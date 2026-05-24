В Калифорнии температура поврежденного резервуара на предприятии приблизилась к критической

Пожарные в Калифорнии пытаются охладить поврежденный резервуар с химикатами на аэрокосмическом предприятии в Гарден-Гроув, где температура приблизилась к критической отметке. Об этом 24 мая сообщает NBC News со ссылкой на главу пожарной службы округа Ориндж Крейга Кови

2026-05-24T14:09

В Калифорнии продолжается работа по охлаждению поврежденного резервуара на территории аэрокосмического предприятия в городе Гарден-Гроув. Как сообщает NBC News, внутри емкости находится около 7 тысяч галлонов метилметакрилата.По словам главы пожарной службы округа Ориндж Крейга Кови, температура внутри резервуара достигла опасного диапазона в 90–100 градусов по Фаренгейту (32–37 градусов по Цельсию), что приближается к критической отметке. "Мы буквально на грани", — подчеркнул Кови, отметив, что тепловой разгон может привести к детонации.Из-за угрозы взрыва были эвакуированы около 40 тысяч человек. Пожарные продолжают попытки охладить емкость, чтобы предотвратить "наихудший сценарий" и другие катастрофические последствия.Напомним, что ранее 24 мая мужчина, открывший стрельбу у Белого дома, скончался в больнице от полученных ранений. Подробнее в материале WSJ: Стрелок у Белого дома скончался в больницеБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Иностранцы в Старобельске, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 24 маяВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру

