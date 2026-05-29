"Украину они окончательно и бесповоротно "списали": Небензя объяснил, как расценивать риторику Запада

Западные чиновники активно комментируют виток эскалации на Украине, но исключительно под выгодным для себя углом

2026-05-29T23:18

Совет Безопасности ООН второй раз за неделю и третий за 10 дней собрался для обсуждения ситуации на Украине. Инициатором экстренного заседания 22 мая выступила Россия из-за произошедшего в тот же день удара ВСУ беспилотниками самолётного типа по учебному корпусу и общежитию Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета, в результате чего 21 человек погиб, 44 пострадали, а 25 мая Украина при содействии Великобритании, Франции, Дании, Греции, Латвии созвала всех из-за ответных атак ВС РФ, поскольку "Киев подвергся самому разрушительному удару за все время войны".Выступление генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша по сути свелось к общим фразам о необходимости деэскалации, полного прекращения огня и больше дипломатических усилий."Массированные удары Российской Федерации по территории Украины, нанесённые 23-24 мая, и перспектива таких ударов подчёркивают серьёзность момента. Курс войны, эскалация и интенсификация, которые мы наблюдаем, рискуют выйти из-под контроля. Давайте говорить прямо, нынешняя траектория неустойчива, она должна измениться, убийства должны остановиться. Мир не может ждать", - предупредил он.В свою очередь помощник генерального секретаря ООН по Ближнему Востоку, Азии и Тихому океану Халед Хиари акцентировал внимание на том, что Россия при массированной атаке применила 90 ракет дальнего радиуса действия, 600 беспилотников и баллистическую ракету средней дальности "Орешник", а про удары по территории РФ сказал "предположительно, украинские". Глубокую обеспокоенность, по его словам, вызвало объявление России о систематических ударах по Киеву, которое последовало, как выразился Хиари, после атаки БПЛА по общежитию и колледжу "в украинском городе Старобельск, в настоящий момент оккупированном РФ".Вот они, двойные стандарты при освещении ситуации на Украине, налицо.Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя, выступавший позже, подчеркнул, что этот удар возмездия по украинской столице – прямое следствие целенаправленных шагов по разжиганию конфликта со стороны главы киевского режима Владимира Зеленского и его кураторов.Европейские дипломаты, конечно же, воспользовались возможностью с новым предлогом в очередной раз озвучить свои традиционные тезисы об "агрессивных" действиях России по отношению к "мирному соседу". В отличие от них, кстати, страны так называемого третьего мира прилагают реальные усилия для поиска выхода из украинского кризиса. Представитель Либерии подчеркнул, что ситуация на местах стала таковой, что необходимо по-другому реагировать: перейти к конкретным действиям, избегая громких слов осуждения. Либерия понимает, что этот конфликт объясняется предметами озабоченности в плане безопасности, разногласиями, историческими нарративами, и предлагает механизмы действий, которые должны работать даже в режим прекращения огня."Либерия принимала на своей территории миротворческие силы тогда, когда собственные институты подвели, мы знаем, что значит, когда международная система делает выбор в пользу взаимодействия. Мы не просим на словах завершить войну, мы хотели бы, чтобы эта война была поставлена под контроль посредством имеющихся механизмов", - заявил дипломат.Вернёмся к европейцам. По версии делегации Франции, нынешний виток эскалации демонстрирует "тупик, в котором находится Россия, пытаясь компенсировать неудачу на фронте наращиванием ударов по украинской столице в отношении населения и гуманитарных организаций, пытаясь заставить Украину сдаться". Однако в тупике, очевидно, находятся ВСУ, иначе зачем Зеленский отправлял бы президенту США Дональду Трампу и Конгрессу письмо с просьбой о поставках средств СВО и жалобами, как "болезненно" видеть батареи Patriot без ракет к ним? Как раз таки во избежание жертв среди мирных жителей МИД РФ заранее и оповестил население Киева и иностранных дипломатов о необходимости эвакуироваться и не приближаться к военной инфраструктуре.Страны ЕС проигнорировали предупреждение Москвы и демонстративно не стали вывозить своих дипломатов из Киева, а теперь представительница Дании при ООН требует полной ответственности и убеждает, что вместо этого "мы видим абсолютно противоположное". Кто бы говорил об ответственности? Люди, которые сознательно подвергают жизни своих соотечественников опасности."Мы принимаем к сведению, что эти удары, как утверждает Россия, осуществлены в качестве контрмеры в ответ на преднамеренный удар по школе в Луганске на прошлой неделе. Мы вновь обращаемся с просьбой обеспечить доступ структур ООН на временно оккупированные районы Украины, чтобы провести независимую проверку такого рода инцидентов", - заявила представительница Греции.Эту риторику подхватил представитель Великобритании: мол, сложно было идентифицировать инцидент, поскольку Россия отказала в доступе на "оккупированную украинскую территорию".В свою очередь Небензя напомнил, что российская сторона неоднократно заявляла, что представители ООН могут посещать ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области через территорию РФ, однако они этой возможностью не пользуются, и насчёт теракта в Старобельске Секретариат ООН ограничился общей риторикой и максимально обтекаемыми формулировками, уклонившись от прямой оценки действий Киева, ссылаясь как раз на якобы отсутствие доступа на место трагедии и возможности верифицировать данные. К тому же все иностранные журналисты, пожелавшие собственными глазами увидеть последствия теракта, спокойно сделали это при содействии МИД РФ.