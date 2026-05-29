https://ukraina.ru/20260529/vystavka-k-85-letiyu-sovinformbyuro-otkrylas-v-nyu-yorke-1079554970.html

Выставка к 85-летию Совинформбюро открылась в Нью-Йорке

Выставка к 85-летию Совинформбюро открылась в Нью-Йорке - 29.05.2026 Украина.ру

Выставка к 85-летию Совинформбюро открылась в Нью-Йорке

Выставка "85 лет Совинформбюро. Ожившая история. Запечатлённая эпоха" открылась сегодня в штаб-квартире ООН

2026-05-29T04:50

2026-05-29T04:50

2026-05-29T11:43

украина.ру

новости

оон

нью-йорк

москва

сочи

юрий гагарин

выставка

фотовыставка

история

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/05/1d/1079554540_0:53:1023:628_1920x0_80_0_0_e9d71b681a75c8108a9a1e322556c0fe.jpg

В экспозиции представлены 30 знаковых фотографий из архива РИА Новости, снятых в период с 1940-х по 2020-е годы. Среди снимков — кадры Сталинградской битвы, Парада Победы 1945 года, первого полёта Юрия Гагарина, Олимпийских игр в Москве, Сочи и Милане, а также фотографии работы миротворческих сил и встреч мировых лидеров.На выставке можно увидеть снимки прославленных фотографов, в том числе фронтовых фотокорреспондентов. В экспозиции представлены работы Георгия Зельмы, Евгения Халдея, Владимира Гребнева, Михаила Озерского, Игоря Костина и других известных фотожурналистов.Особенность экспозиции — мультимедийная составляющая, благодаря которой исторические кадры "оживают": посетители видят не только статичные изображения, но и движение, мимику и смену ракурсов — запечатлённые моменты прошлого перестают быть застывшими мгновениями.Представленные материалы неразрывно связаны с историей Совинформбюро, созданного в 1941 году. Позднее оно было преобразовано в Агентство печати "Новости" (АПН), а затем в РИА Новости, чьи традиции сегодня продолжает медиагруппа "Россия сегодня". Архив, собранный за 85 лет, лёг в основу выставки. "Для нас важно чтить это наследие. Выставка — не только дань уважения ветеранам фотожурналистики, но и приглашение зрителю увидеть, как традиции правдивого, эмоционального и глубокого репортажа живут и сегодня."Мы гордимся возможностью показать эти кадры мировому сообществу", — заявил заместитель генерального директора медиагруппы "Россия Сегодня" Дмитрий Горностаев.Выставка в штаб-квартире ООН — это старт масштабного международного проекта. Начиная с 24 июня — в день юбилея легендарного Советского информбюро – и в последующие дни экспозиция будет развернута в ряде зарубежных стран как в онлайн-формате, так и в виде классических стационарных экспозиций.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.Третьяковской галерее исполняется 170 лет. Подробнее - в материале Третьяковка и Украина: 170 лет знаменитой картинной галерее

нью-йорк

москва

сочи

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

украина.ру, новости, оон, нью-йорк, москва, сочи, юрий гагарин, выставка, фотовыставка, история, журналисты, великая отечественная война