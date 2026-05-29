Небензя жестко ответил на выступление украинского постпреда в ООН

Российский постпред при ООН Василий Небензя охарактеризовал выступление украинского постпреда в ООН Андрея Мельника в Совбезе русской поговоркой "на воре и шапка горит"

2026-05-29T08:53

"Украинский постпред любит русские поговорки, и я тоже позволю себе употребить одну, что это все выглядело как в русской поговорке "на воре и шапка горит", - сказал Небензя в ходе заседания Совбеза ООН, комментируя высказывания Мельника о трагедии в Старобельске.Небензя также отметил, что не испытывает удовольствия, слушая выступления постпреда Украины.Небензя уточнил, что заседание было посвящено событиям 22 мая, когда был нанесен удар по Старобельскому педагогическому колледжу и общежитию, в результате которого погиб 21 человек и 44 получили ранения.По его словам, выступление Мельника выглядело как жалкая попытка оправдать преднамеренный удар ВСУ по колледжу.Запад предпочел не заметить трагедию. Подробнее - в материале Небензя заявил, что ряд европейских стран предпочли не заметить трагедию в Старобельске на сайте Украина.ру.

