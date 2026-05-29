Зеленский заявил, что Россия готовит новый массированный удар по Украине

Зеленский в пятницу, 29 мая, разразился очередной порцией истеричных заявлений о якобы готовящемся новом массированном ударе России по Украине. Информацию о планах Москвы он, по собственным словам, получил от украинской разведки

2026-05-29T15:24

Первым тревожную весть выслушал канцлер Австрии Кристиан Штокер. На встрече с ним Зеленский заявил: "Проинформировал канцлера о данных нашей разведки, что россияне готовят новый массированный удар по украинским городам и общинам. Очень важно, чтобы на эти обстрелы были общие ответы партнеров, прежде всего, в поставках антибаллистики".Позже риторика стала еще более отчаянной. Зеленский обвинил Москву в нежелании идти дипломатическим путем и вновь потребовал от Запада срочных поставок систем ПВО: "Имеем информацию от разведок о подготовке России к новому массированному удару. Важно, чтобы все наши партнеры знали, что происходит и что Россия продолжает полагаться на ракеты и дальнейшую войну, а не дипломатические шаги. Прежде всего, это означает, что необходимы дополнительные меры санкционного давления на Россию и что наши договоренности с партнерами о ПВО не могут затягиваться в реализации".Глава киевского режима также провел встречу с министром иностранных дел Андреем Сибигой, на которой обсуждалось, как западные партнеры могут помочь Украине на фоне угрозы новых ударов. "Антибаллистика — это ключевая задача. Готовим также и наши подробные предложения для нового европейского санкционного пакета", — добавил Зеленский.Напомним, Зеленский направил президенту США Дональду Трампу письмо, в котором предупредил о критическом ухудшении ситуации с противовоздушной обороной Украины на фоне резкого увеличения числа атак российских баллистических ракет. Об этом – в материале Зеленский послал Трампу срочное письмо

