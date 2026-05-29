"Эскалация может выйти за пределы Украины и затронуть Европу": Кашин о следующем этапе

Если Украина сможет запускать по России тысячи дронов, эскалация может выйти за пределы Украины и затронуть европейские заводы. Что в свою очередь может привести к ядерному кризису. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин

2026-05-29T16:18

Отвечая на вопрос о готовности России к такому гипотетическому сценарию, что Украина сможет запускать тысячу "Лютых" и сто "Хорнетов" в сутки, эксперт заявил, что это станет следующим этапом эскалации."Именно с этим связано заявление Минобороны, опубликовавшего адреса европейских заводов, где собирают эти дроны. На этом этапе эскалация может выйти за пределы Украины и затронуть отдельные страны Евросоюза", — пояснил Кашин."Если это произойдет, мы можем войти в режим ядерного кризиса", — заявил собеседник издания.Эксперт подчеркнул, что с определенного момента ограничивать ответ России территорией Украины станет невозможно, поскольку фактически это будут европейские удары вглубь российской территории, наносимые украинскими руками."Фактически это будут европейские удары вглубь российской территории руками Украины", — резюмировал Василий Кашин.Вооруженные силы Украины ежедневно предпринимают попытки нанесения ударов беспилотными летательными аппаратами по объектам гражданской и военной инфраструктуры на территории Российской Федерации.В ответ на агрессивные действия киевского режима Вооруженные силы России регулярно наносят массированные удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также ударными беспилотниками.Российская сторона неоднократно подчеркивала, что удары наносятся исключительно по военным объектам: местам дислокации личного состава и техники ВСУ, центрам управления, складам боеприпасов и горюче-смазочных материалов, а также по предприятиям украинского военно-промышленного комплекса, задействованным в производстве и ремонте вооружений и военной техники.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Василий Кашин: России надо готовиться к тому, что ей придется бить не только по Киеву, но и по Европе" на сайте Украина.ру.Также по теме "Андрей Сидоров: Если Россия уничтожит символ власти на Банковой в Киеве, в войне может наступить перелом" на сайте Украина.ру.

