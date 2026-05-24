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Александр Богомолец: 145 лет со дня рождения шестого президента Академии наук Украины

Александр Богомолец: 145 лет со дня рождения шестого президента Академии наук Украины - 25.05.2026 Украина.ру

Александр Богомолец: 145 лет со дня рождения шестого президента Академии наук Украины

В этот день в 1881 году в Киеве в дворянской семье Богомольцев появился на свет сын Александр. И это сущая правда, но далеко не вся. И место рождения, и биография этого человека, причём на каждом её этапе, является, как сейчас бы сказали, «разрывом шаблона»

2026-05-24T08:00

2026-05-24T08:00

2026-05-25T10:21

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Ребёнок родился в Лукьяновской тюрьме. Его родители были активными народниками: отец, Александр Михайлович, оставался на свободе, а мать, София Николаевна, урождённая Присецкая, ожидала приговора по делу "Южно-Русского рабочего союза". Ей светил приговор к лишению всех прав состояния и к ссылке в каторжные работы на заводах на двадцать лет.После рождения ребёнка ей сократили срок вдвое. По ходатайству генерал-губернатора Александра Романовича Дрентельна ребёнка отправили к деду, Николаю Присецкому, в село Климов Зеньковского уезда Полтавской губернии. Вскоре туда отправился и его отец.В 1876 году в Киеве обвенчались молодой врач с дипломом университета Св. Владимира Александр Богомолец и выпускница Фундуклеевской гимназии Сонечка Присецкая. Вскоре она отправилась в Петербург, на женские врачебные курсы при Николаевском военном госпитале. Там уже учились сёстры мужа, Елизавета и Анна Богомолец, и они были убеждёнными народницами. Сам молодой доктор тоже был увлечён модными идеями, но не забывал о деле.В станице Усть-Лабинской Александр и София лечили местных казаков и пытались всучить им запрещённую литературу. Полиция взяла Богомольцев под надзор, но предпринимать более активные действия не стала. А пара поехала в Харьков, но после убийства губернатора кн. Дмитрия Кропоткина Софию отправили к отцу, а её мужу позволили заняться медицинской практикой в Киеве.София нашла в Киеве озабоченных революцией подруг, среди которых выделялась Елизавета Ковальская. Когда она проживала в Харькове, в неё влюбился студент-юрист Максим Ковалевский, но мать не разрешила ему жениться. Много лет спустя он будет заседать в I Государственной Думе вместе с братом Софии Богомолец кадетом Иваном Присецким.В 1880 году Ковальскую, Богомолец и других участников нелегальной организации арестовали. За "буйное поведение" они были отправлены в Усть-Карийскую тюрьму к уголовницам.Александр Михайлович был арестован в январе 1882 года. Прямых доказательств его участия в деятельности революционеров следствие не нашло, он отбыл полуторагодичное тюремное заключение, а затем был отправлен в трёхлетнюю ссылку под наблюдением в Тобольске, Акмолинске и Семипалатинске.В 1886 году он был освобожден от гласного надзора и получил разрешение заниматься медицинской практикой с запретом проживания в столицах и в губерниях Киевской, Екатеринославской, Харьковской, Херсонской и Таврической. Только в 1889 году он воссоединяется в Нежине с отцом и сыном.Александр Богомолец рос у деда по матери и там дома получил начальное образование. В 1891 году Александр Михайлович при поддержке графа Льва Толстого получил высочайшее разрешение на свидание с женой и вместе с сыном отправился в Забайкалье. Сын познакомился с матерью, к тому времени уже страдавшей туберкулёзом. Оба гостя заразились от неё. Но если муж смог преодолеть хворь и прожил 84 года, то сын так окончательно и не излечился. 23 января 1892 года София Николаевна скончалась.Саша по возвращении из Сибири поступил в мужскую гимназию при Историко-филологическом институте кн. Безбородко в Нежине.В 1894 году Александр Михайлович с сыном переселяются в Кишинёв, где служил на таможне его брат, действительный статский советник Михаил Богомолец. Там пять лет Саша учится в местной гимназии, но на предпоследнем году был отчислен с официальной формулировкой "за опасное направление мыслей". С большим трудом его удалось устроить в 1-ю киевскую мужскую гимназию, которую он окончил с отличием.Александр-младший поступил на юридический факультет университета Св. Владимира, но вскоре перешёл на медицинский факультет, а в 1901 году перевёлся в Новороссийский университет и переехал в Одессу. Причиной такого решения был переезд научного руководителя – профессора Владимира Валерьяновича Подвысоцкого.В университете он увлёкся изучением эндокринологии и нервной системы. У студента Александра Богомольца в Новороссийском университете ко времени получения диплома в 1907 году в послужном списке насчитывалось пять научных работ.В 1909 году под руководством профессора Владимира Воронина Александр Богомолец защитил в Императорской Санкт-Петербургской военно-медицинской академии докторскую диссертацию "К вопросу о микроскопическом строении и физиологическом значении надпочечных желёз в здоровом и больном организме". Оппонентом при защите был нобелевский лауреат академик Иван Павлов.Александр Богомолец стал самым молодым в Российской империи доктором медицины – ему было 28 лет. В том же году доктор Богомолец был избран приват-доцентом кафедры общей патологии медицинского факультета Новороссийского университета.В 1910 году в семье Богомольцев случилось два события: в Одессу к сыну переезжает отец, а сам младший Богомолец женился на Ольге Тихоцкой, которая происходила из слобожанской старшины Тихоцких и московских бояр Беклемишевых.