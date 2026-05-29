Посол РФ в Швейцарии: Берн выразил соболезнования по Старобельску только с глазу на глаз

Власти Швейцарии побоялись публично выразить России соболезнования в связи с кровавой атакой ВСУ на колледж в Старобельске, унесшей жизни 21 подростка. Берн отважился на это лишь в частном порядке. Об этом 29 мая рассказал посол в Швейцарии Сергей Гармонин

2026-05-29T11:40

Дипломата пригласили в МИД Швейцарии 28 мая. В ходе беседы швейцарская сторона выразила обеспокоенность эскалацией и озабоченность применением российских ракет "Орешник". Однако когда речь зашла о старобельской трагедии, представительница ведомства смогла лишь в частном порядке высказать соболезнования. "Жаль, что швейцарской дипломатии не хватает мужества заявить об этом публично", — констатировал Гармонин. Так выглядит современная европейская дипломатия: соболезнования шепотом — и громкие обвинения в адрес Москвы. Запад предпочел не заметить трагедию. Подробнее - в материале Небензя заявил, что ряд европейских стран предпочли не заметить трагедию в Старобельске на сайте Украина.ру.

