https://ukraina.ru/20260710/etogo-uzhe-ne-skryt-shalandin-o-priznanii-zelenskim-prichin-katastrofy-v-vishnvom--1081344640.html
Этого уже не скрыть: Шаландин о признании Зеленским причин катастрофы в Вишнёвом
Этого уже не скрыть: Шаландин о признании Зеленским причин катастрофы в Вишнёвом - 10.07.2026 Украина.ру
Этого уже не скрыть: Шаландин о признании Зеленским причин катастрофы в Вишнёвом
Склад в городе Вишневое в Киевской области, где ранее произошли взрывы, принадлежал "Укроборонпрому". Вопреки громким заверениям киевского режима о том, что... Украина.ру, 10.07.2026
2026-07-10T17:16
2026-07-10T17:16
2026-07-10T17:16
видео
киевская область
владимир зеленский
укроборонпром
верховная рада
генштаб
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Склад в городе Вишневое в Киевской области, где ранее произошли взрывы, принадлежал "Укроборонпрому". Вопреки громким заверениям киевского режима о том, что украинские военные объекты не находятся в жилых кварталах, Владимир Зеленский признал факт размещения военного склада возле жилой застройки, анонсировал увольнения и уголовные дела.Сильный взрыв с последующей двухдневной детонацией в Вишнёвом, случился 6 июля. После этого в городе была объявлена эвакуация. Несколько депутатов Верховной рады заявили, что на складе в Вишнёвом хранились боеприпасы и ракеты ПВО, хотя в Генштабе ВСУ заверяли, что в их зону ответственности объект не входит.О чём говорят такие противоречивые заявления корреспонденту Анастасии Градинаровой объяснил ветеран боевых действий, офицер запаса Олег Шаландин.
киевская область
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видео, киевская область, владимир зеленский, укроборонпром, верховная рада, генштаб, видео
Видео, Киевская область, Владимир Зеленский, Укроборонпром, Верховная Рада, Генштаб
Склад в городе Вишневое в Киевской области, где ранее произошли взрывы, принадлежал "Укроборонпрому". Вопреки громким заверениям киевского режима о том, что украинские военные объекты не находятся в жилых кварталах, Владимир Зеленский признал факт размещения военного склада возле жилой застройки, анонсировал увольнения и уголовные дела.
Сильный взрыв с последующей двухдневной детонацией в Вишнёвом, случился 6 июля. После этого в городе была объявлена эвакуация. Несколько депутатов Верховной рады заявили, что на складе в Вишнёвом хранились боеприпасы и ракеты ПВО, хотя в Генштабе ВСУ заверяли, что в их зону ответственности объект не входит.
О чём говорят такие противоречивые заявления корреспонденту Анастасии Градинаровой объяснил ветеран боевых действий, офицер запаса Олег Шаландин.