, а также комплекс "НОВАТЭК-Усть-Луга" в Ленинградской области;🟥 На подходах к Крыму за ночь 10 июля украинскими дронами поражены 13 единиц "теневого флота", заявил заявление командующий Сил беспилотных систем ВСУ Роберт "Мадяра" Бровди."13 за сегодня: 10 танкеров, 1 сухогруз, 1 паром и 1 морской буксир", - уточнил он.За 120 часов, по его данным, СБС ВСУ поразили 48 плавсредств.Ситуацию рассмотрел Павел Котов в публикации Атаки в Азовском море: как России защитить от Украины свои танкерыБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Буферная зона: ВС РФ расширяют, ВСУ готовят ответ, судьба спорных комплексов. Итоги 10 июляВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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452
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Украина.ру
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ВСУ не уберегли критическую инфраструктуру и похвастались пиратством. Новости СВО

19:59 10.07.2026
 
© commons.wikimedia.org / Википедия
- РИА Новости, 1920, 10.07.2026
© commons.wikimedia.org / Википедия
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Армия России нанесла эффективные удары по инфраструктуре ВСУ. Об этом сообщает 10 июля телеграм-канал Украина.ру
В Таганроге объявлена ракетная опасность, сооьщает РСЧС.
Другие новости к этому часу:
🟥 Временные ограничения введены в аэропорту Сочи, сообщила Росавиация;
🟥 ВС РФ поразили критическую инфраструктуру в Никопольском, Каменском, Синельниковском и Криворожском районах Днепропетровской области, сообщают украинские информресурсы. Помимо объектов критической инфраструктуры поражены также административные здания;
🟥 Запаса дизтоплива на Запорожской АЭС хватит на 11 суток автономной работы.
Об этом сообщил глава "Росатома" Алексей Лихачев по итогам консультаций с делегацией МАГАТЭ в Калининграде;
🟥 Армия России создаёт "зоны смерти" в районе "пояса донбасских крепостей", в который входят Славянск и Краматорск. В этих зонах украинские подразделения оказываются зажаты с трех сторон, укомплектованы на 20–40% от штата и не могут восполнить потери. Об этом сообщило польское издание Polityka;
🟥 Украинское командование направило в район Дружковки "батальон ВСУ имени шейха Мансура" и спецназ "Омега", сообщила "Российская газета";
🟥 Российские "Герани" поражают цели в Николаеве;
🟥 Дым от пожара после прилёта виден в Ильичевске (Черноморске) Одесской области;
🟥О возможном проседании давления в газовых коммуникациях пишут власти Кривого Рога после ударов российской армии;
🟥 Российская авиация сбросила 7 авиабомб на Краматорск и Беленькое, заявил начальник "Донецкой ОВА" Вадим Филашкин;
🟥 Из Сум поступают данные, что электроснабжение и водоснабжение в городе крайне ограничено в течение уже более двух недель, — пишет тг-канал "Синяя Z борода".
Электричество подается всего несколько часов в день;
🟥Россия поражает украинские подстанции в Сумской области, обходя защиту дронами на оптоволокне, пишет Reuters.

Первый дрон разрушает защитную сетку, а второй летит в саму подстанцию. Маленькие БПЛА обходят огромные конструкции защитных саркофагов и проникают через вентиляционные отверстия к центральному элементу оборудования — автотрансформатору. Дрон за $2000 уничтожает трансформатор за $3,5 млн.
🟥 О серии атак ФПВ-дронов пишут тг-каналы оккупированного Запорожья;
🟥 Генштаб ВСУ заявил об атаках на Ильский НПЗ в Краснодарском крае и объекты в Ростовской области, а также комплекс "НОВАТЭК-Усть-Луга" в Ленинградской области;
🟥 На подходах к Крыму за ночь 10 июля украинскими дронами поражены 13 единиц "теневого флота", заявил заявление командующий Сил беспилотных систем ВСУ Роберт "Мадяра" Бровди.
"13 за сегодня: 10 танкеров, 1 сухогруз, 1 паром и 1 морской буксир", - уточнил он.
За 120 часов, по его данным, СБС ВСУ поразили 48 плавсредств.
Ситуацию рассмотрел Павел Котов в публикации Атаки в Азовском море: как России защитить от Украины свои танкеры
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Буферная зона: ВС РФ расширяют, ВСУ готовят ответ, судьба спорных комплексов. Итоги 10 июля
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