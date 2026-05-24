Дмитрий Левицкий: портретист классической школы

XVIII век – век малороссийской инфильтрации в российскую элиту. В Петербург ехали священники, администраторы, деятели культуры, иногда совершенно непонятные персонажи вроде прикинувшегося певчим пастуха Олексы Розума, внезапно оказавшего фельдмаршалом графом Алексеем Григорьевичем Разумовским… Одним из таких малороссов был живописец Левицкий

Дмитрий Григорьевич Левицкий родился между 24 и 28 мая 1735 года в Киеве (как вариант называется село Маячка в нынешней Полтавской области, где находился приход его отца). Его отец, Григорий Кириллович Нос (фамилию Левицкий он принял во время учёбы в Польше – это девичья фамилия жены), был не только священником, но и художником, причём не абы каким – выдающимся мастером барочного эстампа, а также гравёром Киево-Печерской лавры. Именно он и стал первым наставником своего сына, чья слава далеко обогнала славу отца.Закреплялись полученные навыки во время росписи Андреевской церкви в Киеве. Там отец и сын Левицкие сотрудничали с Алексеем Антроповым – одним из первых российских художников, занявшимся светским портретом, который работал в Киеве с 1752 года.В 1755 году Антропов отправился в Москву, где работал над росписью Головинского дворца на Яузе. В 1758 году он вернулся в Петербург примерно в то же время туда приехал Дмитрий Левицкий (свидетельств, что последний был в Москве в это время не обнаружено). Он поступил в Императорскую академию искусств и там его наставником предсказуемо стал Антропов, в доме того Левицкий и жил (по тем временам это была обычная практика в отношениях талантливого студента и его наставника). Так же посещал занятия у Луи Лагрене старшего и Джузеппе Валериани. В свободное время писал на заказ портреты и расписывал храмы (например – деревянную Рождественскую церковь на Песках).По другой версии, в Академии он не учился, поскольку Антропов полагал её влияние вредным, да и сама академия статус отдельного учебного заведения получила только в 1764 году. Впрочем, последнее обстоятельство позволяет предположить, что особой разницы между учёбой в стенах академии и за ними в те времена не было.Почти никакого сходства с особенностями письма Антропова у Левицкого нет. Как пишет искусствовед Нина Молева: "если даже представить себе, что первые из известных нам портретов Левицкого отделяют от антроповского портрета Измайловой (1754) целых пятнадцать лет (…) в них невозможно найти даже самые отдалённые отголоски метода учителя".В 1762 вместе с Антроповым участвовал в оформлении торжеств по случаю коронации Екатерины II в Москве. В 1766 году к нему обратились с тем, чтобы обновить коронационные ворота, но Левицкий выставил счёт на 6 тысяч рублей и было сочтено, что разобрать – дешевле (любопытно, что мысль заставить художника работать по государственным расценкам то ли не пришла никому в голову, то ли не могла быть реализована).Писал иконы для московских церквей Екатерины Великомученицы на Всполье (ул. Большая Ордынка) и Кира и Иоанна на Кулишках (ул. Солянка). С первым из этих храмов был связан скандал – художники Левицкий и Васильевский не отдавали иконы до тех пор, пока не получили оплаты от Министерства двора (церкви строились в память о коронации Екатерины).В 1769 году за портреты художника Гавриила Козлова и его жены был признан "назначенным" академиком (это промежуточный статус, фактически являющийся статусом кандидата в академики).1770 году Левицкий выставил несколько портретов своей работы в Академии художеств, и этим привлёк к себе всеобщее внимание. За представленный тогда портрет архитектора, ректора Академии художеств Александра Кокоринова Левицкий получил звание действительного члена академии.С 1771 года преподаёт в Академии, руководит портретным классом. Среди его учеников – Пётр Соколов, Григорий Угрюмов, Степан Щукин и один из самых знаменитых художников XVIII века, уроженец Миргорода Владимир Боровиковский (более всего известен его портрет Марии Лопухиной). Как педагог он был новатором – разрешал ученикам писать с натуры, а не с манекенов, и самостоятельно определять композицию.В 1786 году Левицкий был избран членом совета Академии, две года спустя вышел в отставку (предполагается конфликт с академическим начальством, но в чём он состоял неизвестно; Левицкий жаловался канцлеру Александру Безбородко на безденежье, но это было следствием, а не причиной ухода из академии). В 1807 году вновь стал членом совета и оставался им до конца жизни.Забавно, что последнее решение было принято им под влиянием друзей-масонов, прежде всего – писателя, переводчик и издателя Александра Лабзина, в чью ложу "Умирающий сфинкс" входил Левицкий (они поссорились в 1810 году и Левицкий из ложи вышел, но перестал ли он быть масоном до конца не ясно). Интересно, что масонами были так же Рокотов и Боровиковский – художников вообще охотно принимали в масоны и они оставили множество портретов "братьев". Левицкий, например, в 1802 году написал портрет известного масона сенатора Ивана Лопухина.