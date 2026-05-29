"Камень в окно соседа": сенатор от ДНР сравнил обвинения ЕС по дрону в Галаце с абсурдом

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, не дожидаясь результатов расследования, поспешила обвинить Россию в падении беспилотника на жилой дом в румынском Галаце. Эту поспешность жестко раскритиковал сенатор Совета Федерации от ДНР Александр Волошин в беседе с "Лентой.ру"

2026-05-29T16:48

Парламентарий привел убийственно точную аналогию: "Представьте себе ситуацию: один человек бросает камень в окно соседа, а виноватым назначают прохожего на другой стороне улицы. Именно так видятся обвинения в сторону России. Это уже политический сюрреализм, типичный для Брюсселя".По словам Волошина, сложилась парадоксальная ситуация: Киев получает от Евросоюза деньги, оружие и политическую поддержку, а ответственность за последствия провокаций ВСУ автоматически пытаются возложить на Москву."Европейские бюрократы годами верили, что могут бесконечно подливать масло в огонь конфликта и оставаться в безопасности. Теперь последствия долетают до территории стран НАТО — сначала Прибалтики, а теперь и Румынии", — подчеркнул сенатор.Волошин выразил уверенность, что старая пластинка про "российскую угрозу" будет крутиться до тех пор, пока европейские граждане не начнут интересоваться не заявлениями Еврокомиссии, а фактами."Но вместо того чтобы задать неудобные вопросы своим украинским подопечным, в Брюсселе вновь крутят старую пластинку", — заключил он.Ранее Урсула фон дер Ляйен уже заявила, что Россия якобы "перешла еще одну черту", выразила солидарность с Румынией и анонсировала подготовку 21-го пакета санкций против Москвы. Об этом – в материале Реально ли упал российский дрон? Еврочиновники нашли черту, которую Москва "перешла"