Особенно, по словам российского дипломата, поражает лицемерие и циничная реакция делегаций европейских стран, которые обычно мгновенно выступают с обвинениями в адрес РФ, когда им это политически удобно, но в случае со Старобельском предпочли фактически не заметить трагедию и возложить ответственность на Москву. Впрочем, это неудивительно, поскольку эти самые страны на протяжении многих лет снабжают террористический режим Владимира Зеленского деньгами, разведданными, оружием, боеприпасами, вдохновляют его на новые преступления против мирных жителей, а затем прикрывают его, рисуя его в роли жертвы, добавил Небензя.Жестокость, с которой киевский режим расправился с детьми, можно сравнить лишь с действиями нацистов и их пособников в годы Второй мировой войны, безжалостно истреблявших мирное население, отметил дипломат."Почему Секретариат ООН так легко находит слова, когда нужно поддержать западную версию событий, и так мучительно подбирает выражения, когда нужно назвать украинский удар по детям преступлением? Почему одни жертвы заслуживают немедленного сострадания, а другие – нет? Почему гибель несовершеннолетних в одном месте становится поводом для громких заявлений и осуждений, а гибель детей в Старобельске встречает молчание?" - задался вопросами Небензя.Этот террористический акт не мог остаться и не остался безнаказанным, подчеркнул он, сообщив, что 24 мая ВС РФ нанесли массированный удар по объектам военного управления, авиабазам и предприятиям оборонно-промышленного комплекса Украины, в том числе с применением ракет "Орешник", "Искандер", "Кинжал", "Циркон". Среди поражённых целей в Киеве и Киевской области в частности пункты управления Главного командования Сухопутных войск и ГУР Минобороны Украины. По объектам гражданской инфраструктуры удары не планировались и не осуществлялись, добавил он – это к сведению участников заседания от Европы, утверждающих, что Россия поражает сооружения невоенного назначения.ВС РФ продолжают наносить системные удары по предприятиям украинского ВПК в Киеве, включая объекты, используемые киевским режимом при содействии специалистов НАТО, ответственных за поставки комплектующих, предоставление разведданных и целенаведение, предупредил постпред РФ при ООН.По его словам, события последней недели красноречиво показали – ни главарь киевского режима, ни его спонсоры к предметному диалогу по перспективам мирного урегулирования с Россией не только не стремятся, но и делают всё для эскалации противостояния. Дежурные воззвания к безусловному перемирию - это лишь прикрытие для продолжения Киевом их террора, т.н. лидеры Европы таким образом лишь поощряют и без того безрассудный и самоубийственный настрой Зеленского."Тональность их комментариев не оставляет сомнений в том, что Украину они окончательно и бесповоротно "списали", вновь пытаясь выиграть время для своей безумной подготовки "к войне с Россией", как они говорят. Они готовы и дальше выжимать из многострадальной страны по максимуму, её руками воюя с Россией "до последнего украинца", - заявил Небензя.Очевидно, что без военного давления никакие призывы к реальной дипломатии не сработают, российские вооружённые силы продолжат выполнение целей СВО по денацификации и демилитаризации Украины до полного устранения угроз безопасности, исходящих с её территории, подытожил дипломат.Следом слово предоставили постоянному представителю Украины при ООН Андрею Мельнику. После небольшого вступления он сразу же объявил о намерении "поправить" российского коллегу. Ну как поправить…Он назвал инцидент в Старобельске фейком, "разваливающимся пропагандистским нарративом".Мельник даже посчитал, сколько раз Небензя упомянул слово "дети" в своей речи на текущем и предыдущем заседаниях по Украине, а дальше пошли предъявы в духе "я очень всегда очень внимательно слушаю Вас, в отличие от Вас я не смотрю в телефон, чтобы продемонстрировать неуважение".Взяв ответное слово, российский постпред сказал: "Я всегда очень внимательно слушаю украинского постпреда, даже когда я использую смартфон, который я использую не для компьютерных игр, а по деловым нуждам. Я думаю, что вряд ли он может обвинить меня в обратном. Я всегда присутствую на его выступлениях. Не могу сказать, что я испытываю удовольствие, слушая его, но, тем не менее, я никогда не покидаю зал, пока его не выслушаю".Дальше Мельник начал обвинять Россию в манипуляции темой детей – якобы погибшие в колледже не были детьми. Мол, в прошлом подобная тактика уже использовалась: Москва до сих пор использует фейковые конструкции о "сфабрикованной трагедии в Одессе 2 мая 2014 года" или "циничный нарратив про народ Донбасса, который типа обстреливается украинскими силами"."Сегодня речь идёт не о сарказме и иронии, которые переполняли постпреда Украины. Речь идёт о другом – всё это выглядело как достаточно жалкая попытка оправдать то, что произошло в ночь на 22 мая в Старобельске. Обратите внимание: украинский постпред не отрицал того, что там погибли люди. Но его аргумент был в том, что это были не дети, а взрослые люди. Это совсем другое дело, не правда ли? Но уж его слова насчёт сфабрикованного нарратива по поводу сожжения 45 человек в Одессе в мае 2014 года – это, конечно, находится за гранью", - заявил Небензя.Зная любовь своего коллеги к русским поговоркам, использовал одну из них, чтобы описать выступление Мельника: "Всё это выглядело как в русской поговорке – "на воре и шапка горит"."Мы не состоим в прямой переписке с украинским постпредом, хотя я могу направить ему письмо напрямую, где я изложу факты о том, что реально произошло в Старобельске, и свидетельства тех людей, которые это видели своими глазами. Но если он не готов принять такое письмо от меня, я сделаю так, что оно до него дойдёт другими путями – через механизмы, которые предусмотрены как в Совете Безопасности, так и в Генеральной Ассамблее. Ждите ответа", - пообещал Небензя.Читайте также интервью политического эксперта Андрея Сидорова Если Россия уничтожит символ власти на Банковой в Киеве, в войне может наступить перелом

