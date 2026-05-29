"Эскалация может выйти за пределы Украины и затронуть Европу": Кашин о следующем этапе - 29.05.2026 Украина.ру
"Эскалация может выйти за пределы Украины и затронуть Европу": Кашин о следующем этапе
Если Украина сможет запускать по России тысячи дронов, эскалация может выйти за пределы Украины и затронуть европейские заводы. Что в свою очередь может привести к ядерному кризису. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин
2026-05-29T16:18
"Эскалация может выйти за пределы Украины и затронуть Европу": Кашин о следующем этапе

16:18 29.05.2026
 
Если Украина сможет запускать по России тысячи дронов, эскалация может выйти за пределы Украины и затронуть европейские заводы. Что в свою очередь может привести к ядерному кризису. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин
Отвечая на вопрос о готовности России к такому гипотетическому сценарию, что Украина сможет запускать тысячу "Лютых" и сто "Хорнетов" в сутки, эксперт заявил, что это станет следующим этапом эскалации.
"Именно с этим связано заявление Минобороны, опубликовавшего адреса европейских заводов, где собирают эти дроны. На этом этапе эскалация может выйти за пределы Украины и затронуть отдельные страны Евросоюза", — пояснил Кашин.
"Если это произойдет, мы можем войти в режим ядерного кризиса", — заявил собеседник издания.
Эксперт подчеркнул, что с определенного момента ограничивать ответ России территорией Украины станет невозможно, поскольку фактически это будут европейские удары вглубь российской территории, наносимые украинскими руками.
"Фактически это будут европейские удары вглубь российской территории руками Украины", — резюмировал Василий Кашин.
Вооруженные силы Украины ежедневно предпринимают попытки нанесения ударов беспилотными летательными аппаратами по объектам гражданской и военной инфраструктуры на территории Российской Федерации.
В ответ на агрессивные действия киевского режима Вооруженные силы России регулярно наносят массированные удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также ударными беспилотниками.
Российская сторона неоднократно подчеркивала, что удары наносятся исключительно по военным объектам: местам дислокации личного состава и техники ВСУ, центрам управления, складам боеприпасов и горюче-смазочных материалов, а также по предприятиям украинского военно-промышленного комплекса, задействованным в производстве и ремонте вооружений и военной техники.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Василий Кашин: России надо готовиться к тому, что ей придется бить не только по Киеву, но и по Европе" на сайте Украина.ру.
