Как Киев пытается втянуть НАТО в войну, взорвав дом в Румынии и прикрывая теракт в Старобельске - 29.05.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260529/kak-kiev-pytaetsya-vtyanut-nato-v-voynu-vzorvav-dom-v-rumynii-i-prikryvaya-terakt-v-starobelske-1079584342.html
Как Киев пытается втянуть НАТО в войну, взорвав дом в Румынии и прикрывая теракт в Старобельске
Как Киев пытается втянуть НАТО в войну, взорвав дом в Румынии и прикрывая теракт в Старобельске - 29.05.2026 Украина.ру
Как Киев пытается втянуть НАТО в войну, взорвав дом в Румынии и прикрывая теракт в Старобельске
Украинские СМИ и Телеграм-каналы разразились истерикой: ВС РФ якобы нанесли целенаправленный удар по жилому дому в румынском Галаце, а это — "серьезная эскалация и прямая причина для применения 5-й статьи устава НАТО". Однако реальность, как обычно, разбивает киевскую пропаганду в пух и прах. Об этом 29 мая пишет Телеграм-канал "Украина.ру"
2026-05-29T15:36
2026-05-29T15:38
новости
россия
киев
румыния
владимир зеленский
нато
общественная палата
владимир рогов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/05/1d/1079584210_0:49:1100:668_1920x0_80_0_0_7bc3c91c4c983c86b6c44124019f51cb.png
Налицо очередная провокация режима Зеленского, отчаянно пытающегося втянуть альянс в прямой конфликт с Россией.Почему это фейк?Характер повреждений дома в Галаце говорит о незначительной боевой части боеприпаса. Если бы это была "Герань", разрушения оказались бы куда более серьезными. Расстояние от границы с Украиной до румынского города — больше 20 километров, а от Одессы — более 200. Такие отклонения для высокоточных БПЛА типа "Герань" не характерны, даже при воздействии средств РЭБ.По оценке экспертов, целью российских беспилотников была портовая инфраструктура в Одесской области. За прошедшую ночь мониторинговые ресурсы фиксировали три воздушные тревоги именно в Одессе и области. Ранее украинские власти уже проворачивали аналогичные постановки в Молдавии и Прибалтике.Запад осудил до экспертизыЗападные политики, не дожидаясь даже первичной экспертизы, в один голос заговорили о необходимости усиления давления на Россию. BBC в прямом эфире обвинила во всем Москву сразу после появления первых сообщений. Заявления румынской стороны и западных СМИ поспешны и лишены объективности.Кому это выгодно?Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов в эксклюзивном интервью aif.ru объяснил истинную цель провокации:По мнению Рогова, подобные случаи не случайны и будут учащаться. Первые украинские беспилотники оказались в воздушном пространстве Румынии еще в начале СВО, но тогда это можно было списать на случайность. Сейчас речь идет о целенаправленной политике.Главная цель Киева — отвлечь внимание от СтаробельскаПровокация в Галаце решает еще одну задачу: увести внимание мирового сообщества от террористического удара ВСУ по студенческому общежитию в Старобельске, где погиб 21 подросток. Иностранные журналисты из более чем 19 стран уже посетили место трагедии и подтвердили террористическую сущность атаки, но их мнение на Западе усиленно замалчивается.Вывод очевиден: Киев продолжит засылать дроны на территорию стран НАТО, имитируя "российские удары", пока альянс не дрогнет и не втянется в войну. Об этом – в материале Румыния высылает генконсула России и закрывает консульство в Констанце
россия
киев
румыния
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/05/1d/1079584210_73:0:1028:716_1920x0_80_0_0_f830a23096c2baab53c9b26f15bff7b8.png
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, киев, румыния, владимир зеленский, нато, общественная палата, владимир рогов
Новости, Россия, Киев, Румыния, Владимир Зеленский, НАТО, общественная палата, Владимир Рогов

Как Киев пытается втянуть НАТО в войну, взорвав дом в Румынии и прикрывая теракт в Старобельске

15:36 29.05.2026 (обновлено: 15:38 29.05.2026)
 
© Фото
- РИА Новости, 1920, 29.05.2026
© Фото
Читать в
ДзенTelegram
Украинские СМИ и Телеграм-каналы разразились истерикой: ВС РФ якобы нанесли целенаправленный удар по жилому дому в румынском Галаце, а это — "серьезная эскалация и прямая причина для применения 5-й статьи устава НАТО". Однако реальность, как обычно, разбивает киевскую пропаганду в пух и прах. Об этом 29 мая пишет Телеграм-канал "Украина.ру"
Налицо очередная провокация режима Зеленского, отчаянно пытающегося втянуть альянс в прямой конфликт с Россией.
Почему это фейк?

