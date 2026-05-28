https://ukraina.ru/20260528/nosit-odnu-i-tu-zhe-futbolku-ischenko-raskryl-pochemu-evropa-ne-khochet-ubirat-zelenskogo-1079501909.html
"Носит одну и ту же футболку": Ищенко о том, почему Европа не хочет убирать Зеленского
"Носит одну и ту же футболку": Ищенко о том, почему Европа не хочет убирать Зеленского - 28.05.2026 Украина.ру
"Носит одну и ту же футболку": Ищенко о том, почему Европа не хочет убирать Зеленского
Трампу не нравится Зеленский , но конкретная выгода для США и Европы перевешивает личные симпатии. Нет никакого смысла менять Зеленского, который саботирует соглашение, которое все равно не будет принято. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
2026-05-28T05:45
2026-05-28T05:45
2026-05-28T11:42
новости
европа
россия
сша
владимир зеленский
ростислав ищенко
дональд трамп
украина.ру
главные новости
главное
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/05/16/1079305793_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_40579dc61ded85483e62a6b3ee74a1ea.jpg
Развивая тему о внутриполитической ситуации на Украине, эксперт объяснил, почему Европа продолжает поддерживать Владимира Зеленского."Европа готова дать деньги, ей нужно только показать Зеленского своим гражданам. Посмотрите, какой он несчастный, одну и ту же футболку носит, это потому что Россия плохая", — пояснил Ищенко."Поэтому давайте, бюргеры, затянем пояса, потому что если ему денег не дадим, Россия придет сюда и будет вас так же обижать. И бюргеры верят и дают ему деньги", — констатировал собеседник Украина.ру.По словам политолога, Зеленскому не нужно воевать — ему нужно приезжать в Европу и говорить, что украинцев обижают. "Ему надо приезжать в Европу и говорить, что нас обижают, мы маленькие, мы хорошие, дайте денег", — добавил Ищенко."И бюргеры верят и дают ему деньги", — резюмировал Ростислав Ищенко.
европа
россия
сша
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/05/16/1079305793_3:0:1200:898_1920x0_80_0_0_cc09e143e937bd72b4e1186d34250060.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, европа, россия, сша, владимир зеленский, ростислав ищенко, дональд трамп, украина.ру, главные новости, главное, киевский режим, власти украины, сво, новости сво россия, новости украины, новости украина ру, украина.ру дзен
Новости, Европа, Россия, США, Владимир Зеленский, Ростислав Ищенко, Дональд Трамп, Украина.ру, Главные новости, главное, киевский режим, власти Украины, СВО, новости СВО Россия, Новости Украины, новости Украина ру, Украина.ру Дзен
"Носит одну и ту же футболку": Ищенко о том, почему Европа не хочет убирать Зеленского
05:45 28.05.2026 (обновлено: 11:42 28.05.2026)
Трампу не нравится Зеленский , но конкретная выгода для США и Европы перевешивает личные симпатии. Нет никакого смысла менять Зеленского, который саботирует соглашение, которое все равно не будет принято. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Развивая тему о внутриполитической ситуации на Украине, эксперт объяснил, почему Европа продолжает поддерживать Владимира Зеленского.
"Европа готова дать деньги, ей нужно только показать Зеленского своим гражданам. Посмотрите, какой он несчастный, одну и ту же футболку носит, это потому что Россия плохая", — пояснил Ищенко.
"Поэтому давайте, бюргеры, затянем пояса, потому что если ему денег не дадим, Россия придет сюда и будет вас так же обижать. И бюргеры верят и дают ему деньги", — констатировал собеседник Украина.ру.
По словам политолога, Зеленскому не нужно воевать — ему нужно приезжать в Европу и говорить, что украинцев обижают. "Ему надо приезжать в Европу и говорить, что нас обижают, мы маленькие, мы хорошие, дайте денег", — добавил Ищенко.
"И бюргеры верят и дают ему деньги", — резюмировал Ростислав Ищенко.