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В Минобороны назвали цели недельных атак по Украине

В Минобороны назвали цели недельных атак по Украине - 26.06.2026 Украина.ру

В Минобороны назвали цели недельных атак по Украине

В ночь на 26 июня российские войска нанесли групповой удар высокоточным оружием и беспилотниками по ТЦК и объектам хранения вооружения в Киеве. Об этом сообщили представители Минобороны РФ во время брифинга

2026-06-26T13:32

2026-06-26T13:32

2026-06-26T13:32

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россия

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киев

владимир путин

минобороны

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В ночь на 26 июня Российская армия нанесла групповой удар высокоточным оружием и беспилотниками по целям в Киеве, сообщили в Минобороны России в ходе ежедневного брифинга о ситуации в зоне специальной военной операции.В числе поражённых объектов — ТЦК и объекты хранения вооружения. Кроме того, удар нанесён по нефтеперерабатывающему заводу в Кременчуге Полтавской области.Как отметили в ведомстве, всего за неделю с 20 по 26 июня нанесено пять групповых ударов по объектам оборонно-промышленного комплекса, топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, а также по военным складам и пунктам временной дислокации личного состава.Ранее президент России Владимир Путин заявил, что ситуация в зоне СВО для Киева стремительно ухудшается. По его словам, из-за потери территорий украинские власти перешли к тактике нанесения ударов по гражданским объектам.О других новостях к началу этого дня — в ежедневном обзоре Эскалация на Украине, 40-дневная операция против РФ и 660 дронов за ночь. Хроника событий на утро 26 июня.

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новости, россия, украина, киев, владимир путин, минобороны