Подполковник США Дэвис: Европа слепо втягивается в войну с Россией
Действия западных политиков могут привести к неконтролируемой глобальной эскалации с Россией, которая, по словам американского военного, уже "кипит от гнева". Заявление сделал подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис. Об этом 29 мая он написал в соцсети X
11:55 29.05.2026 (обновлено: 12:06 29.05.2026)
 
Действия западных политиков могут привести к неконтролируемой глобальной эскалации с Россией, которая, по словам американского военного, уже "кипит от гнева". Заявление сделал подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис. Об этом 29 мая он написал в соцсети X
"Отсутствие жизнеспособного и продуманного плана выхода или четкой политической стратегии дальнейшего развития ситуации, западные провокации рискуют вызвать неконтролируемую глобальную эскалацию конфликта с Россией, которая, похоже, кипит от гнева", — предупредил Дэвис.
По его словам, Европа "слепо втягивается" в потенциальную крупномасштабную войну с Москвой. При этом ни Брюссель, ни Вашингтон, судя по всему, не отдают себе отчета в том, чем может обернуться игра с огнем.
Россия в последние годы неоднократно выражала обеспокоенность беспрецедентной активностью НАТО у своих западных границ. Альянс продолжает наращивать силы, называя это "сдерживанием агрессии".
Однако в Кремле неизменно подчеркивали: Москва никому не угрожает, но и не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Россия остается открытой к диалогу — но исключительно на равноправной основе и при условии отказа Запада от курса на милитаризацию континента.
Также на тему милитаризации Европы — в материале "Ростислав Ищенко: Германии уже не стыдно, но все еще страшно думать о том, чтобы начать войну с Россией" на сайте Украина.ру
НовостиРоссияЕвропаСШАРостислав ИщенкоУкраина.руНАТОМир без границ
 
