https://ukraina.ru/20260803/v-sisteme-pvo-khvataet-dyr-grozin-o-vozmozhnostyakh-kazakhstana-zaschitit-ktk-1082045929.html
"В системе ПВО хватает дыр": Грозин о возможностях Казахстана защитить КТК
"В системе ПВО хватает дыр": Грозин о возможностях Казахстана защитить КТК - 03.08.2026 Украина.ру
"В системе ПВО хватает дыр": Грозин о возможностях Казахстана защитить КТК
В рамках ОДКБ у России плотное партнерство с Казахстаном по выстраиванию единой системы ПВО, но в ней хватает дыр. Система ориентирована на классические угрозы, а не на тихоходные БПЛА
2026-08-03T04:30
2026-08-03T04:30
2026-08-03T04:30
новости
казахстан
россия
андрей грозин
касым-жомарт токаев
украина.ру
одкб
снг
мир без границ
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0b/1a/1072181718_0:74:1338:826_1920x0_80_0_0_1f952cd0db7aca446ec7d8ef11106c86.jpg
Казахстан ничего не может сделать — только жаловаться, но непонятно на кого. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал востоковед, руководитель отдела Средней Азии Института стран СНГ Андрей Грозин.По словам эксперта, в рамках ОДКБ у России плотное партнерство с казахстанской стороной по линии выстраивания единой системы ПВО.Эксперт отметил, что Казахстан не может ничего сделать."Посмотрите последнее заявление МИД республики. Это очень странный текст, обнародованный перед визитом Токаева в Омск. Там говорится, что мы будем жаловаться, будем взыскивать, недопустимо нанесение ударов по международной энергетической структуре, каковой является КТК. Но не сказано, на кого они будут жаловаться. И чьи это были беспилотники, даже намека нет", — резюмировал Грозин.Полный текст интервью Андрей Грозин: ВСУ наносят урон бюджету Казахстана, а США заставляют Россию и Китай искать замену Каспию читайте на сайте Украина.ру.
казахстан
россия
мир без границ
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0b/1a/1072181718_68:0:1268:900_1920x0_80_0_0_a5a28c01865303b6ac3790bf302dfcc9.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, казахстан, россия, андрей грозин, касым-жомарт токаев, украина.ру, одкб, снг, мир без границ
Новости, Казахстан, Россия, Андрей Грозин, Касым-Жомарт Токаев, Украина.ру, ОДКБ, СНГ, Мир без границ
"В системе ПВО хватает дыр": Грозин о возможностях Казахстана защитить КТК
В рамках ОДКБ у России плотное партнерство с Казахстаном по выстраиванию единой системы ПВО, но в ней хватает дыр. Система ориентирована на классические угрозы, а не на тихоходные БПЛА
Казахстан ничего не может сделать — только жаловаться, но непонятно на кого. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал востоковед, руководитель отдела Средней Азии Института стран СНГ Андрей Грозин.
По словам эксперта, в рамках ОДКБ у России плотное партнерство с казахстанской стороной по линии выстраивания единой системы ПВО.
"В этом контуре хватает дыр, которыми могут воспользоваться те, кто использует БПЛА. Система, которая выстраивалась и у нас, и у НАТО, ориентирована на противодействие классическим угрозам. Это ракетные удары и боевая авиация, а не тихоходные боеприпасы с винтами, дозвуковые летающие бомбы, которые трудно обнаружить", — пояснил Грозин.
Эксперт отметил, что Казахстан не может ничего сделать.
"Посмотрите последнее заявление МИД республики. Это очень странный текст, обнародованный перед визитом Токаева в Омск. Там говорится, что мы будем жаловаться, будем взыскивать, недопустимо нанесение ударов по международной энергетической структуре, каковой является КТК. Но не сказано, на кого они будут жаловаться. И чьи это были беспилотники, даже намека нет", — резюмировал Грозин.