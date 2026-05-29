"Со временем ИИ заменит человека на поле боя": Орлов о трансформации современной войны

Искусственный интеллект (ИИ) продолжит развиваться и в конечном итоге появится на борту роботизированных платформ, в том числе антропоморфных. В перспективе это поможет заменить человека на поле боя. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики, председатель МОО "Вече" Владимир Орлов

Говоря о перспективах автоматизации поля боя, эксперт заявил, что пока человек остается в цикле боевого управления. "Платформы, которые применяются на СВО с обеих сторон, не могут работать без оператора. Человек пока все равно присутствует в цикле боевого управления", — пояснил Орлов.Однако, по словам эксперта, развитие искусственного интеллекта не остановится. "ИИ продолжит развиваться и в конечном итоге появится на борту роботизированных платформ, в том числе антропопоморфных, что поможет заменить человека на поле боя", — заявил собеседник издания."Это уже совсем близкая перспектива. Но ядерное оружие еще долго будет определять глобальную стабильность", — добавил Орлов. По его словам, пока не появилось что-то более разрушительное, ядерное оружие останется инструментом сдерживания, и его не сможет заменить ИИ."Замена человека на поле боя роботизированными системами — это вопрос ближайшего будущего", — заключил Владимир Орлов.Полный текст материала "Владимир Орлов: России придется создать аналог Palantir, чтобы цифровизировать поле боя на Украине" на сайте Украина.ру.Также на эту тему — в материале Кирилла Курбатова "Андрей Коц: России для победы в войне на Украине необходимо латать дыры в ПВО и развивать систему "Свод" на сайте Украина.ру.

