ГБР Украины поставляет дроны в зону СВО
Сотни дронов получила Нацгвардия Украины в зоне СВО от Государственного бюро расследований. Об этом 29 мая сообщила пресс-служба ГБР
ГБР Украины поставляет дроны в зону СВО
13:14 29.05.2026 (обновлено: 13:19 29.05.2026)
Сотни дронов получила Нацгвардия Украины в зоне СВО от Государственного бюро расследований. Об этом 29 мая сообщила пресс-служба ГБР
Сотрудники ГБР при содействии прокуратуры передали в боевое подразделение Национальной гвардии Украины почти 300 дронов и пультов управления, изъятых в рамках расследования уголовных производств.
"В каждом из производств, касающихся незаконного оборота оружия и боеприпасов или хищения военного имущества, следователи проверяют происхождение техники и устанавливают, к каким воинским частям оно относится. После подтверждения инициируют ее возвращение военным в установленном процессуальном порядке", - отметили в ведомстве.
Среди переданного указаны БПЛА разных типов и модификаций. В их числе Hunter и Shrike, FPV-дроны, а также пульты управления, аккумуляторные батареи, зарядные устройства, очки для управления беспилотными летательными аппаратами и другие комплектующие. Всё это передали неназванному "подразделению, выполняющему боевые задачи в Донецкой области".
