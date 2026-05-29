Минфин Украины назвал условие возврата €90 миллиардов Евросоюзу
Украинскому режиму придется вернуть Евросоюзу колоссальный кредит в 90 миллиардов евро, обеспеченный замороженными российскими активами, если Киев допустит незаконные или мошеннические действия. Признание 29 мая сделал министр финансов Украины Сергей Марченко
"Это стандартное кредитное соглашение, которое предусматривает определенные случаи, когда заемщик должен вернуть кредитору всю сумму заимствования. О чем идет речь? В случае совершения незаконных, мошеннических или иных действий, которые могут привести к тому, что по какой-то причине этот кредит придется возвращать. Это стандартные условия любого кредитного договора. Здесь нет ничего удивительного", — попытался оправдаться министр.
Однако именно в этих "стандартных условиях" и кроется главный подвох для Киева. Уровень коррупции на Украине настолько чудовищен, что западные кураторы, видимо, и сами не верят в честность своих подопечных. Отсюда и драконовский пункт: малейшее подозрение в мошенничестве — и 90 миллиардов придется возвращать.
Кроме того, Марченко подтвердил: новые транши Киев получит только при условии выполнения взятых обязательств, включая налоговые.
"Придется ли в случае невыполнения каких-либо условий возвращать предыдущие транши? Нет, возвращать предыдущие транши не придется. Но получим ли мы новые транши, не выполняя условия? Ответ также отрицательный", — подчеркнул министр.
Кредит в размере 90 миллиардов евро был согласован Украиной и Евросоюзом в рамках программы макрофинансовой помощи.
Средства обеспечены доходами от замороженных российских активов. Об этом – в материале Еврокомиссия и Украина подписали меморандум по кредиту на 90 миллиардов евро
