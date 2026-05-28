https://ukraina.ru/20260528/osvobozhdenie-granova-otkroet-put-k-kazachey-lopani-alekhin-o-boyakh-na-kharkovskom-napravlenii-1079508222.html

Освобождение Гранова откроет путь к Казачьей Лопани: Алехин о боях на Харьковском направлении

Освобождение Гранова откроет путь к Казачьей Лопани: Алехин о боях на Харьковском направлении - 28.05.2026 Украина.ру

Освобождение Гранова откроет путь к Казачьей Лопани: Алехин о боях на Харьковском направлении

На Харьковском направлении российские подразделения отражают контратаки ВСУ у Старицы и Избицкого. Взятие населенного пункта Гранов откроет путь к важному логистическому узлу обороны ВСУ — Казачьей Лопани. Об этом рассказал военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру

2026-05-28T04:30

2026-05-28T04:30

2026-05-28T04:30

новости

россия

волчанск

геннадий алехин

старица

всу

разгром всу

наступление вс рф

наступление россии

главные новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/05/16/1079281962_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d4b93a4caebce207beddfd619145029c.jpg

На Харьковском направлении российские подразделения продолжают отбивать атаки ВСУ в лесах у Старицы и Избицкого. Тяжелые бои идут в районе Волчанска — там враг активно использует дроны и артиллерию, сообщил эксперт.Из-за этого, отмечает эксперт, Киеву приходится постоянно менять маршруты доставки оружия, ротации и вывоза раненых."У села Гранов ВСУ держатся крепко (27 мая МО РФ сообщило про освобождение села Гранов в Харьковской области. — Ред.). Это понятно: взятие этого села откроет нашим дорогу к Казачьей Лопани — важному узлу снабжения украинской армии", — заявил собеседник издания."За последние сутки бои усилились у Покаляного и Охримовки", — резюмировал Геннадий Алехин.Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: Россия отражает контрудары ВСУ возле Боровой и нацелилась на Казачью Лопань" на сайте Украина.ру.Про другие важные аспекты СВО — в материале Дмитрия Ковалевича "В ожидании "Орешника". Что в Киеве думают по поводу анонсированных ВС РФ ударов" на сайте Украина.ру.

россия

волчанск

старица

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, волчанск, геннадий алехин, старица, всу, разгром всу, наступление вс рф, наступление россии, главные новости, главное, наступление, новости сво россия, новости сво сейчас, дзен новости сво, новости сво, новости россии, военный эксперт, спецоперация