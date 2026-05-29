"Часы Судного дня" – инструмент политического давления

28 мая 1998 года Пакистан провёл серию из пяти подземных ядерных взрывов, став седьмой страной, официально владеющей ядерным оружием. 11 июня того же года Стрелка "Часов судного дня" передвинулась на целых пять минут вперёд – редкий случай быстрой и адекватной реакции администрации "часов" на изменения международной повестки

2026-05-29T16:00

О "приборе", названном "Часы Судного дня", стало известно после появления сообщения в июньском, за 1947 год, номере издаваемого Чикагским университетом журнала "Бюллетень учёных-атомщиков". Согласно задумке его создателей, полночь означает применение ядерного оружия, и чем ближе к ней расположены минутная (а с 2017 года – секундная) стрелка, тем выше угроза. Однако объективность показаний этого устройства у многих вызывает откровенный скептицизм, да и сам инструмент служит в основном политике, а совсем не научному прогнозированию.Неуклюжая субъективностьЯ не зря взял термин "прибор" в кавычки: "Часы Судного дня" совершенно не соответствуют требованиям, предъявляемым к измерительным инструментам.Научный прибор – это средство получения объективной информации об окружающем нас мире: он преобразует внешние данные в форму, доступную для непосредственного восприятия человеком. Это преобразование производится либо непосредственным выводом данных на индикатор (классические примеры – стрелка барометра и ртутный столбик термометра, указывающие на те или иные отметки градуированной шкалы), либо путём сравнения измеряемого с эталоном (линейка и чашечные весы). Сложные приборы могут иметь в своём составе датчики и иные устройства ввода информации, а также средства её обработки, упрощающие труд того, кто производит оценку ситуации. В любом случае приборы служат для поставки данных, но не для их трактовки: этим занимается человек и даже появление искусственного интеллекта не избавило его от такой функции. Ведь искусственный интеллект – это не более, чем настроенный человеком автомат.Читателя может утомить столь сложный экскурс в науковедение, но он позволит лучше понять то, как работают "Часы Судного дня".Начнём с того, что никаких датчиков, эталонных образцов, подобных маятнику в механических часах и кварцевому генератору тактовой частоты – в электронных, а также прочих отвечающих за объективность информации компонентов этот "прибор" в своём составе не имел и не имеет. Все его показания устанавливаются исключительно вручную на специальной церемонии.На протяжении первых двадцати шести лет существования "Часов Судного дня" стрелки выставлял Юджин Рабинович – бессменный главный редактор "Бюллетеня учёных-атомщиков". Понятно, что он консультировался с приближённой к нему группой экспертов, но решения принимал единолично. После его кончины в 1973 году полномочия перешли к декларирующему статус независимой общественной организации Совету по науке и безопасности, в который входит несколько десятков специалистов в самых различных отраслях знаний, а также к Совету спонсоров, среди членов которого полтора десятка лауреатов Нобелевской премии.Даже сейчас встречи экспертных советов проходят дважды в год, что обуславливает достаточно низкую чувствительность "прибора", напрочь проворонившего и Карибский кризис, и ряд ложных срабатываний систем предупреждения о ракетном нападении, когда угроза ядерного конфликта становилась совершенно неиллюзорной. А изначальная установка стрелок на семь минут до полуночи в 1947 году оказалась продиктованной соображениями дизайна: от художницы Мартил Лангсдорф требовалось вписать сегмент циферблата в формат журнальной обложки.Лженаука на службе политикиЗа всё время существования "Часов Судного дня" их показания менялись 26 раз из которых 18 раз стрелки приближались к полуночи и 8 раз удалялись. В 2017 году минутной стрелки оказалось недостаточно и пришлось добавить секундную: на циферблате была без трёх минут полночь и пространства для манёвра просто не оставалось. Ближе всего к полуночи стрелки находятся сейчас и этот показатель составляет 85 секунд. Дальше всего находились в 1991 году – 17 минут.Пересказывать все эти колебания стрелок вряд ли целесообразно, поэтому остановимся на тех событиях, которые вызывали эти движения. Начнём с тех моментов, когда время до полуночи увеличивалось.1960 год. Часы вернулись к своему изначальному показателю – 7 минут. Официальным поводом для такого решения объявили осознание мировой общественностью реальных угроз ядерной войны. Но фактически это была реакция на проводимую Хрущёвым политику по снижению обороноспособности СССР: в стране шло массовое сокращение Вооружённых сил, сопровождавшееся увольнением до полутора миллионов офицеров, не получивших при выходе в отставку никаких социальных гарантий.1963 год. США и СССР подписали Договор о запрещении испытаний ядерного оружия в воздухе, под водой и в космосе. Интересно что главными инициаторами такого решения стали военные по обе стороны Атлантики: испытания создавали мощные электромагнитные помехи, а иногда и выводили из строя дорогостоящее высокотехнологичное оборудование.1969 год. Ратификация Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО): СССР, США, КНР, Великобритания и Франция приняли решение о том, что новые члены в "ядерный клуб" приниматься не будут. В тот момент собственные программы по созданию ядерного оружия имелись в паре десятков стран средней руки, среди которых – Швеция, Югославия и Румыния. Принятие ДНЯО привело к свёртыванию значительной части этих программ: таким запасом внешнеполитической прочности, как у Индии, Пакистана, Израиля и ЮАР, в то время обладали немногие.1972 год. Советско-американские соглашения об ограничении систем противоракетной обороны: их бурный рост приводил к соревнованию с наступательным сегментом и стимулировал гонку вооружений. Хотя для СССР с преимущественно сухопутным базированием ядерного оружия этот договор был менее выгоден, чем для США.