Освобождение Гранова откроет путь к Казачьей Лопани: Алехин о боях на Харьковском направлении
2026-05-28T04:30
Освобождение Гранова откроет путь к Казачьей Лопани: Алехин о боях на Харьковском направлении

На Харьковском направлении российские подразделения отражают контратаки ВСУ у Старицы и Избицкого. Взятие населенного пункта Гранов откроет путь к важному логистическому узлу обороны ВСУ — Казачьей Лопани. Об этом рассказал военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру
На Харьковском направлении российские подразделения продолжают отбивать атаки ВСУ в лесах у Старицы и Избицкого. Тяжелые бои идут в районе Волчанска — там враг активно использует дроны и артиллерию, сообщил эксперт.
"Наши разведчики и операторы дронов пытаются перекрыть пути подвоза врага через Великий Бурлук и Бузово", — пояснил Алехин.
Из-за этого, отмечает эксперт, Киеву приходится постоянно менять маршруты доставки оружия, ротации и вывоза раненых.
"У села Гранов ВСУ держатся крепко (27 мая МО РФ сообщило про освобождение села Гранов в Харьковской области. — Ред.). Это понятно: взятие этого села откроет нашим дорогу к Казачьей Лопани — важному узлу снабжения украинской армии", — заявил собеседник издания.
"За последние сутки бои усилились у Покаляного и Охримовки", — резюмировал Геннадий Алехин.
Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: Россия отражает контрудары ВСУ возле Боровой и нацелилась на Казачью Лопань" на сайте Украина.ру.
Про другие важные аспекты СВО — в материале Дмитрия Ковалевича "В ожидании "Орешника". Что в Киеве думают по поводу анонсированных ВС РФ ударов" на сайте Украина.ру.
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
