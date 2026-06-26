В Минобороны назвали цели недельных атак по Украине
В ночь на 26 июня российские войска нанесли групповой удар высокоточным оружием и беспилотниками по ТЦК и объектам хранения вооружения в Киеве. Об этом сообщили представители Минобороны РФ во время брифинга
В ночь на 26 июня Российская армия нанесла групповой удар высокоточным оружием и беспилотниками по целям в Киеве, сообщили в Минобороны России в ходе ежедневного брифинга о ситуации в зоне специальной военной операции.
В числе поражённых объектов — ТЦК и объекты хранения вооружения. Кроме того, удар нанесён по нефтеперерабатывающему заводу в Кременчуге Полтавской области.
Как отметили в ведомстве, всего за неделю с 20 по 26 июня нанесено пять групповых ударов по объектам оборонно-промышленного комплекса, топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, а также по военным складам и пунктам временной дислокации личного состава.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что ситуация в зоне СВО для Киева стремительно ухудшается. По его словам, из-за потери территорий украинские власти перешли к тактике нанесения ударов по гражданским объектам.
О других новостях к началу этого дня — в ежедневном обзоре Эскалация на Украине, 40-дневная операция против РФ и 660 дронов за ночь. Хроника событий на утро 26 июня.
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