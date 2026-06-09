Болгария отказалась поставлять оружие Украине
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПрезидентские выборы и национальный референдум в Болгарии
Болгария больше не будет поставлять оружие Украине, объявил министр обороны страны Димитар Стоянов.
Как пишет Bloomberg, министр сказал, что Киеву "нужно больше людей, а не больше вооружений". Он также призвал к "справедливому миру, условия которого определят обе стороны конфликта".
Стоянов добавил, что роль Евросоюза в мирном процессе крайне важна, однако сообществу "будет трудно выступать в роли посредника, поскольку ЕС оказывает помощь Украине в её усилиях в этой войне".
Как отмечает Bloomberg, позиция главы военного ведомства Болгарии перекликается с таковой у премьер-министра Румена Радева. Тот неоднократно выступал против военной помощи Киеву, а в 2017 году, будучи на тот момент президентом страны, призывал к отмене всех санкций против России.
Как отмечает Bloomberg, позиция главы военного ведомства Болгарии перекликается с таковой у премьер-министра Румена Радева. Тот неоднократно выступал против военной помощи Киеву, а в 2017 году, будучи на тот момент президентом страны, призывал к отмене всех санкций против России.
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