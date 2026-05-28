"Зеленского никто не будет убирать": Ищенко про скандал с Ермаком и смену власти на Украине
Владимира Зеленского никто не будет убирать, даже несмотря на коррупционные скандалы. Воевать с Россией без него Западу будет сложнее, а согласовать мир никто не может. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
2026-05-28T05:15
Отвечая на вопрос о том, является ли коррупционный скандал с участием экс-руководителя ОПУ Андрея Ермака попыткой смены власти на Украине, эксперт заявил, что Зеленского никто не будет убирать. "Если Зеленского захотят убрать, его уберут без сложностей подобного рода. Вы узнаете это из утренних новостей. Но Зеленского никто не будет убирать", — пояснил Ищенко.
"Воевать с Россией без Зеленского Западу будет сложнее. Все выступают за мир, но за свой, а согласовать контуры этого мира, пока что никто не может. Тогда зачем рабочую лошадку отправлять на мясо", — отметил собеседник издания.
По словам политолога, ведь Зеленскому не бежать "с автоматом в атаку" и не операции планировать. "Ему надо приезжать в Европу и говорить, что нас обижают, мы маленькие, мы хорошие, дайте денег. И Европа готова дать деньги, ей нужно только показать Зеленского своим гражданам", — добавил Ищенко.
"Посмотрите, какой он несчастный, одну и ту же футболку носит, это потому что Россия плохая. Поэтому давайте, бюргеры, затянем пояса. И бюргеры верят и дают ему деньги", — резюмировал Ростислав Ищенко.