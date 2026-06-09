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Болгария отказалась поставлять оружие Украине

Болгария отказалась поставлять оружие Украине - 09.06.2026 Украина.ру

Болгария отказалась поставлять оружие Украине

Болгария больше не будет поставлять оружие Украине, объявил министр обороны страны Димитар Стоянов.

2026-06-09T19:17

2026-06-09T19:17

2026-06-09T19:17

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Как пишет Bloomberg, министр сказал, что Киеву "нужно больше людей, а не больше вооружений". Он также призвал к "справедливому миру, условия которого определят обе стороны конфликта". Стоянов добавил, что роль Евросоюза в мирном процессе крайне важна, однако сообществу "будет трудно выступать в роли посредника, поскольку ЕС оказывает помощь Украине в её усилиях в этой войне".Как отмечает Bloomberg, позиция главы военного ведомства Болгарии перекликается с таковой у премьер-министра Румена Радева. Тот неоднократно выступал против военной помощи Киеву, а в 2017 году, будучи на тот момент президентом страны, призывал к отмене всех санкций против России.Также на эту тему: Латвия поможет Украине дронами, Германия - снарядами, Польша - голосом. Главное к 19.00Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Брюссель готовит новые санкции, Песков признал паузу в переговорах. Итоги 9 июняВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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новости, военная помощь украине, украина, болгария, киев, дмитрий песков, bloomberg, ес, украина.ру, оружие