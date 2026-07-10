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Этого уже не скрыть: Шаландин о признании Зеленским причин катастрофы в Вишнёвом

Этого уже не скрыть: Шаландин о признании Зеленским причин катастрофы в Вишнёвом - 10.07.2026 Украина.ру

Этого уже не скрыть: Шаландин о признании Зеленским причин катастрофы в Вишнёвом

Склад в городе Вишневое в Киевской области, где ранее произошли взрывы, принадлежал "Укроборонпрому". Вопреки громким заверениям киевского режима о том, что... Украина.ру, 10.07.2026

2026-07-10T17:16

2026-07-10T17:16

2026-07-10T17:16

видео

киевская область

владимир зеленский

укроборонпром

верховная рада

генштаб

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Склад в городе Вишневое в Киевской области, где ранее произошли взрывы, принадлежал "Укроборонпрому". Вопреки громким заверениям киевского режима о том, что украинские военные объекты не находятся в жилых кварталах, Владимир Зеленский признал факт размещения военного склада возле жилой застройки, анонсировал увольнения и уголовные дела.Сильный взрыв с последующей двухдневной детонацией в Вишнёвом, случился 6 июля. После этого в городе была объявлена эвакуация. Несколько депутатов Верховной рады заявили, что на складе в Вишнёвом хранились боеприпасы и ракеты ПВО, хотя в Генштабе ВСУ заверяли, что в их зону ответственности объект не входит.О чём говорят такие противоречивые заявления корреспонденту Анастасии Градинаровой объяснил ветеран боевых действий, офицер запаса Олег Шаландин.

киевская область

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2026

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видео, киевская область, владимир зеленский, укроборонпром, верховная рада, генштаб, видео