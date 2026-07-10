Итоги 10.07.26: львовский бунт, тайны убийства Березовской и миллион бездомных на Украине - 10.07.2026 Украина.ру
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Итоги 10.07.26: львовский бунт, тайны убийства Березовской и миллион бездомных на Украине
Итоги 10.07.26: львовский бунт, тайны убийства Березовской и миллион бездомных на Украине - 10.07.2026 Украина.ру
Итоги 10.07.26: львовский бунт, тайны убийства Березовской и миллион бездомных на Украине
Дарина Боровик в итогах дня расскажет: во Львове продолжается резонансная история после массового протеста против сотрудников ТЦК. Тем временем в Киеве... Украина.ру, 10.07.2026
2026-07-10T17:27
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киев
украина
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алена березовская
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Дарина Боровик в итогах дня расскажет: во Львове продолжается резонансная история после массового протеста против сотрудников ТЦК. Тем временем в Киеве продолжается расследование громкого убийства так называемой киллерши Березовской. Адвокат утверждает, что речь могла идти не об обычном преступлении, а о специальной операции, связанной с выполнением поставленной задачи.Также рассказываем о политических переменах в Великобритании, где Энди Бёрнем близок к тому, чтобы возглавить Лейбористскую партию и занять пост премьер-министра, и о скандале вокруг Киево-Печерской лавры после заявлений российских представителей о планах Киева создать на ее территории национальный пантеон.
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видео, киев, украина, львов, алена березовская, тцк, видео
Видео, Киев, Украина, Львов, Алена Березовская, ТЦК

Итоги 10.07.26: львовский бунт, тайны убийства Березовской и миллион бездомных на Украине

17:27 10.07.2026
 
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Дарина Боровик в итогах дня расскажет: во Львове продолжается резонансная история после массового протеста против сотрудников ТЦК.

Тем временем в Киеве продолжается расследование громкого убийства так называемой киллерши Березовской. Адвокат утверждает, что речь могла идти не об обычном преступлении, а о специальной операции, связанной с выполнением поставленной задачи.

Также рассказываем о политических переменах в Великобритании, где Энди Бёрнем близок к тому, чтобы возглавить Лейбористскую партию и занять пост премьер-министра, и о скандале вокруг Киево-Печерской лавры после заявлений российских представителей о планах Киева создать на ее территории национальный пантеон.
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