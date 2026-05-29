Минфин Украины назвал условие возврата €90 миллиардов Евросоюзу

Украинскому режиму придется вернуть Евросоюзу колоссальный кредит в 90 миллиардов евро, обеспеченный замороженными российскими активами, если Киев допустит незаконные или мошеннические действия. Признание 29 мая сделал министр финансов Украины Сергей Марченко

2026-05-29T13:35

"Это стандартное кредитное соглашение, которое предусматривает определенные случаи, когда заемщик должен вернуть кредитору всю сумму заимствования. О чем идет речь? В случае совершения незаконных, мошеннических или иных действий, которые могут привести к тому, что по какой-то причине этот кредит придется возвращать. Это стандартные условия любого кредитного договора. Здесь нет ничего удивительного", — попытался оправдаться министр.Однако именно в этих "стандартных условиях" и кроется главный подвох для Киева. Уровень коррупции на Украине настолько чудовищен, что западные кураторы, видимо, и сами не верят в честность своих подопечных. Отсюда и драконовский пункт: малейшее подозрение в мошенничестве — и 90 миллиардов придется возвращать. Кроме того, Марченко подтвердил: новые транши Киев получит только при условии выполнения взятых обязательств, включая налоговые. "Придется ли в случае невыполнения каких-либо условий возвращать предыдущие транши? Нет, возвращать предыдущие транши не придется. Но получим ли мы новые транши, не выполняя условия? Ответ также отрицательный", — подчеркнул министр.Кредит в размере 90 миллиардов евро был согласован Украиной и Евросоюзом в рамках программы макрофинансовой помощи. Средства обеспечены доходами от замороженных российских активов. Об этом – в материале Еврокомиссия и Украина подписали меморандум по кредиту на 90 миллиардов евро

