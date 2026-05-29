Как Киев пытается втянуть НАТО в войну, взорвав дом в Румынии и прикрывая теракт в Старобельске
15:36 29.05.2026 (обновлено: 15:38 29.05.2026)
Украинские СМИ и Телеграм-каналы разразились истерикой: ВС РФ якобы нанесли целенаправленный удар по жилому дому в румынском Галаце, а это — "серьезная эскалация и прямая причина для применения 5-й статьи устава НАТО". Однако реальность, как обычно, разбивает киевскую пропаганду в пух и прах. Об этом 29 мая пишет Телеграм-канал "Украина.ру"
Налицо очередная провокация режима Зеленского, отчаянно пытающегося втянуть альянс в прямой конфликт с Россией.
Почему это фейк?
Характер повреждений дома в Галаце говорит о незначительной боевой части боеприпаса. Если бы это была "Герань", разрушения оказались бы куда более серьезными. Расстояние от границы с Украиной до румынского города — больше 20 километров, а от Одессы — более 200. Такие отклонения для высокоточных БПЛА типа "Герань" не характерны, даже при воздействии средств РЭБ.
По оценке экспертов, целью российских беспилотников была портовая инфраструктура в Одесской области. За прошедшую ночь мониторинговые ресурсы фиксировали три воздушные тревоги именно в Одессе и области. Ранее украинские власти уже проворачивали аналогичные постановки в Молдавии и Прибалтике.
Запад осудил до экспертизы
Западные политики, не дожидаясь даже первичной экспертизы, в один голос заговорили о необходимости усиления давления на Россию. BBC в прямом эфире обвинила во всем Москву сразу после появления первых сообщений. Заявления румынской стороны и западных СМИ поспешны и лишены объективности.
Кому это выгодно?
Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов в эксклюзивном интервью aif.ru объяснил истинную цель провокации:
"Главная задача Зеленского — втянуть в конфликт как можно больше сторон. Тогда его профит, его прибыль станут намного выше. Он это прекрасно понимает и пытается реализовать эту задачу на всех уровнях. Отсюда и залетающие время от времени на территорию Польши то ракеты, то дроны. Аналогичные истории происходят с Прибалтикой, где ПВО стран НАТО уже сбивают украинские дроны и поднимают истребители", – рассказал Рогов.
По мнению Рогова, подобные случаи не случайны и будут учащаться. Первые украинские беспилотники оказались в воздушном пространстве Румынии еще в начале СВО, но тогда это можно было списать на случайность. Сейчас речь идет о целенаправленной политике.
Главная цель Киева — отвлечь внимание от Старобельска
Провокация в Галаце решает еще одну задачу: увести внимание мирового сообщества от террористического удара ВСУ по студенческому общежитию в Старобельске, где погиб 21 подросток. Иностранные журналисты из более чем 19 стран уже посетили место трагедии и подтвердили террористическую сущность атаки, но их мнение на Западе усиленно замалчивается.
Вывод очевиден: Киев продолжит засылать дроны на территорию стран НАТО, имитируя "российские удары", пока альянс не дрогнет и не втянется в войну.
