Платформы не могут работать без оператора: почему 25 тысяч НРТК не спасут ВСУ — мнение Орлова

Платформы, которые применяются на СВО с обеих сторон, не могут работать без оператора — человек пока присутствует в цикле боевого управления. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики, председатель МОО "Вече" Владимир Орлов

2026-05-28T05:30

Украина пытается реализовать проект министра обороны Михаила Федорова по оснащению ВСУ 25 тысячами наземных робототехнических комплексов (НРТК) уже в первом полугодии. При этом предполагается освоить едва ли не миллиард долларов США.Отвечая на вопрос о планах Украины оснастить ВСУ 25 тысячами НРТК, эксперт заявил, что полноценных роботов сегодня в войсках можно пересчитать по пальцам."Пока у них нет необходимого уровня интеллекта, чтобы автономно выполнять задачи. Так или иначе им все равно нужен оператор. И платформы, которые применяются на СВО с обеих сторон, не могут работать без оператора", — пояснил Орлов.По словам эксперта, если Украина изготовит эти 25 тысяч тележек, это позволит заткнуть некоторые дыры из-за потерь в личном составе. "Но это потребует 25 тысяч операторов, которых нужно обучить. И они все равно должны будут присутствовать на поле боя", — заявил собеседник издания."Поэтому узкое место в виде оператора у противника все равно останется. Наши подразделения прекрасно понимают, кого надо искать и уничтожать", — подчеркнул Владимир Орлов.Полный текст материала "Владимир Орлов: России придется создать аналог Palantir, чтобы цифровизировать поле боя на Украине" на сайте Украина.ру.Также на эту тему — в материале Кирилла Курбатова "Андрей Коц: России для победы в войне на Украине необходимо латать дыры в ПВО и развивать систему "Свод" на сайте Украина.ру.

