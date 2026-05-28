Российские десантники за месяц уничтожили пять пунктов управления БПЛА "Птиц Мадьяра"

Операторы БПЛА 98-й дивизии ВДВ РФ за месяц уничтожили пять пунктов управления дронами украинского подразделения "Птицы Мадьяра". Об этом со ссылкой на заместителя командира батальона войск беспилотных систем дивизии с позывным "Скала" в ночь на 28 мая сообщает РИА Новости

2026-05-28T04:04

Офицер рассказал агентству, что куда бы ни перемещалась 98-я гвардейская воздушно-десантная Свирская краснознаменная орденов Кутузова и Александра Невского дивизия, противник сразу выдвигает на это направление подкрепление. Прежде всего —таких специалистов, как "Беспилотные системы Мадьяра", которые пытаются охотиться за российскими десантниками."Срываем работу тех же самых "Беспилотных систем [Мадьяра]" противника. За последний месяц порядка пяти пунктов управления БПЛА было уничтожено", — уточнил "Скала".Подразделение киевского режима "Птицы Мадьяра" было создано в мае 2022 года бизнесменом из Ужгорода Робертом Бровди (позывной "Мадьяр"). В июне 2025 года Роберт Бровди был назначен командующим Силами беспилотных систем ВСУ.В марте 2026 года российский суд заочно приговорил Бровди к пожизненному заключению за теракт, в результате которого погибла военкор "Первого канала" Анна Прокофьева. Подробнее - в материале Егора Леева Аферист, контрабандист и военачальник: кого приговорили в Ростове-на-Дону.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

