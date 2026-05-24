WSJ: Стрелок у Белого дома скончался в больнице

Мужчина, открывший стрельбу у Белого дома, скончался в больнице от ранений. Об этом 24 мая сообщила журналистка The Wall Street Journal (WSJ) Меридит Макгроу в соцсети X

2026-05-24T08:28

Мужчина, устроивший стрельбу у резиденции президента США в Вашингтоне, скончался от полученных ранений. Об этом в соцсети Х написала журналистка WSJ Меридит Макгроу."Предварительное расследование показывает, что по мере приближения он достал оружие из своей сумки и начал стрелять в дежурных офицеров", — написала она.Ранее сообщалось, что в результате инцидента у Белого дома в Вашингтоне двое человек получили огнестрельные ранения. Журналистка NBC Джулия Циркин сообщила, что у резиденции было слышно около 20-30 выстрелов. Подробности произошедшего уточняются.Вечером 23 мая у контрольно-пропускного пункта Секретной службы США в районе пересечения 17-й улицы и Пенсильвания-авеню у Белого дома неизвестный мужчина подошел к посту охраны, достал оружие из сумки и открыл огонь по сотрудникам; офицеры ответили стрельбой, ранив подозреваемого. Президент США Дональд Трамп находился в резиденции и не пострадал, сообщает Associated Press.Все об Украине из России - на сайте Украина.ру

