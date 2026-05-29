Откуда на Беларусь готовится нападение. Роль Минска в водевиле Зеленского

На главной сцене украинского политического водевиля снова появляется "белорусский призрак" — безотказное медийное пугало, которое достают из шкафа каждый раз, когда под Зеленским и его соратниками начинает трещать стул.

2026-05-29T06:10

Вот и в этот раз, в мае 2026 года, президент Украины Владимир Зеленский объявил о вскрытии разведкой "пяти сценариев" Российской Федерации по расширению агрессии через северную границу на Черниговско-Киевском направлении. ВСУ тут же взяло под козырёк и объявило о развёртывании сил на севере страны, а на Волыни даже начали готовиться к круговой обороне и возводить укрепления.Однако если на секунду выкинуть Зеленского из уравнения и заглянуть в сухие сводки военных аналитиков, обнаруживается удивительное. Государственная пограничная служба Украины (ГПСУ) в лице своего спикера Андрея Демченко белорусский нарратив опровергает на корню: дескать, никаких признаков создания реальной ударной группировки на территории Республики Беларусь (РБ) не зафиксировано. Тот же вывод транслируют и регулярные отчеты американского Института изучения войны (ISW). Белорусские вооруженные силы действительно проводят учения, в том числе по обращению с тактическим ядерным оружием, но ни о какой подготовке марш-броска на Киев речи не идёт.Параллельно Минск устами секретаря белорусского Совбеза Александра Вольфовича заявляет о 116 инцидентах за неделю с участием украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), нарушающих воздушное пространство Союзного государства. А пока стороны обмениваются "любезностями", НАТО разворачивает у границ Беларуси масштабные маневры Sword 26 с привлечением 15,5 тысяч военнослужащих, а также запускает специализированный противодроновый проект Flytrap 5.0 ("Мухоловка 5.0") в Литве — буквально в 30 километрах от белорусской границы.Похоже, регулярная распаковка "белорусской консервы" в украинской риторике не просто не имеет ничего общего с реальностью и военной необходимостью, но и с самого начала преследует совсем другую цель. Какую? Сейчас об этом и поговорим.Что случилось в мае 2026 года?Когда МВФ вот-вот откажет в поддержке, а над чиновникам занесён дамоклов меч НАБУ, нет ничего лучше, чем запустить в эфир хорошую порцию антибелорусской паранойи. На восточном и южном направлениях фронта воцарилась глухая, изматывающая стагнация: затяжная позиционная фаза конфликта буквально перемалывает резервы, требуя все новых человеческих ресурсов на фоне нарастающего давления РФ по всей ширине линии боестолкновения.В народе тоже нарастают роптания: электоральные позиции действующей команды Зеленского вымываются быстрее, чем чернозёмы: рейтинг условного "Блока Зеленского" катится в Тартарары, тогда как гипотетическая "Партия Залужного" уверенно лидирует. А тут ещё и скандал с бывшим главой Офиса Президента Ермаком, гадалки, фиаско с ракетами "Фламинго"… Короче, причин перевести взгляд украинского обывателя и западных кураторов на северного соседа более чем достаточно.Киевский режим давно существует в двух реальностях параллельно: в объективном, материальном измерении и в прострастве медиа, нарративов и постправды. И вот для второго слоя физическое присутствие танков на границе вторично. Важно лишь то, насколько глубок страх перед этими танками, достаточен ли он, чтобы заставить украинца забыть про Ермака, про экономическую рецессию, про зверства ТЦК и провалы на фронте. Объявление "пяти сценариев наступления с севера" 20 мая 2026 года — идеальный с точки зрения психотерапии масс способ выпустить пар для уставшего общества. А заодно самой команде Зеленского в новых реалиях клеймить любые неудобные вопросы "подрывом обороноспособности страны", когда белорусские танки уже вот-вот загремят траками где-нибудь в районе Оболони или Вышгорода.Хроника "белорусского пугала"Чтобы понять всю прелесть этой медийной технологии, нужно прокрутить пленку назад. Просто откройте новости за последние четыре года, и вы увидите — как только на Банковой начинает пахнуть жареным, где-то на горизонте возникают "белорусские танки".Зимой 2022–2023 годов украинцы сидели в темноте и холоде из-за регулярных блэкаутов. На этот депрессивный фон лег громкий скандал в Министерстве обороны Украины, когда журналист Юрий Николов опубликовал расследование о закупках продуктов для армии по завышенным в несколько раз ценам. Глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин потребовал отставки министра Алексея Резникова, а МО судорожно оправдывалось, заявляя о "технической ошибке" поставщика.И в этот самый момент в авторитетном еженедельнике The Economist выходит программное интервью тогдашнего главкома Валерия Залужного. Его ключевой тезис: "Русские готовят около 200 тысяч новых солдат. Я не сомневаюсь, что они предпримут еще одну попытку пойти на Киев". Естественно, в сложившейся обстановке "пойти на Киев" означало "пойти через Беларусь". Тема "яиц по 17 гривен" моментально была замята на фоне более страшной, экзистенциальной угрозы.