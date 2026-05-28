Андреа Лучиди: СМИ Венесуэлы рассказали о трагедии в Старобельске больше, чем европейские журналисты
07:30 28.05.2026 (обновлено: 11:47 28.05.2026)
 
© vk.com / Андреа Лучиди
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный корреспондент (Сирия, Ливан, Южная Америка, Донбасс), историк, шеф-редактор итальянской редакции International Reporters Андреа Лучиди, который недавно вернулся из Каракаса (Венесуэла).
- Андреа, чему была посвящена ваша командировка в Венесуэлу?
- Я пробыл в Венесуэле с 11 по 26 мая, где прослушал курс по политической журналистике в университете в Каракасе. В этом мероприятии участвовали более 80 сотрудников СМИ из 23 стран.
- Каковы ваши впечатления о ситуации в этой латиноамериканской стране? Находится ли Венесуэла под внешним управлением США после похищения ее президента Николаса Мадуро в начале года?
- Сейчас Венесуэла находиться в трудной ситуации. Для Трампа в соответствии с новой доктриной Монро Венесуэла находится в зоне интересов США. Американцев интересует нефть и политическое влияние в Венесуэле.
Недавно власти Венесуэлы депортировалибизнесмена, бывшего министра промышленности Алекса Сааба, гражданина Колумбии. Он был задержан еще в 2020 году по запросу США (Американская сторона предъявила ему обвинение в сговоре с целью отмывания $350 млн– ред.), но в 2023 году он был освобожден в ходе обмена заключенными.
Теперь же его вновь передали американским властям 16 мая. Министр МВД Венесуэла на пресс-конференции объяснил это решение тем, что Алекс Сааб не гражданин Венесуэлы. Думаю, что Сааба депортировали для того, чтобы использовать его в качестве важного свидетеля на процессе против Мадуро. Сааб – идеальный свидетель против Мадуро для Трампа. Поэтому нынешний президент Венесуэлы Дельси Родригес выполнила требования США.
Другой момент. На днях в Каракасе прошел тренинг вооруженных сил США по эвакуации американского посольства. В небе над Каркасом были замечены два американских вертолета, которые приземлились на территории посольства. Там же присутствовал глава SOUTHCOM (южного командования) генерал Фрэнсис Донован. С 3 января, когда похитили Мадуро, это был первый случай, когда в небе Венесуэлы появились американские военные вертолеты. В Каракасе прошли митинги против этого.
Трудно предсказать, как будут развиваться события в этой стране дальше, но Единая социалистическая партия президента Мадуро заявила, что Венесуэла не является колонией США и не отдаст свой суверенитет. Но сейчас США держат Венесуэлу под прицелом и готовы стрелять.
- Насколько сильно пострадали интересы России в результате вторжения США в эту страну?
- Одну из лекций в университете Каркаса прочитал пресс-секретарь посольства России. Сейчас отношения еще хорошие. Но есть признаки того, что ситуация меняется. Например, авиакомпания Венесуэлы "Конвиаса" закрыла рейс Каракас-Москва. Никто не знает почему. Но Delta Air Lines зато открыла рейс Майами-Каркас. За семь лет это первая возможность совершить перелет из Каракаса в США. То есть появляются нехорошие сигналы.
- Пока длилась ваша командировка в Венесуэлу, в Луганской Народной республике произошла страшная трагедия: в Старобельском колледже в результате удара украинских дронов погибли студенты. Как отреагировали СМИ в Венесуэле и Европе на это?
- Телевидение Венесуэлы сообщало о террористической атаке на мирных жителей ЛНР. надо сказать, что венесуэльские СМИ рассказали об обстреле Старобельска больше, чем европейские, что очень странно, потому что Евросоюз ближе к Донбассу, чем Латинская Америка.
Как корреспондент, который много работает в Донбассе, могут сказать, что это далеко не первый раз, когда ВСУ обстреливают учебные заведения. Мой коллега из Ирландии журналист Чей Боуз видел на месте удара компоненты дронов, которые были произведены в Италии. Мне очень жаль, что так произошло.
Месяц назад Минобороны России опубликовало адреса производств беспилотников для Украины на территории Европы. Оказалось, что в Италии есть четыре фирмы, которые работают для Украины. Они выпускают компоненты для дронов, и эти дроны ударили по Старобельску. Ужасно, что Италия сейчас работает для войны против России на Украине. И это риск для работников этих фирм. Это риск для отношений России и Италии в будущем.
- Побывали ли итальянские журналисты в Старобельске?
- Туда приезжал Джованни Пиньи, корреспондент газеты La Stampa. Не знаю, писал ли он статью об этом, возможно, что если и писал, то редакция газеты не стала ее публиковать. Но в "Твиттере" он опубликовал пост, где описал увиденное, хотя и упомянул, что есть и украинская "версия" произошедшего.
На самом деле, среди итальянцев много тех, кто хочет самостоятельно разобраться в том, что происходит в Донбассе и России. В июне я буду сопровождать группу из 30 итальянских туристов, которые первый раз посетят Россию, несмотря на пропаганду русофобии в Европе. Многие из них решили побывать здесь после того, как видели наши материалы о жизни в России.
Например, мой коллега Винченцо Лоруссо несколько дней назад опубликовал видео о реконструкции Луганска. Те, кто смотрел этот репортаж, увидели реальную ситуацию в ЛНР без антироссийской пропаганды. И это очень важно. так что народная дипломатия это хороший способ наладить отношения между странами.
