Итоги 10.07.26: львовский бунт, тайны убийства Березовской и миллион бездомных на Украине
Дарина Боровик в итогах дня расскажет: во Львове продолжается резонансная история после массового протеста против сотрудников ТЦК.
Тем временем в Киеве продолжается расследование громкого убийства так называемой киллерши Березовской. Адвокат утверждает, что речь могла идти не об обычном преступлении, а о специальной операции, связанной с выполнением поставленной задачи.
Также рассказываем о политических переменах в Великобритании, где Энди Бёрнем близок к тому, чтобы возглавить Лейбористскую партию и занять пост премьер-министра, и о скандале вокруг Киево-Печерской лавры после заявлений российских представителей о планах Киева создать на ее территории национальный пантеон.
Тем временем в Киеве продолжается расследование громкого убийства так называемой киллерши Березовской. Адвокат утверждает, что речь могла идти не об обычном преступлении, а о специальной операции, связанной с выполнением поставленной задачи.
Также рассказываем о политических переменах в Великобритании, где Энди Бёрнем близок к тому, чтобы возглавить Лейбористскую партию и занять пост премьер-министра, и о скандале вокруг Киево-Печерской лавры после заявлений российских представителей о планах Киева создать на ее территории национальный пантеон.
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