Три следующих перевода стрелок назад в 1988, 1990 и 1991 годах связаны с откровенно капитулянтской политикой Горбачёва, приведшей к уничтожению социалистического лагеря и распаду СССР. Установленный в 1991 году и продержавшийся почти пять лет показатель в 17 минут является рекордом для "Часов Судного дня".Последний раз удаление от полуночи происходило в 2010 году и связано это с отказом США от развёртывания системы ПРО на территории новых членов Североатлантического альянса: тогда ещё у Вашингтона была надежда уговорить Россию воздержаться от курса на возрождение могущества.Игра в одни воротаСлучаев перевода стрелок в сторону ядерной полуночи намного больше и основная их часть связана с твёрдостью позиции СССР (позднее – России), Китая и Северной Кореи. Прослеживается даже закономерность: чем активнее геополитические оппоненты Вашингтона отстаивают свои внешнеполитические интересы, тем чаще владельцы "Часов Судного дня" воспринимают это как угрозу международной безопасности. Впрочем, удивляться здесь нечему: контролирующие их организации – американские, поэтому экспертные мнения будут куда чаще отражать интересы США, чем международной общественности.Эйфория от распада СССР длилась не слишком долго: уже в 1995 году прибавили три минуты: уничтожение сверхдержавы привело к тому, что ставшие в момент невостребованными высококлассные специалисты принялись искать лучшей доли, и не только на Западе. А учитывая как на постсоветском пространстве в те годы всё продавалось и покупалось, то наивно считать что советские атомные технологии интересовали только Вашингтон и его союзников.Вновь обострилась проблема "молодых ядерных держав": это ещё несколько раз добавляло минуты. Для одних, как для Израиля, Индии и Пакистана, "атомные мускулы" превратились в аргумент извечного противостояния с недружественными соседями. Для других, как для КНДР, ракетно-ядерная программа стала не только инструментом самообороны, но и предметом политического торга: достаточно вспомнить какой дипломатический "мизер на бомбе" (в классическом преферансе – рискованный мизер на повышающих стоимость заказа коэффициентах, становящийся частой причиной крупных проигрышей. – прим.) сумел очень красиво разыграть Пхеньян в конце девяностых и начале нулевых годов."Часы судного дня", изначально замышлявшиеся пусть и субъективным, но инструментом оценки ядерной угрозы, всё более превращаются в средство объятия необъятного. С 2007 года при выставлении нового показания стрелок стали учитываться изменения климата, и прежде всего – глобальное потепление. Это неудивительно: спекуляции на климатической проблематике давно стали нормой, хотя история Земли и история человечества знали и более тёплые, и более холодные периоды, чем нынешний. Но общеизвестно что повышение окружающей среды снижает КПД составляющих основу генерации тепловых электростанций и увеличивает потребление топлива, а спрос на энергию не падает. Следовательно обострение борьбы за энергоносители гарантирует рост международной напряжённости.Начиная с 2020 года установщиками этого "прибора" рассматриваются такие глобальные вызовы, как пандемия коронавируса и прогресс искусственного интеллекта. И если с первой всё понятно, то последний даёт новые возможности создания и невиданных ранее средств разрушения, и более действенных систем управления уже имеющимися арсеналами.Последние пару лет в число глобальных угроз, правда пока гипотетических, владельцами "Часов Судного дня" вносится и синтез так называемой "зеркальной жизни". Это очень перспективное направление в биотехнологиях так как может позволить создавать лекарства, не вызывающие отторжения иммунной системой человека. Но оно же однажды может позволить создавать и целые организмы с невиданными ранее свойствами, в том числе и с устойчивостью к пестицидам и антибиотикам что превратит их в крайне опасные инвазивные виды.Народная мудрость гласит что даже неисправные часы дважды в сутки показывают правильное время. "Часы Судного дня" правильного времени уж точно не покажут: слишком уж заметна боязнь их хозяев укусить кормящую руку. А ведь действенные механизмы экспертных оценок глобальных вызовов необходимы, как необходимо и умение наглядно преподнести результаты таких изысканий. Но строиться они должны на совсем других принципах и с учётом мнения всех заинтересованных сторон.

Александр Дмитриевский https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/04/0a/1062429537_416:9:900:493_100x100_80_0_0_3ba615ba7d26a2131936fa7ccd950a8d.jpg

история, ссср, сша, ядерное оружие, ядерная война, ядерная угроза, xx век, украина.ру