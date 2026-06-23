https://ukraina.ru/20260623/evropa-molchit-v-trubku-pochemu-rol-evrosoyuza-v-kachestve-peregovorschika-po-ukraine-okazalas-pod-1080507833.html

Европа молчит в трубку. Почему роль Евросоюза в качестве переговорщика по Украине оказалась под вопросом

Европа молчит в трубку. Почему роль Евросоюза в качестве переговорщика по Украине оказалась под вопросом - 23.06.2026 Украина.ру

Европа молчит в трубку. Почему роль Евросоюза в качестве переговорщика по Украине оказалась под вопросом

В Евросоюзе нет единства по поводу того, кто должен представлять объединение в диалоге с Москвой, пишет 22 июня издание Politico со ссылкой на источники

2026-06-23T06:17

2026-06-23T06:17

2026-06-23T09:28

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урсула фон дер ляйен

эммануэль макрон

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Звонок раздораПо данным издания, на последнем саммите ЕС среди европейских лидеров произошла бурная дискуссия. Поводом для разногласий стали контакты аппарата главы Европейского совета Антониу Кошты с Россией.О наличии подобных контактов сообщило 17 июня агентство Bloomberg. По данным собеседников агентства, главный советник Кошты как минимум дважды провел телефонные переговоры со своим российским "коллегой", чтобы "подготовить почву для более предметных переговоров в будущем". При этом агентство не уточняет имена участников этих телефонных переговоров, как с европейской, так и с российской стороны.Президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц и еще один лидер, имя которого издание не уточняет, высказали открытое недовольство попытками Европейского совета развить диалог с Москвой.Тем временем действия главы Евросовета поддержали премьер-министры Словакии, Испании и Бельгии Роберт Фицо, Педро Санчес и Барт Де Вевер.Сам Кошта на пресс-конференции по итогам саммита ЕС 19 июня заявил, что Евросоюз должен поддерживать Украину также и дипломатически. "Мы не можем зависеть от других в интерпретации посланий России, и мы должны быть способны передавать свои сообщения напрямую в Россию", — заявил он, уточняя, почему не скоординировал свой звонок в Москву с членами объединения.Кошта подчеркнул, что Европа не претендует на официальную роль посредника в урегулировании конфликта. Тем не менее даже попытка обсудить формат этих контактов моментально расколола ЕС и парализовала работу июньского саммита, отмечают СМИ.Две королевы на одной стороне шахматной доскиНесмотря на то, что на необходимость подготовки переговоров с Россией по украинскому вопросу указывала в ходе саммита и глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, Европа, по всей видимости, все еще не готова к такому участию. И дело здесь не только в том, что среди стран-членов ЕС нет единого взгляда по поводу того, кто от имени объединения должен вести диалог с Россией и на каких началах.Дело в том, что в Евросоюзе нет единства и по многим другим вопросам, которые напрямую касаются его внутренней организации. При этом внутри самой брюссельской администрации разыгралась нешуточная борьба за власть и влияние между председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Каей Каллас, пишет 19 июня испанский El Pais. По мнению издания, эта борьба угрожает подорвать позиции Европы в "неспокойный для нее момент".Испанская газета считает, что корни проблемы лежат в системе разделения властей внутри Евросоюза. По мнению авторов публикации, до недавних пор недостатки этой системы не особо влияли на функционирование объединения."Однако кризисы последнего десятилетия — от пандемии до военного конфликта России и Украины, — расхождения с США и соперничество с Китаем выдвинули фигуру фон дер Ляйен на передний план во внешней политике. Кроме того, она реформировала Еврокомиссию и назначила комиссаров, в обязанности которых входят вопросы внешней политики, такие как оборона", - отмечает издание.Поэтому еврокомиссар по обороне ЕС Андрюс Кубилюс, например, считает, что его полномочия выходят за рамки его зоны ответственности — управления промышленной сферой. В связи с этим со стороны дипломатических источников звучит критика, говорится в публикации.Фон дер Ляйен спроектировала аппарат управления по принципу четкой иерархии, и, по мнению критиков, она еще и создавала параллельные силовые структуры внутри самой Комиссии, подчеркивает испанская газета."