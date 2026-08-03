"В системе ПВО хватает дыр": Грозин о возможностях Казахстана защитить КТК - 03.08.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260803/v-sisteme-pvo-khvataet-dyr-grozin-o-vozmozhnostyakh-kazakhstana-zaschitit-ktk-1082045929.html
"В системе ПВО хватает дыр": Грозин о возможностях Казахстана защитить КТК
"В системе ПВО хватает дыр": Грозин о возможностях Казахстана защитить КТК - 03.08.2026 Украина.ру
"В системе ПВО хватает дыр": Грозин о возможностях Казахстана защитить КТК
В рамках ОДКБ у России плотное партнерство с Казахстаном по выстраиванию единой системы ПВО, но в ней хватает дыр. Система ориентирована на классические угрозы, а не на тихоходные БПЛА
2026-08-03T04:30
2026-08-03T04:30
новости
казахстан
россия
андрей грозин
касым-жомарт токаев
украина.ру
одкб
снг
мир без границ
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0b/1a/1072181718_0:74:1338:826_1920x0_80_0_0_1f952cd0db7aca446ec7d8ef11106c86.jpg
Казахстан ничего не может сделать — только жаловаться, но непонятно на кого. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал востоковед, руководитель отдела Средней Азии Института стран СНГ Андрей Грозин.По словам эксперта, в рамках ОДКБ у России плотное партнерство с казахстанской стороной по линии выстраивания единой системы ПВО.Эксперт отметил, что Казахстан не может ничего сделать."Посмотрите последнее заявление МИД республики. Это очень странный текст, обнародованный перед визитом Токаева в Омск. Там говорится, что мы будем жаловаться, будем взыскивать, недопустимо нанесение ударов по международной энергетической структуре, каковой является КТК. Но не сказано, на кого они будут жаловаться. И чьи это были беспилотники, даже намека нет", — резюмировал Грозин.Полный текст интервью Андрей Грозин: ВСУ наносят урон бюджету Казахстана, а США заставляют Россию и Китай искать замену Каспию читайте на сайте Украина.ру.
казахстан
россия
мир без границ
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0b/1a/1072181718_68:0:1268:900_1920x0_80_0_0_a5a28c01865303b6ac3790bf302dfcc9.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, казахстан, россия, андрей грозин, касым-жомарт токаев, украина.ру, одкб, снг, мир без границ
Новости, Казахстан, Россия, Андрей Грозин, Касым-Жомарт Токаев, Украина.ру, ОДКБ, СНГ, Мир без границ

"В системе ПВО хватает дыр": Грозин о возможностях Казахстана защитить КТК

04:30 03.08.2026
 
© РИА НовостиЗРК "Тор-М2"
ЗРК Тор-М2 - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
© РИА Новости
Читать в
ДзенTelegram
В рамках ОДКБ у России плотное партнерство с Казахстаном по выстраиванию единой системы ПВО, но в ней хватает дыр. Система ориентирована на классические угрозы, а не на тихоходные БПЛА
Казахстан ничего не может сделать — только жаловаться, но непонятно на кого. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал востоковед, руководитель отдела Средней Азии Института стран СНГ Андрей Грозин.
По словам эксперта, в рамках ОДКБ у России плотное партнерство с казахстанской стороной по линии выстраивания единой системы ПВО.
"В этом контуре хватает дыр, которыми могут воспользоваться те, кто использует БПЛА. Система, которая выстраивалась и у нас, и у НАТО, ориентирована на противодействие классическим угрозам. Это ракетные удары и боевая авиация, а не тихоходные боеприпасы с винтами, дозвуковые летающие бомбы, которые трудно обнаружить", — пояснил Грозин.
Эксперт отметил, что Казахстан не может ничего сделать.
"Посмотрите последнее заявление МИД республики. Это очень странный текст, обнародованный перед визитом Токаева в Омск. Там говорится, что мы будем жаловаться, будем взыскивать, недопустимо нанесение ударов по международной энергетической структуре, каковой является КТК. Но не сказано, на кого они будут жаловаться. И чьи это были беспилотники, даже намека нет", — резюмировал Грозин.
Полный текст интервью Андрей Грозин: ВСУ наносят урон бюджету Казахстана, а США заставляют Россию и Китай искать замену Каспию читайте на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиКазахстанРоссияАндрей ГрозинКасым-Жомарт ТокаевУкраина.руОДКБСНГМир без границ
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
06:11‼ В Одессе задержали мужчину, открывшего стрельбу по людоловам, сообщила национальная полиция Украины
06:08В аэропорту Калуги сняты ограничения, передаёт Росавиация
05:53Трамп определился с наказанием для Канады за смог от лесных пожаров
05:30"Украина нам не нужна": Прокопенко о целях России и инструментах воздействия
05:00"Эффект оказался обратным": Кашин о плане противника, эскалации и насыщении ПВО
04:30"В системе ПВО хватает дыр": Грозин о возможностях Казахстана защитить КТК
04:21Ракетную опасность объявили в 15 областях России
04:00ВСУ не отведут наступающие части: Онуфриенко о логике противника
03:58Крымский мост, ранее перекрытый из-за БПЛА, открыли для автотранспорта
03:17Израильский суд официально запретил властям использовать крокодилов для охраны тюрем
02:56Трамп отложил удар по Ирану и анонсировал новые переговоры по Ормузскому проливу
02:28Обзор событий на Украине и вокруг Украины в вечерней сводке за 2 августа от канала "Украина.ру"
01:54Война дронов, ракетные удары и продвижение ВС РФ. Фронтовая сводка за 2 августа от канала "Украина.ру"
01:26Врачи борются за жизнь двух девушек, пострадавших при атаке БПЛА в Удмуртии. Другие новости к этому часу
00:46В Белгородской области дрон ВСУ атаковал детскую площадку, погиб ребёнок, двое пострадали
19:51Экс-глава МИД Украины Кулеба признал: защиты от баллистических ракет у Киева нет и не будет
19:00Депутат Колесник: ВСУ пытались испортить России День ВДВ, но получили массированный ответ
18:24Мирошник: Зеленский под давлением Запада загоняет "пушечное мясо" в окопы
18:20Когда в ЕС согласья нет, атаки на ЗАЭС и Энергодар. Итоги 2 августа
18:00Конкуренты за влияние на Трампа: Грозин о встрече, которой не было
Лента новостейМолния