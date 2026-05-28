Российские десантники за месяц уничтожили пять пунктов управления БПЛА "Птиц Мадьяра"
2026-05-28T04:04
Российские десантники за месяц уничтожили пять пунктов управления БПЛА "Птиц Мадьяра"
04:04 28.05.2026 (обновлено: 04:06 28.05.2026)
Операторы БПЛА 98-й дивизии ВДВ РФ за месяц уничтожили пять пунктов управления дронами украинского подразделения "Птицы Мадьяра". Об этом со ссылкой на заместителя командира батальона войск беспилотных систем дивизии с позывным "Скала" в ночь на 28 мая сообщает РИА Новости
Офицер рассказал агентству, что куда бы ни перемещалась 98-я гвардейская воздушно-десантная Свирская краснознаменная орденов Кутузова и Александра Невского дивизия, противник сразу выдвигает на это направление подкрепление. Прежде всего —таких специалистов, как "Беспилотные системы Мадьяра", которые пытаются охотиться за российскими десантниками.
"Срываем работу тех же самых "Беспилотных систем [Мадьяра]" противника. За последний месяц порядка пяти пунктов управления БПЛА было уничтожено", — уточнил "Скала".
Подразделение киевского режима "Птицы Мадьяра" было создано в мае 2022 года бизнесменом из Ужгорода Робертом Бровди (позывной "Мадьяр"). В июне 2025 года Роберт Бровди был назначен командующим Силами беспилотных систем ВСУ.
В марте 2026 года российский суд заочно приговорил Бровди к пожизненному заключению за теракт, в результате которого погибла военкор "Первого канала" Анна Прокофьева. Подробнее - в материале Егора Леева Аферист, контрабандист и военачальник: кого приговорили в Ростове-на-Дону.