Левицкий был не просто модным художником, он, фактически, был придворным живописцем Екатерины II. Именно его перу принадлежат наиболее известные её парадные портреты, за которые были заплачены тысячи рублей. Портрет 1783 года "Екатерина II – законодательница в храме богини Правосудия" (заказчиком выступал Безбородко), вдохновил Гавриила Державина (тоже знакомый Левицкого по масонской ложе) на написание оды "Видение мурзы":"Виденье я узрел чудесно:Сошла со облаков жена, –Сошла – и жрицей очутиласьИли богиней предо мной.Одежда белая струиласьНа ней серебряной волной;Градская на главе корона,Сиял при персях пояс злат;Из черно-огненна виссона,Подобный радуге, нарядС плеча десного полосоюВисел на левую бедру;Простертой на алтарь рукоюНа жертвенном она жаруСжигая маки благовонны,Служила вышню Божеству".Портрет этот сам по себе стал очень популярен, Левицкий написал несколько авторских повторений, а Федот Шубин отразил этот сюжет в скульптуре.Это не единственный его портрет с элементами аллегории. Например, на портрете промышленника Прокофия Акинфиевича Демидова (сына гениального злодея Акинфия Никитича) присутствуют два основных предмета его интереса – цветы (он собирал гербарии, строил теплицы и стал основателем Нескучного сада) и дети (он внёс непредставимую по тем временам сумму в 1,1 млн рублей на строительство Воспитательного дома на Москворецкой набережной в Москве). Этот портрет относится к т.н. "Опекунской серии", которую предложил императрице заказать президент академии Иван Бецкой. Помимо Левицкого к выполнению заказа привлекли Фёдора Рокотова и Фридриха Баризьена.Левицкий оставался в рамках академической традиции, но писал не только парадные, но и камерные портреты. Тот же Демидов изображён в шлафроке (тёплый стёганый халат, использовавшийся и как домашняя одежа и как пижама) и в колпаке – высшая на тот момент степень неформальности... Вообще портретное творчество Левицкого (а в него наследии только известных и чётко атрибутированных картин 115) очень многообразно, но всегда представляет собой лучшие образцы реалистичной живописи. По мнению художника и реставратора Игоря Грабаря "в передаче интимного, неуловимого очарования лица, не блещущего красотой, не выделяющегося оригинальностью, в изображении простого, среднего, незаметного лица – соперников он не знал".Среди его заказчиков – наследник престола Павел Петрович, граф Артемий Воронцов, основатель Московского университета Иван Шувалов, просветитель (и масон, рекомендовавший Левицкого братьям) Николай Новиков, французский энциклопедист Дени Дидро и многие другие.Портрет Дидро впоследствии удостоился критической реакции Александра Бенуа. По его мнению, Левицкий "был простодушным, с легким оттенком безвредной хитрости человеком, но не был глубоким человеком; изображая Дидро, он постарался подчеркнуть в нем "брехуна", но его мало занимал громадный ум философа" (справедливости ради – именно Бенуа сделал всё возможное, чтобы образованная публика вспомнила имя Левицкого и прониклась его талантом). Молева же пишет, что "Дидро Левицкого – стареющий усталый человек, болезненно впечатлительный и напряжённый во внутреннем неосознанном ожидании тех впечатлений, которые неустанно приносит ему жизнь" (отметим, что современники портрет хвалили).Важной вехой в творчестве Левицкого стал серия портретов воспитанниц Смольного института благородных девиц, написанная в 1773-76 годах (это был заказ императрицы, размещённый через Бецкого). Портреты эти были для России новаторскими, поскольку девушки были изображены в театральных костюмах. Например, Екатерина Хованская и Екатерина Хрущова* изображают сценку из комической оперы Шарля Симона Фавара "Любовный каприз, или Нинетта при дворе". Вторая одета мальчиком. Бенуа: "это истинный XVIII век во всём его жеманстве и кокетливой простоте (…) очаровательная ложь, очаровательная по совершенству и выдержанности всей системы".За дружбу с Новиковым (в 1792-96 годах он находился в тюрьме, известный портрет был написан сразу после его освобождения из Шлиссельбурга) и Василием Капнистом Левицкий считался не вполне благонадёжным, но никакие административные и, тем более, уголовные меры по отношению к нему не принимались, чем московский главнокомандующий в 1790-95 годах князь Александр Прозоровский был сильно недоволен (Левицкому приписывается портрет князя, написанный в 1779 году). Впрочем, уже в конце XVIII века Левицкий государственных заказов не получал.В XIX веке он практически не работал из-за прогрессирующей слепоты. Последние его эскизы датируются 1812 годом. Да и время изменилось – в России портретистом №1 становился Орест Кипренский (звание академика он получил как раз в 12 году) с совершенно другой манерой, характерной для нового века. В 1818 году Левицкого перестали приглашать на заседания совета Академии (но он их скорее всего и не мог уже посещать – художнику было за 80 лет).Скончался он 16 апреля 1822 года в Петербурге. Могила его была утрачена ещё в XIX веке.* Эта дворянская фамилия пишется обычно через "о", хотя с точки зрения русского языка правильно конечно через "ё".

Василий Стоякин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0f/1038770508_413:51:865:503_100x100_80_0_0_90740e6cab3464d730d19c2e25400337.jpg

