Беспилотник врезался в многоквартирный дом в Румынии на границе с Украиной

Беспилотник врезался в многоквартирный жилой дом в румынском Галаце, сообщает Служба экстренного реагирования Румынии, передает 29 мая телеграм-канал Украина.ру

2026-05-29T07:24

Населенный пункт расположен на границе с Одесской областью Украины.Инцидент произошел примерно в два часа ночи. Дрон врезался в крышу жилого дома, после чего прогремел взрыв и загорелась квартира на 10-м этаже. Порядка 70 человек эвакуировали.Двое людей с ранениями были госпитализированы. Министерство национальной обороны Румынии сообщило, что инцидент произошел на фоне атаки на Одесскую область. Один из аппаратов, по данным ведомства, пересек границу Румынии и отслеживался радарами до южного района Галаца, где рухнул на крышу жилого дома. Для перехвата были подняты два истребителя F-16 с авиабазы Фетешти, их сопровождал военный вертолет.О других атаках - в материале Дым над Таганрогом, пострадавшие женщины: ПВО сбила 140 украинских дронов над Россией на сайте Украина.ру.

