ВС РФ расширяют плацдарм южнее реки Волчья: Алехин про освобождение сел под Волчанском

На днях российские войска освободили Волоховку, Караичное и Шестеровку в Харьковской области. Основное значение имеет не только взятие сел, но и расширение плацдарма южнее реки Волчья. Об этом рассказал военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру

2026-05-28T05:00

Говоря о продвижении ВС РФ на Харьковском направлении, эксперт сообщил, что на прошлой неделе было официально подтверждено освобождение Волоховки. "После этого под контроль ВС РФ перешли Караичное и Шестеровка", — пояснил Алехин.По словам обозревателя, основное значение имеет не столько занятие населенных пунктов, сколько расширение плацдарма южнее реки Волчья. "Это позволяет нашим подразделениям усиливать давление на украинскую оборону в северной части Харьковской области", — заявил собеседник издания."Наши штурмовики продвигаются к одному из ключевых узлов обороны противника. Наступление ведется с двух сторон, преимущественно по балкам", — добавил Алехин.После потери Шестеровки противник отступил к Лосевке, а ВСУ перебрасывают резервы, чтобы сдержать продвижение наших войск, констатировал собеседник Украина.ру.Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: Россия отражает контрудары ВСУ возле Боровой и нацелилась на Казачью Лопань" на сайте Украина.ру.Про другие важные аспекты СВО — в материале Дмитрия Ковалевича "В ожидании "Орешника". Что в Киеве думают по поводу анонсированных ВС РФ ударов" на сайте Украина.ру.

