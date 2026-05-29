Отечественный "Свод" и западный Palantir — это разные вещи: Орлов о двух системах управления боем

Российский "Свод" — это система ситуационной осведомленности оперативно-тактического звена, которая просто передает информацию. А западный Palantir — это искусственный интеллект, который анализирует данные и предлагает решения. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики Владимир Орлов

2026-05-29T12:40

Гендиректор американской компании Palantir Алекс Карп недавно побывал на Украине и отметил, что ВСУ не без успеха применяют разработки его компании на поле боя.Отвечая на вопрос о том, насколько российская система "Свод" конкурентоспособна по сравнению с американским Palantir, эксперт пояснил, что это совершенно разные вещи."Свод" — это система ситуационной осведомленности оперативно-тактического звена. А Palantir — это искусственный интеллект, который работает поверх систем ситуационной осведомленности", — сказал Орлов.По словам эксперта, Palantir — это набор различных ИИ-агентов, которые анализируют данные и на их основе предполагают различные решения. "Сам Palantir без данных жить не может. Ему нужна информация. Он должен подключаться к каким-то сетям, базам данных и источникам информации", — заявил Орлов.Алекс Карп подробно рассказывает о работе Palantir, но ничего нового не придумал — подобные технологии давно использовались в индустрии медиа и различных корпоративных секторах, а Карп просто адаптировал их для боевых действий, подытожил собеседник издания.Полный текст материала "Владимир Орлов: России придется создать аналог Palantir, чтобы цифровизировать поле боя на Украине" на сайте Украина.ру.России необходима стратегия "технологического сдерживания". У нас есть задел в гиперзвуке и РЭБ — их и нужно развивать. Подробнее об этом — в материале "Гиперзвук, роботы и кибервойны. Сергей Гриняев о стратегии России в технологической гонке вооружений" на сайте Украина.ру.

