https://ukraina.ru/20260528/boytsy-rkhbz-udarili-tosami-po-pozitsiyam-vsu-voennyy-ekspert-o-boyakh-na-liptsevskom-uchastke-1079509077.html

Бойцы РХБЗ ударили ТОСами по позициям ВСУ: военный эксперт о боях на Липцевском участке

Бойцы РХБЗ ударили ТОСами по позициям ВСУ: военный эксперт о боях на Липцевском участке - 28.05.2026 Украина.ру

Бойцы РХБЗ ударили ТОСами по позициям ВСУ: военный эксперт о боях на Липцевском участке

На Липцевском участке подразделения РХБЗ группировки "Север" нанесли удары ТОС по позициям ВСУ в районе Охримовки. На противоположном берегу Северского Донца враг предпринял попытку контратаки у Избицкого. Об этом рассказал военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру

2026-05-28T06:00

2026-05-28T06:00

2026-05-28T06:00

новости

киев

россия

геннадий алехин

сво

новости сво россия

прогнозы сво

новости сво сейчас

дзен новости сво

новости сво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/09/1058775464_0:32:3525:2015_1920x0_80_0_0_3cc4187cf2a64f32795b7b7a00ad0d42.jpg

Комментируя обстановку на Липцевском участке, эксперт отметил, что противник активных действий пока не предпринимал. "В основном усилия сосредоточены на дальнейшем укреплении района обороны на господствующих высотах вокруг дамбы Травянского водохранилища", — пояснил Алехин.По информации эксперта, российские артиллеристы и операторы БПЛА наносили удары по ранее вскрытым позициям противника. Полковник добавил, что подразделения РХБЗ группировки "Север" нанесли удары ТОС по позициям ВСУ в районе Охримовки.Алехин добавил, что на противоположном берегу Северского Донца враг предпринял попытку контратаки у Избицкого."В результате комплексного огневого поражения большая часть украинских военнослужащих уничтожена", — подытожил собеседник издания.Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: Россия отражает контрудары ВСУ возле Боровой и нацелилась на Казачью Лопань" на сайте Украина.ру.Про другие важные аспекты СВО — в материале Дмитрия Ковалевича "В ожидании "Орешника". Что в Киеве думают по поводу анонсированных ВС РФ ударов" на сайте Украина.ру.

киев

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, киев, россия, геннадий алехин, сво, новости сво россия, прогнозы сво, новости сво сейчас, дзен новости сво, новости сво, спецоперация, главные новости, главное, военный эксперт, наступление вс рф, наступление россии, украина.ру дзен, дзен сво