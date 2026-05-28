ВС РФ расширяют плацдарм южнее реки Волчья: Алехин про освобождение сел под Волчанском - 28.05.2026 Украина.ру
ВС РФ расширяют плацдарм южнее реки Волчья: Алехин про освобождение сел под Волчанском
На днях российские войска освободили Волоховку, Караичное и Шестеровку в Харьковской области. Основное значение имеет не только взятие сел, но и расширение плацдарма южнее реки Волчья. Об этом рассказал военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру
2026-05-28T05:00
Говоря о продвижении ВС РФ на Харьковском направлении, эксперт сообщил, что на прошлой неделе было официально подтверждено освобождение Волоховки. "После этого под контроль ВС РФ перешли Караичное и Шестеровка", — пояснил Алехин.По словам обозревателя, основное значение имеет не столько занятие населенных пунктов, сколько расширение плацдарма южнее реки Волчья. "Это позволяет нашим подразделениям усиливать давление на украинскую оборону в северной части Харьковской области", — заявил собеседник издания."Наши штурмовики продвигаются к одному из ключевых узлов обороны противника. Наступление ведется с двух сторон, преимущественно по балкам", — добавил Алехин.После потери Шестеровки противник отступил к Лосевке, а ВСУ перебрасывают резервы, чтобы сдержать продвижение наших войск, констатировал собеседник Украина.ру.
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкВоеннослужащие 40-й бригады морской пехоты группировки войск "Восток" на направлении Гуляйполе в зоне СВО
На днях российские войска освободили Волоховку, Караичное и Шестеровку в Харьковской области. Основное значение имеет не только взятие сел, но и расширение плацдарма южнее реки Волчья. Об этом рассказал военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру
Говоря о продвижении ВС РФ на Харьковском направлении, эксперт сообщил, что на прошлой неделе было официально подтверждено освобождение Волоховки. "После этого под контроль ВС РФ перешли Караичное и Шестеровка", — пояснил Алехин.
По словам обозревателя, основное значение имеет не столько занятие населенных пунктов, сколько расширение плацдарма южнее реки Волчья. "Это позволяет нашим подразделениям усиливать давление на украинскую оборону в северной части Харьковской области", — заявил собеседник издания.
"Наши штурмовики продвигаются к одному из ключевых узлов обороны противника. Наступление ведется с двух сторон, преимущественно по балкам", — добавил Алехин.
После потери Шестеровки противник отступил к Лосевке, а ВСУ перебрасывают резервы, чтобы сдержать продвижение наших войск, констатировал собеседник Украина.ру.