От нового Генерального директората межправительственной организации IDEA, которая занимается стратегическими вопросами и реализует инициативы Президиума, до разведывательной организации, хотя у ЕС она уже имеется. Но все эти действия зависят и от Европейской службы внешних связей, то есть от структуры, которой руководит Каллас", - уточняет El Pais.В этой схватке двух самых влиятельных женщин Евросоюза пока лидирует фон дер Ляйен. По информации Financial Times (FT), Франция, Германия и некоторые другие страны Евросоюза уже обсуждают планы радикальной реорганизации службы внешних связей, которой руководит Каллас. Эти планы предполагают большие структурные изменения внутри этого ведомства, вплоть до его упразднения.Каллас и фон дер Ляйен как верхушка айсбергаКонфликт между Каей Каласс и фон дер Ляйен наглядно показывает, что внутри Евросоюза нет никакого единства, рассказал в интервью Украина.ру политолог, обозреватель "Российской газеты" Тимофей Борисов.Тем не менее, это только один из конфликтов, который лежит на поверхности, который у всех на слуху, и который очень острый, отметил он. Но есть и другие вопросы, которые показывают, что у каждой страны Евросоюза свои интересы, и что никакого единства внутри объединения нет и не будет, заявил Борисов.По словам политолога, одним из этих вопросов – кто будет главный в Европе в военной сфере.Борисов напомнил, что Европа очень долго развивала проект по созданию единого европейского истребителя шестого поколения под названием Future Combat Air System. Проект развивался очень долго, с 2017 года, но в середине 2026 года Германия и Франция приняли решение прекратить совместную разработку этого проекта из-за разногласий между оборонными компаниями."О том, что Германия и Франция не сойдутся друг с другом и не смогут поделить и доходы, и кресло главного героя, говорили давно. Но сейчас официально объявлено, что на проекте перспективного истребителя поставлена точка. Его не будет. Совместный проект Германии и Франции развалился", - рассказал Борисов.Также, по его словам, две страны не смогут договорится по разработке перспективного танка будущего, по созданию единой европейской армии."Кто будет главным? Интересы разные. Тут исторические фобии перемешиваются с личными амбициями политиков. Есть еще разногласия по поводу того, кто будет вести переговоры с Россией и как, нужно ли их вести на самом деле. Единого мнения в Европе нет", - отметил политолог.Борисов добавил, что мирный план, который был представлен на недавнем саммите G7, на самом деле был сделан в Лондоне тремя государствами – Великобританией, Францией и Германией. Мнение 25-и стран Евросоюза, которые не входят в так называемую евротройку, здесь не учитывалось."Этот план фактически представляет из себя предложение капитуляции России. Он состоит из пяти пунктов, в которых России предлагается выплатить репарации Украине и согласиться на ввод натовских войск на территорию Украины. Это не план переговоров, это план капитуляции. Многие страны в Европе это понимают", - заявил Борисов.Возвращаясь к кадровым вопросам внутри самого Евросоюза, политолог отметил, что влияние Урсулы фон дер Ляйен в Еврокомиссии ели не абсолютное, то очень большое. Поэтому после 2029 года, когда закончится срок ее полномочий, на место главы Европейской комиссии появится тот, которого она выберет, ожидает Борисов."Хотя за фон дер Ляйен волочится шлейф скандалов, это ей не помешало избраться главой ЕК. Коррупционные скандалы, при чем очень серьезные, преследовали ее еще когда она была министром обороны Германии. Там приводились конкретные данные. Например, стоимость реставрации парусника, которая с течением времени каким-то образом выросла в несколько раз. Потом огромнейший скандал с вакцинами Пфайзер. Фон дер Ляйен успешно ушла от ответственности, пересев в кресло главы Еврокомиссии", - подытожил Тимофей Борисов.***Для Евросоюза вопрос внутренней иерархии все еще важнее диалога с Россией. Поэтому там так долго не могут договорится о том, кто будет звонить в Москву. Но кто бы не звонил, главное, чтобы не молчал в трубку. К сожалению, пока все европейские планы на счет участия в украинском урегулировании именно так и звучат.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Татьяна Стоянович

эксклюзив, ес, еврокомиссия, россия, германия, урсула фон дер ляйен, эммануэль макрон