Или можно вспомнить лето 2023 года, которое после череды громких анонсов было просто обязано стать триумфом украинского "контрнаступа". Так ещё и началась очередная волна народной ненависти к ТЦК — людоловы начали лютовать уже тогда. Не сложилось, не срослось — срочно потребовался антикриз. В этих условиях внезапно образовавшиеся в Беларуси части бывшей ЧВК "Вагнер" оказались настоящим спасением.30 июня 2023 года Владимир Зеленский демонстративно проводит Ставку верховного главнокомандующего, выслушивает доклады Главного управления разведки (ГУР) и Службы внешней разведки (СВР) и поручает Валерию Залужному и командующему группировкой "Север" Сергею Наеву срочно принять комплекс мер по усилению северной границы. Реального намерения идти на Киев у потрепанных "вагнеровцев" не было, но медийный эффект оказался колоссальным — общество снова сплотилось перед лицом "северной угрозы".Начало 2024 года ознаменовалось тяжелейшим политическим решением Зеленского — увольнением популярного главкома Валерия Залужного. Это совпало с падением Авдеевки и болезненным обсуждением нового жесткого закона о мобилизации, который вызвал глухое сопротивление в обществе.И снова Банковая разыгрывает "белорусскую карту". 5 апреля 2024 года Зеленский совершает визит в Черниговскую область, где лично инспектирует строительство трех линий "капитальных фортификаций" вдоль границы с Россией и Белоруссией. Кадры копающих землю экскаваторов и установки бетонных "зубов дракона" транслировались по всем телеканалам. Снова нарратив о "враге у ворот" задавил реальные проблемы внутри страны.Реальная военная активность на украинско-белорусской границе имеет мало общего с апокалиптическими картинами, которые выписывает аудитории Зеленский. Характер белорусских военных маневров действительно претерпел изменения, но эти изменения носят сугубо оборонительный характер, чего, впрочем, и сами белорусы не скрывают.Особый интерес вызывает ситуация вокруг трансграничных полетов БПЛА. 26 мая 2026 года Вольфович обвинил Украину в регулярных нарушениях границы, подкрепив свои заявления докладом пограничников о 116 фактах нарушения воздушного пространства республики за неделю.Дело в том, что украинские дальние дроны развернули охоту за российской нефтяной отраслью, непрерывно атакуя Усть-Лугу, Приморск и Новороссийск, а также совершила террористический налёт на общежитие колледжа в Старобельске. В ответ на эти действия Москва обрушила на украинские города массированный удар 23–24 мая и предупредила о начале системной работы над объектами украинского ВПК и центрами принятия решений. Украинская сторона использует сложившиеся условия как попытку свалить вину на Россию: дескать, в условиях этой ожесточенной воздушной дуэли украинские комплексы радиоэлектронной борьбы российские ударные беспилотники типа "Герань" регулярно сбиваются с курса и уходят кружить в воздушное пространство Беларуси, а сами украинцы ни за что и никогда бы не посмели никогда ничего через территорию РБ пускать не пытались, и вообще, Александр Григорьевич, произошла ужасная ошибка…Идеальный антикризКонечно, Киев разыгрывает политический водевиль, и волей-неволей все в нём принимают участие. Как бы президент Беларуси Александр Лукашенко не поддерживал Россию, не размещал "Орешники" на территории республики и не проводил с РФ совместные учения, он всё равно продолжает гнуть линию завершения СВО дипломатическим путём и принципиального невмешательства ВС РБ в боевые действия.Для Киева это делает Беларусь идеальным, абсолютно безопасным объектом для нападок. Лукашенко точно не ответит реальным военным вторжением на самые жесткие и воинственные заявления Банковой — а значит, можно продолжать публично вешать на него всех собак. И Киев последовательно это делает по ряду причин.Во-первых, это внутренняя консолидация. Поддержание постоянного фонового уровня тревожности необходимого для оправдания зверств ТЦК, ограничений гражданских свобод и нивелирования любых внутренних политических потрясений.Во-вторых, это беспроигрышный внешнеполитический кейс. Рассказы о "пяти сценариях наступления с севера" звучат пугающе для западных партнёров, отличный повод выпросить ещё "зброи" и ракет даже в условиях, когда у самих США запасы ракет истощены поставками в Старый Свет и войной с Ираном.В-третьих, это поле для эффектных дипломатических демонстраций. 26 мая 2026 года Владимир Зеленский провёл в Киеве первую официальную встречу с так называемой главой Объединенного переходного кабинета и самопровозглашённым президентом Беларуси Светланой Тихановской. Это демонстративный плевок в сторону Минска: продолжение сотрудничества с Россией приведет к тому, что Украина признает Тихановскую единственной легитимной властью Беларуси."Белорусская угроза" в риторике руководства Украины развивается по классическим законам пиара. В периоды стабильности эта тема мирно спит в архивах Офиса президента. Но стоит только зашататься креслам под высокопоставленными чиновниками в Киеве, как белорусский призрак снова начинает кошмарить простых украинцев.

Никита Волкович https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/05/04/1078579550_361:22:853:514_100x100_80_0_0_16b0cf590fa3715aa8a6687dc8864cfb.jpg

