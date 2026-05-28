https://ukraina.ru/20260528/andrea-luchidi-smi-venesuely-rasskazali-o-tragedii-v-starobelske-bolshe-chem-evropeyskie-zhurnalisty-1079502652.html

Андреа Лучиди: СМИ Венесуэлы рассказали о трагедии в Старобельске больше, чем европейские журналисты

Андреа Лучиди: СМИ Венесуэлы рассказали о трагедии в Старобельске больше, чем европейские журналисты - 28.05.2026 Украина.ру

Андреа Лучиди: СМИ Венесуэлы рассказали о трагедии в Старобельске больше, чем европейские журналисты

Как корреспондент, который много работает в Донбассе, могут сказать, что это далеко не первый раз, когда ВСУ обстреливают учебные заведения. Мой коллега из Ирландии журналист Чей Боуз видел на месте удара по колледжу в Старобельске компоненты дронов, которые были произведены в Италии. Мне очень жаль, что так произошло.

2026-05-28T07:30

2026-05-28T07:30

2026-05-28T11:47

интервью

венесуэла

сша

россия

николас мадуро

дональд трамп

мвд

ес

вооруженные силы украины

украина.ру

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/16/1074687074_115:27:779:400_1920x0_80_0_0_e4103b803b6de1657c848cc4eab072af.jpg

Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный корреспондент (Сирия, Ливан, Южная Америка, Донбасс), историк, шеф-редактор итальянской редакции International Reporters Андреа Лучиди, который недавно вернулся из Каракаса (Венесуэла).- Андреа, чему была посвящена ваша командировка в Венесуэлу?- Я пробыл в Венесуэле с 11 по 26 мая, где прослушал курс по политической журналистике в университете в Каракасе. В этом мероприятии участвовали более 80 сотрудников СМИ из 23 стран.- Каковы ваши впечатления о ситуации в этой латиноамериканской стране? Находится ли Венесуэла под внешним управлением США после похищения ее президента Николаса Мадуро в начале года?- Сейчас Венесуэла находиться в трудной ситуации. Для Трампа в соответствии с новой доктриной Монро Венесуэла находится в зоне интересов США. Американцев интересует нефть и политическое влияние в Венесуэле.Недавно власти Венесуэлы депортировалибизнесмена, бывшего министра промышленности Алекса Сааба, гражданина Колумбии. Он был задержан еще в 2020 году по запросу США (Американская сторона предъявила ему обвинение в сговоре с целью отмывания $350 млн– ред.), но в 2023 году он был освобожден в ходе обмена заключенными.Теперь же его вновь передали американским властям 16 мая. Министр МВД Венесуэла на пресс-конференции объяснил это решение тем, что Алекс Сааб не гражданин Венесуэлы. Думаю, что Сааба депортировали для того, чтобы использовать его в качестве важного свидетеля на процессе против Мадуро. Сааб – идеальный свидетель против Мадуро для Трампа. Поэтому нынешний президент Венесуэлы Дельси Родригес выполнила требования США.Другой момент. На днях в Каракасе прошел тренинг вооруженных сил США по эвакуации американского посольства. В небе над Каркасом были замечены два американских вертолета, которые приземлились на территории посольства. Там же присутствовал глава SOUTHCOM (южного командования) генерал Фрэнсис Донован. С 3 января, когда похитили Мадуро, это был первый случай, когда в небе Венесуэлы появились американские военные вертолеты. В Каракасе прошли митинги против этого.Трудно предсказать, как будут развиваться события в этой стране дальше, но Единая социалистическая партия президента Мадуро заявила, что Венесуэла не является колонией США и не отдаст свой суверенитет. Но сейчас США держат Венесуэлу под прицелом и готовы стрелять.- Насколько сильно пострадали интересы России в результате вторжения США в эту страну?- Одну из лекций в университете Каркаса прочитал пресс-секретарь посольства России. Сейчас отношения еще хорошие. Но есть признаки того, что ситуация меняется. Например, авиакомпания Венесуэлы "Конвиаса" закрыла рейс Каракас-Москва. Никто не знает почему. Но Delta Air Lines зато открыла рейс Майами-Каркас. За семь лет это первая возможность совершить перелет из Каракаса в США. То есть появляются нехорошие сигналы.- Пока длилась ваша командировка в Венесуэлу, в Луганской Народной республике произошла страшная трагедия: в Старобельском колледже в результате удара украинских дронов погибли студенты. Как отреагировали СМИ в Венесуэле и Европе на это?- Телевидение Венесуэлы сообщало о террористической атаке на мирных жителей ЛНР. надо сказать, что венесуэльские СМИ рассказали об обстреле Старобельска больше, чем европейские, что очень странно, потому что Евросоюз ближе к Донбассу, чем Латинская Америка.Как корреспондент, который много работает в Донбассе, могут сказать, что это далеко не первый раз, когда ВСУ обстреливают учебные заведения. Мой коллега из Ирландии журналист Чей Боуз видел на месте удара компоненты дронов, которые были произведены в Италии. Мне очень жаль, что так произошло.Месяц назад Минобороны России опубликовало адреса производств беспилотников для Украины на территории Европы. Оказалось, что в Италии есть четыре фирмы, которые работают для Украины. Они выпускают компоненты для дронов, и эти дроны ударили по Старобельску. Ужасно, что Италия сейчас работает для войны против России на Украине. И это риск для работников этих фирм. Это риск для отношений России и Италии в будущем.- Побывали ли итальянские журналисты в Старобельске?- Туда приезжал Джованни Пиньи, корреспондент газеты La Stampa. Не знаю, писал ли он статью об этом, возможно, что если и писал, то редакция газеты не стала ее публиковать. Но в "Твиттере" он опубликовал пост, где описал увиденное, хотя и упомянул, что есть и украинская "версия" произошедшего.На самом деле, среди итальянцев много тех, кто хочет самостоятельно разобраться в том, что происходит в Донбассе и России. В июне я буду сопровождать группу из 30 итальянских туристов, которые первый раз посетят Россию, несмотря на пропаганду русофобии в Европе. Многие из них решили побывать здесь после того, как видели наши материалы о жизни в России. Например, мой коллега Винченцо Лоруссо несколько дней назад опубликовал видео о реконструкции Луганска. Те, кто смотрел этот репортаж, увидели реальную ситуацию в ЛНР без антироссийской пропаганды. И это очень важно. так что народная дипломатия это хороший способ наладить отношения между странами.О европейской политике - Заговор против Мерца. Соратники хотят избавиться от непопулярного канцлера

https://ukraina.ru/20260527/v-ozhidanii-oreshnika-chto-v-kieve-dumayut-po-povodu-anonsirovannykh-vs-rf-udarov-1079490770.html

https://ukraina.ru/20260527/bolshoy-brat-uzhe-zdes-kak-velikobritaniya-postroila-tsifrovoy-kontslager-1079471623.html

венесуэла

сша

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Денис Рудометов

Денис Рудометов

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Денис Рудометов

интервью, венесуэла, сша, россия, николас мадуро, дональд трамп, мвд, ес, вооруженные силы украины, украина.ру