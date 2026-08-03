https://ukraina.ru/20260803/v-sisteme-pvo-khvataet-dyr-grozin-o-vozmozhnostyakh-kazakhstana-zaschitit-ktk-1082045929.html

"В системе ПВО хватает дыр": Грозин о возможностях Казахстана защитить КТК

"В системе ПВО хватает дыр": Грозин о возможностях Казахстана защитить КТК - 03.08.2026 Украина.ру

"В системе ПВО хватает дыр": Грозин о возможностях Казахстана защитить КТК

В рамках ОДКБ у России плотное партнерство с Казахстаном по выстраиванию единой системы ПВО, но в ней хватает дыр. Система ориентирована на классические угрозы, а не на тихоходные БПЛА

2026-08-03T04:30

2026-08-03T04:30

2026-08-03T04:30

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Казахстан ничего не может сделать — только жаловаться, но непонятно на кого. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал востоковед, руководитель отдела Средней Азии Института стран СНГ Андрей Грозин.По словам эксперта, в рамках ОДКБ у России плотное партнерство с казахстанской стороной по линии выстраивания единой системы ПВО.Эксперт отметил, что Казахстан не может ничего сделать."Посмотрите последнее заявление МИД республики. Это очень странный текст, обнародованный перед визитом Токаева в Омск. Там говорится, что мы будем жаловаться, будем взыскивать, недопустимо нанесение ударов по международной энергетической структуре, каковой является КТК. Но не сказано, на кого они будут жаловаться. И чьи это были беспилотники, даже намека нет", — резюмировал Грозин.Полный текст интервью Андрей Грозин: ВСУ наносят урон бюджету Казахстана, а США заставляют Россию и Китай искать замену Каспию читайте на сайте Украина.ру.

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2026

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, казахстан, россия, андрей грозин, касым-жомарт токаев, украина.ру, одкб, снг, мир без границ