https://ukraina.ru/20260710/itogi-100726-lvovskiy-bunt-tayny-ubiystva-berezovskoy-i-million-bezdomnykh-na-ukraine-1081345105.html

Итоги 10.07.26: львовский бунт, тайны убийства Березовской и миллион бездомных на Украине

Итоги 10.07.26: львовский бунт, тайны убийства Березовской и миллион бездомных на Украине - 10.07.2026 Украина.ру

Итоги 10.07.26: львовский бунт, тайны убийства Березовской и миллион бездомных на Украине

Дарина Боровик в итогах дня расскажет: во Львове продолжается резонансная история после массового протеста против сотрудников ТЦК. Тем временем в Киеве... Украина.ру, 10.07.2026

2026-07-10T17:27

2026-07-10T17:27

2026-07-10T17:27

видео

киев

украина

львов

алена березовская

тцк

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/07/0a/1081344960_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_67613c3770ef5d5168e630c19ae25af4.png

Дарина Боровик в итогах дня расскажет: во Львове продолжается резонансная история после массового протеста против сотрудников ТЦК. Тем временем в Киеве продолжается расследование громкого убийства так называемой киллерши Березовской. Адвокат утверждает, что речь могла идти не об обычном преступлении, а о специальной операции, связанной с выполнением поставленной задачи.Также рассказываем о политических переменах в Великобритании, где Энди Бёрнем близок к тому, чтобы возглавить Лейбористскую партию и занять пост премьер-министра, и о скандале вокруг Киево-Печерской лавры после заявлений российских представителей о планах Киева создать на ее территории национальный пантеон.

киев

украина

львов

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

видео, киев, украина, львов, алена березовская, тцк, видео