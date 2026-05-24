https://ukraina.ru/20260524/v-kalifornii-temperatura-povrezhdennogo-rezervuara-na-predpriyatii-priblizilas-k-kriticheskoy-1079355114.html
В Калифорнии температура поврежденного резервуара на предприятии приблизилась к критической
В Калифорнии температура поврежденного резервуара на предприятии приблизилась к критической - 25.05.2026 Украина.ру
В Калифорнии температура поврежденного резервуара на предприятии приблизилась к критической
Пожарные в Калифорнии пытаются охладить поврежденный резервуар с химикатами на аэрокосмическом предприятии в Гарден-Гроув, где температура приблизилась к критической отметке. Об этом 24 мая сообщает NBC News со ссылкой на главу пожарной службы округа Ориндж Крейга Кови
2026-05-24T14:09
2026-05-24T14:09
2026-05-25T11:22
новости
старобельск
украина
россия
украина.ру
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/05/19/1079382343_0:161:3070:1888_1920x0_80_0_0_225d2b1f6cb06955b956d40a17cb02d9.jpg
В Калифорнии продолжается работа по охлаждению поврежденного резервуара на территории аэрокосмического предприятия в городе Гарден-Гроув. Как сообщает NBC News, внутри емкости находится около 7 тысяч галлонов метилметакрилата.По словам главы пожарной службы округа Ориндж Крейга Кови, температура внутри резервуара достигла опасного диапазона в 90–100 градусов по Фаренгейту (32–37 градусов по Цельсию), что приближается к критической отметке. "Мы буквально на грани", — подчеркнул Кови, отметив, что тепловой разгон может привести к детонации.Из-за угрозы взрыва были эвакуированы около 40 тысяч человек. Пожарные продолжают попытки охладить емкость, чтобы предотвратить "наихудший сценарий" и другие катастрофические последствия.Напомним, что ранее 24 мая мужчина, открывший стрельбу у Белого дома, скончался в больнице от полученных ранений. Подробнее в материале WSJ: Стрелок у Белого дома скончался в больницеБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Иностранцы в Старобельске, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 24 маяВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
старобельск
украина
россия
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/05/19/1079382343_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_f92c6732d461762934672fd2f143f151.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, старобельск, украина, россия, украина.ру
Новости, Старобельск, Украина, Россия, Украина.ру
В Калифорнии температура поврежденного резервуара на предприятии приблизилась к критической
14:09 24.05.2026 (обновлено: 11:22 25.05.2026)
Пожарные в Калифорнии пытаются охладить поврежденный резервуар с химикатами на аэрокосмическом предприятии в Гарден-Гроув, где температура приблизилась к критической отметке. Об этом 24 мая сообщает NBC News со ссылкой на главу пожарной службы округа Ориндж Крейга Кови
В Калифорнии продолжается работа по охлаждению поврежденного резервуара на территории аэрокосмического предприятия в городе Гарден-Гроув. Как сообщает NBC News, внутри емкости находится около 7 тысяч галлонов метилметакрилата.
По словам главы пожарной службы округа Ориндж Крейга Кови, температура внутри резервуара достигла опасного диапазона в 90–100 градусов по Фаренгейту (32–37 градусов по Цельсию), что приближается к критической отметке. "Мы буквально на грани", — подчеркнул Кови, отметив, что тепловой разгон может привести к детонации.
Из-за угрозы взрыва были эвакуированы около 40 тысяч человек. Пожарные продолжают попытки охладить емкость, чтобы предотвратить "наихудший сценарий" и другие катастрофические последствия.
Напомним, что ранее 24 мая мужчина, открывший стрельбу у Белого дома, скончался в больнице от полученных ранений. Подробнее в материале WSJ: Стрелок у Белого дома скончался в больнице
Все об Украине из России - на сайте Украина.ру