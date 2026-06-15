https://ukraina.ru/20260615/v-kakom-sluchae-tramp-prigrozil-iranu-novoy-voynoy-i-ekonomicheskim-protektoratom-1080214068.html

В каком случае? Трамп пригрозил Ирану новой войной и экономическим протекторатом

В каком случае? Трамп пригрозил Ирану новой войной и экономическим протекторатом - 15.06.2026 Украина.ру

В каком случае? Трамп пригрозил Ирану новой войной и экономическим протекторатом

Соединенные Штаты не исключают возможности возобновления военных действий против Ирана, если стороны не смогут достичь соглашения по ядерной программе исламской республики. Об этом 15 июня сообщает газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источники

2026-06-15T11:35

2026-06-15T11:35

2026-06-15T11:37

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По данным издания, президент США Дональд Трамп рассматривает два сценария на случай провала переговоров: возобновление ударов по иранской инфраструктуре либо установление американского контроля в регионе на коммерческой основе.Как пишет NYT, Трамп обсуждает возможность превращения США в "стража Ближнего Востока". В обмен на обеспечение безопасности и стабильности в регионе Вашингтон может потребовать 20 процентов доходов от торговли, проходящей через ближневосточные воды.Напомним, ранее Пакистан объявил о достижении "немедленного и окончательного" прекращения огня между США и Ираном, а подписание мирного соглашения запланировано на 19 июня в Швейцарии. Однако заявления Трампа о возможном возобновлении войны и "страже Ближнего Востока" свидетельствуют о том, что Вашингтон сохраняет рычаги давления на Тегеран. В случае срыва дипломатии — либо новый обстрел, либо экономический протекторат.Ранее Тегеран заявлял, что любые попытки вмешательства во внутренние дела или ущемления суверенитета будут встречены жестко. Остается дождаться 19 июня — станет ли Женева точкой мира или лишь очередной остановкой перед новой эскалацией.Подробнее о развитии ситуации на Ближнем Востоке и других новостях к началу этого дня — в ежедневном обзоре Америка сдала Украину? Киев и Европа устроили скандал с США прямо в ООН. Хроника событий на утро 15 июня.

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новости, сша, иран, вашингтон, оон, дональд трамп, мир без границ