https://ukraina.ru/20260529/gbr-ukrainy-postavlyaet-drony-v-zonu-svo-1079574035.html

ГБР Украины поставляет дроны в зону СВО

ГБР Украины поставляет дроны в зону СВО - 29.05.2026 Украина.ру

ГБР Украины поставляет дроны в зону СВО

Сотни дронов получила Нацгвардия Украины в зоне СВО от Государственного бюро расследований. Об этом 29 мая сообщила пресс-служба ГБР

2026-05-29T13:14

2026-05-29T13:14

2026-05-29T13:19

новости

украина

россия

гбр

нацгвардия

вооруженные силы украины

всу

fpv-дрон

дроны

бпла

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/05/1d/1079573205_0:166:1600:1066_1920x0_80_0_0_f067fe4c98a425448be139c391999ddc.jpg

Сотрудники ГБР при содействии прокуратуры передали в боевое подразделение Национальной гвардии Украины почти 300 дронов и пультов управления, изъятых в рамках расследования уголовных производств."В каждом из производств, касающихся незаконного оборота оружия и боеприпасов или хищения военного имущества, следователи проверяют происхождение техники и устанавливают, к каким воинским частям оно относится. После подтверждения инициируют ее возвращение военным в установленном процессуальном порядке", - отметили в ведомстве.Среди переданного указаны БПЛА разных типов и модификаций. В их числе Hunter и Shrike, FPV-дроны, а также пульты управления, аккумуляторные батареи, зарядные устройства, очки для управления беспилотными летательными аппаратами и другие комплектующие. Всё это передали неназванному "подразделению, выполняющему боевые задачи в Донецкой области".Актуальное интервью: Богдан Безпалько: Если ВСУ станут обстреливать Белоруссию, "Герани" смогут бить по Украине с севера на югВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

украина

россия

донбасс

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, россия, гбр, нацгвардия, вооруженные силы украины, всу, fpv-дрон, дроны, бпла, мвд украины, донбасс, ии (искусственный интеллект), искусственный интеллект