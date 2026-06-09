Болгария отказалась поставлять оружие Украине - 09.06.2026 Украина.ру
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Болгария отказалась поставлять оружие Украине
Болгария отказалась поставлять оружие Украине - 09.06.2026 Украина.ру
Болгария отказалась поставлять оружие Украине
Болгария больше не будет поставлять оружие Украине, объявил министр обороны страны Димитар Стоянов.
2026-06-09T19:17
2026-06-09T19:17
новости
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болгария
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Как пишет Bloomberg, министр сказал, что Киеву "нужно больше людей, а не больше вооружений". Он также призвал к "справедливому миру, условия которого определят обе стороны конфликта". Стоянов добавил, что роль Евросоюза в мирном процессе крайне важна, однако сообществу "будет трудно выступать в роли посредника, поскольку ЕС оказывает помощь Украине в её усилиях в этой войне".Как отмечает Bloomberg, позиция главы военного ведомства Болгарии перекликается с таковой у премьер-министра Румена Радева. Тот неоднократно выступал против военной помощи Киеву, а в 2017 году, будучи на тот момент президентом страны, призывал к отмене всех санкций против России.Также на эту тему: Латвия поможет Украине дронами, Германия - снарядами, Польша - голосом. Главное к 19.00Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Брюссель готовит новые санкции, Песков признал паузу в переговорах. Итоги 9 июняВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, военная помощь украине, украина, болгария, киев, дмитрий песков, bloomberg, ес, украина.ру, оружие
Новости, военная помощь Украине, Украина, Болгария, Киев, Дмитрий Песков, bloomberg, ЕС, Украина.ру, оружие

Болгария отказалась поставлять оружие Украине

19:17 09.06.2026
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПрезидентские выборы и национальный референдум в Болгарии
Президентские выборы и национальный референдум в Болгарии - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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Болгария больше не будет поставлять оружие Украине, объявил министр обороны страны Димитар Стоянов.
Как пишет Bloomberg, министр сказал, что Киеву "нужно больше людей, а не больше вооружений". Он также призвал к "справедливому миру, условия которого определят обе стороны конфликта".
Стоянов добавил, что роль Евросоюза в мирном процессе крайне важна, однако сообществу "будет трудно выступать в роли посредника, поскольку ЕС оказывает помощь Украине в её усилиях в этой войне".

Как отмечает Bloomberg, позиция главы военного ведомства Болгарии перекликается с таковой у премьер-министра Румена Радева. Тот неоднократно выступал против военной помощи Киеву, а в 2017 году, будучи на тот момент президентом страны, призывал к отмене всех санкций против России.
Также на эту тему: Латвия поможет Украине дронами, Германия - снарядами, Польша - голосом. Главное к 19.00
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Брюссель готовит новые санкции, Песков признал паузу в переговорах. Итоги 9 июня
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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