В следующем году у приват-доцента рождается единственный сын Олег (1911-1991) и умирает дядя Иван Присецкий. Александр Александрович направляется в Париж для подготовки к профессорству. В Одессу он больше не вернулся.Профессор Богомолец получил кафедру общей патологии и бактериологии в недавно открытом Николаевском университете в Саратове. Там он развернул активнейшую деятельность: писал научные труды, организовал чтение лекций по физиологии в других вузах и подписал воззвание "О судьбе женщин, оставшихся за стенами университета". Уже при Временном правительстве он добился открытия и возглавил в Саратове Высшие женские медицинские курсы.Если Александр-младший был самым молодым в России доктором наук, то в 1914 году Александр-старший стал самым великовозрастным студентом в России. Как раз тогда, когда начиналась Первая мировая война, 64-летний врач поступил на историко-филологический факультет Московского университета.Профессор Богомолец был белобилетником и в глубоком тылу оказывал помощь раненым и помогал своими исследованиями фронту. Именно тогда он открыл связь между аллергией и иммунитетом.И февральские, и октябрьские события профессор Богомолец встретил с небывалым энтузиазмом. Во время Гражданской войны Александр Богомолец сам предложил новым хозяевам Саратовской губернии комплекс антиэпидемических мероприятий.В октябре 1918 года, продолжая заведовать кафедрой в Саратовском университете, профессор Богомолец создаёт Государственный институт микробиологии и эпидемиологии Юго-Востока России ("Микроб"). Институт "Микроб" унаследовал разработки против чумы, холеры, сибирской язвы, которые велись в Петербурге в так называемом "чумном форте" – всё оборудование и препараты были перевезены оттуда в Саратов.Богомолец был назначен старшим эпидемиологом Саратовского губернского отдела здравоохранения, вошёл в состав комиссии по борьбе с сыпным тифом, консультантом-эпидемиологом санитарного отдела Юго-Восточного фронта РККА и санитарного отдела Рязано-Уральской железной дороги. Руководил Александр Александрович Саратовским эвакопунктом, где создал первую в стране железнодорожную клинико-диагностическую лабораторию. Тогда же профессор начал работу над первым в мире учебником по патофизиологии, который в 1941 году был удостоен Сталинской премии.В 1923 году Александр Богомолец организовал в Саратове первую на территории СССР передвижную противомалярийную лабораторию и занялся исследованиями соединительной ткани и её роли в иммунных реакциях.С 1925 по 1930 год Богомолец руководил кафедрой патологической физиологии 2-го Московского университета (бывшие Высшие женские курсы – Ред.) Там он широко развернул исследовательскую работу в области изучения механизма внутренней секреции, в области изучения генезиса и лечения злокачественных опухолей, переливания крови, в области иммунитета, обмена веществ и т.д. Когда во время опыта умер первый директор Института гематологии и переливания крови Александр Богданов, профессор Богомолец сменил его на посту.Помимо университета и института Богомолец организовал исследовательские лаборатории в Медико-биологическом институте Наркомпроса, в Коммунистической академии и в Мосгорздравотделе. В столице он провёл пять лет.В 1929 году Богомолец был избран действительным членом Украинской академии наук, минуя звание члена-корреспондента. В тот год скончался президент АН УССР Даниил Заболотный, и вскоре на его место избрали Богомольца, который переехал с частью своих научных сотрудников в Киев. Структура АН Украины, которую заложил Александр Богомолец, в общих чертах сохраняется и поныне.В 1932 году Богомолец был наконец избран действительным членом Академии наук СССР.Академик спас многих украинских учёных из лап НКВД. И демограф Михаил Птуха, и физик-ядерщик Александр Лейпунский, и математик Николай Крылов обязаны ему своей жизнью. Филолога Агафангела Крымского спасти не удалось, но получилось максимально отсрочить арест.В отличие от президента АН СССР Сергея Вавилова, который не предпринял попыток спасти своего брата Николая, уже после войны академику Богомольцу удалось добиться освобождения из тюрьмы мужа своей двоюродной сестры, актрисы Натальи Михайловны Богомолец-Лазурской– известного литературоведа Владимира Лазурского, который дружил с итальянским консулом во время оккупации Одессы.В 1937 году, через 31 год после дяди, Богомолец был избран депутатом Верховного Совета СССР. И к этой деятельности он отнёсся со всей ответственностью.В начале Великой Отечественной войны вместе с Академией наук УССР её президент был эвакуирован в Уфу, где организовал выпуск антиретикулярной цитотоксической сыворотки для лечения трофических язв и осложнений при огнестрельных ранениях.В январе 1944 года Богомолец был удостоен звания Героя Социалистического Труда за выдающиеся заслуги в области науки, за создание ценнейших препаратов для лечения ран и переломов костей. Он награждён двумя орденами Ленина, орденом Трудового Красного Знамени, орденом Отечественной войны 1-й степени, а также медалью "За доблестный труд в Великой Отечественной войне".Весной 1944 года Александр Богомолец вернулся в Киев, где возглавил работы по воссозданию АН УССР. Несмотря на застарелый туберкулёз, академик много курил. Его здоровье было подорвано, и 19 июля 1946 года его не стало. Похоронен Александр Богомолец в киевском парке, посаженном им и его учениками, у дома, где он жил.

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https://ukraina.ru/20260405/pobeda-nad-slepotoy-90-let-so-dnya-otkrytiya-instituta-glaznykh-bolezney-imeni-akademika-filatova-1077524967.html

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история, медицина, наука, xix век, врач, киев, одесса, ссср, москва, российская империя