Отечественный "Свод" и западный Palantir — это разные вещи: Орлов о двух системах управления боем
Российский "Свод" — это система ситуационной осведомленности оперативно-тактического звена, которая просто передает информацию. А западный Palantir — это искусственный интеллект, который анализирует данные и предлагает решения. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики Владимир Орлов
Новости, Россия, Украина, Украина.ру, СВО, новости СВО Россия, прогнозы СВО, новости СВО сейчас, дзен новости СВО, новости СВО, ИИ (искусственный интеллект), Главные новости, Спецоперация, война, война на Украине, информация, новости СВО сегодня последние свежие новости, ВСУ

Российский "Свод" — это система ситуационной осведомленности оперативно-тактического звена, которая просто передает информацию. А западный Palantir — это искусственный интеллект, который анализирует данные и предлагает решения. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики Владимир Орлов
Гендиректор американской компании Palantir Алекс Карп недавно побывал на Украине и отметил, что ВСУ не без успеха применяют разработки его компании на поле боя.
Отвечая на вопрос о том, насколько российская система "Свод" конкурентоспособна по сравнению с американским Palantir, эксперт пояснил, что это совершенно разные вещи.
"Свод" — это система ситуационной осведомленности оперативно-тактического звена. А Palantir — это искусственный интеллект, который работает поверх систем ситуационной осведомленности", — сказал Орлов.
По словам эксперта, Palantir — это набор различных ИИ-агентов, которые анализируют данные и на их основе предполагают различные решения. "Сам Palantir без данных жить не может. Ему нужна информация. Он должен подключаться к каким-то сетям, базам данных и источникам информации", — заявил Орлов.
Алекс Карп подробно рассказывает о работе Palantir, но ничего нового не придумал — подобные технологии давно использовались в индустрии медиа и различных корпоративных секторах, а Карп просто адаптировал их для боевых действий, подытожил собеседник издания.
Полный текст материала "Владимир Орлов: России придется создать аналог Palantir, чтобы цифровизировать поле боя на Украине" на сайте Украина.ру.
России необходима стратегия "технологического сдерживания". У нас есть задел в гиперзвуке и РЭБ — их и нужно развивать. Подробнее об этом — в материале "Гиперзвук, роботы и кибервойны. Сергей Гриняев о стратегии России в технологической гонке вооружений" на сайте Украина.ру.