Характер повреждений дома в Галаце говорит о незначительной боевой части боеприпаса. Если бы это была "Герань", разрушения оказались бы куда более серьезными. Расстояние от границы с Украиной до румынского города — больше 20 километров, а от Одессы — более 200. Такие отклонения для высокоточных БПЛА типа "Герань" не характерны, даже при воздействии средств РЭБ.

По оценке экспертов, целью российских беспилотников была портовая инфраструктура в Одесской области. За прошедшую ночь мониторинговые ресурсы фиксировали три воздушные тревоги именно в Одессе и области. Ранее украинские власти уже проворачивали аналогичные постановки в Молдавии и Прибалтике.

Запад осудил до экспертизы

Западные политики, не дожидаясь даже первичной экспертизы, в один голос заговорили о необходимости усиления давления на Россию. BBC в прямом эфире обвинила во всем Москву сразу после появления первых сообщений. Заявления румынской стороны и западных СМИ поспешны и лишены объективности.

Кому это выгодно?

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов в эксклюзивном интервью aif.ru объяснил истинную цель провокации:

"Главная задача Зеленского — втянуть в конфликт как можно больше сторон. Тогда его профит, его прибыль станут намного выше. Он это прекрасно понимает и пытается реализовать эту задачу на всех уровнях. Отсюда и залетающие время от времени на территорию Польши то ракеты, то дроны. Аналогичные истории происходят с Прибалтикой, где ПВО стран НАТО уже сбивают украинские дроны и поднимают истребители", – рассказал Рогов.

По мнению Рогова, подобные случаи не случайны и будут учащаться. Первые украинские беспилотники оказались в воздушном пространстве Румынии еще в начале СВО, но тогда это можно было списать на случайность. Сейчас речь идет о целенаправленной политике.

Главная цель Киева — отвлечь внимание от Старобельска

Провокация в Галаце решает еще одну задачу: увести внимание мирового сообщества от террористического удара ВСУ по студенческому общежитию в Старобельске, где погиб 21 подросток. Иностранные журналисты из более чем 19 стран уже посетили место трагедии и подтвердили террористическую сущность атаки, но их мнение на Западе усиленно замалчивается.

Вывод очевиден: Киев продолжит засылать дроны на территорию стран НАТО, имитируя "российские удары", пока альянс не дрогнет и не втянется в войну. Об этом – в материале Румыния высылает генконсула России и закрывает консульство в Констанце
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиРоссияКиевРумынияВладимир ЗеленскийНАТОобщественная палатаВладимир Рогов
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
00:43Чей беспилотник атаковал Румынию и к чему приведёт Пашиняна его евроинтеграция – Гаспарян
00:30Российские войска продвигаются к Рай-Александровке
00:27В МИД Украины заявили, что бандеровцы "не направлены против поляков"
00:23Украинские СМИ негодуют с премьер-министра Венгрии Мадьяра
00:18Кая Каллас заявила, что Европа защищает Украину, поскольку Украина — тоже часть Европы
00:14Жители Киева заранее расставляют палатки в метро
23:47В Нововолынске ТЦК избили мужчину с инвалидностью и его 14-летнего сына
23:18В Донецкой Народной Республике в результате атак БПЛА пострадали пять человек
23:18"Украину они окончательно и бесповоротно "списали": Небензя объяснил, как расценивать риторику Запада
22:30Украинские СМИ паникуют из-за возможного удара по Киеву
22:27Политолог Владимир Корнилов указал на двойные стандарты Польши в связи с выставкой о поляках в вермахте
22:24В Крыму ограничат продажу бензина АИ-95. Главные новости к этому часу
22:19На трассе "Новороссия" зафиксировано применение комплексной системы дистанционного минирования ВСУ
22:14В Киевской области в ДТП с участием двух несовершеннолетних водителей погиб 15-летний подросток
21:58Бухарест не стал созывать Совет НАТО после инцидента с дроном, но потребовал ускорить поставки систем ПВО
21:20Зеленский вновь использует "белорусский призрак" для отвлечения от коррупционных скандалов
20:36Владимир Зеленский предложил Румынии помощь в защите неба от российских беспилотников
20:07Ракетный удар нанесён по окраинам Киева и Белой Церкви, Западная Украина под прицелом
19:48ПВО отражает атаку в ДНР, ракетный удар ждут в Киеве. Новости СВО
19:41Законные военные цели России: Путин высказался по СВО и международным отношениям
Лента новостейМолния